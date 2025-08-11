Magdalena Buryło Budowlana Marka Roku 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Stary nowy najemca – cargo-partner

Firma cargo-partner to kompleksowy dostawca usług logistycznych, który swoim klientom oferuje rozwiązania w zakresie transportu:

lotniczego,

morskiego,

lądowego,

magazynowania.

Przedsiębiorstwo posiada ponad 40-letnie doświadczenie w zakresie technologii informatycznych i optymalizacji łańcucha dostaw. Jego usługi są dostosowane do potrzeb szerokiego spektrum branż, co pozwala zapewniać konkurencyjne korzyści klientom na całym świecie.

Firmy cargo-partner i MLP Group współpracują ze sobą już od niemal dwóch dekad – począwszy od 2006 roku. Dostawca usług logistycznych należy do grona partnerów o najdłuższym stażu. Po przeprowadzce z MLP Pruszków I do MLP Pruszków II w 2017 roku, stopniowo zwiększa wynajmowaną powierzchnię. Nowa umowa obejmuje przedłużenie najmu około 12,8 tys. mkw. powierzchni oraz jej powiększenie o kolejne 1,6 tys. mkw., co daje łącznie około 14,4 tys. mkw. W zawarciu transakcji pośredniczyła agencja Renthis.

Komentarze stron związanych z transakcją

Pani Agnieszka Góźdź, Członek Zarządu, Chief Development Officer w MLP Group S.A., komentuje wieloletnią współpracę z cargo-partner:

Bardzo cieszymy się z decyzji firmy cargo-partner o kontynuacji i rozszerzeniu współpracy w ramach parku logistycznego MLP Pruszków II. To dla nas nie tylko dowód zaufania, ale także potwierdzenie, że nasza strategia oparta na długoterminowych relacjach z partnerami biznesowymi przynosi oczekiwane rezultaty. cargo-partner to jeden z naszych najstarszych najemców. Tego rodzaju trwałe partnerstwa są fundamentem naszej działalności. MLP Pruszków II to nowoczesne centrum logistyczne, które nieustannie rozwijamy w duchu zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że jego położenie, elastyczność powierzchni oraz proekologiczne rozwiązania, takie jak instalacje fotowoltaiczne czy certyfikacja BREEAM, odpowiadają na potrzeby nawet najbardziej wymagających firm logistycznych.

Piotr Wojnarowicz, Renthis Estate, opowiada o zaletach kompleksu MLP Pruszków II i przebiegu współpracy:

Cieszę się, że mogłem wspierać cargo-partner w negocjacjach przedłużenia i rozszerzenia umowy w MLP Pruszków II. To dowód na to, że elastyczność rozwiązań magazynowych i wysoki standard obiektu odpowiadają realnym potrzebom dynamicznie rozwijającej się firmy logistycznej. Z punktu widzenia najemcy kluczowe były optymalna lokalizacja parku – bliskość autostrady i Warszawy przy jednoczesnym zachowaniu sprawnej obsługi transportu lotniczego i morskiego, możliwość szybkiej rozbudowy powierzchni zgodnie z prognozowanym wzrostem wolumenów oraz standard BREEAM i instalacje PV, wpisujące się w strategię ESG cargo-partner. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyli nas przedstawiciele MLP Group, proces negocjacji przebiegł sprawnie, a finalny kształt umowy zapewnia klientowi pełną elastyczność operacyjną na kolejne lata.

Polecamy:

Kompleks MLP Pruszków II

Największy kompleks logistyczny Grupy w regionie – MLP Pruszków II – zlokalizowany jest pod Warszawą, w gminie Brwinów, około 5 km od Pruszkowa. Inwestycja realizowana jest na działce o powierzchni 93,5 ha i przeznaczona na magazyny oraz lekką produkcję. Docelowo park osiągnie łączną powierzchnię najmu wynoszącą 427 tys. mkw. Część budynków uzyskała certyfikat BREEAM, potwierdzający zastosowanie proekologicznych rozwiązań.

Atutem kompleksu jest dogodne połączenie komunikacyjne zarówno z centrum Warszawy, jak i z trasami łączącymi stolicę z innymi miastami. Obiekt zlokalizowany jest pomiędzy drogą lokalną nr 760 a odcinkiem autostrady A2. W pobliżu przebiegają linie kolejowe o charakterze międzynarodowym, co zapewnia korzystne warunki dla dystrybucji krajowej i zagranicznej.

Na terenie parku znajduje się przystanek autobusowy oraz samoobsługowa stacja wynajmu rowerów Nextbike.

Najważniejsze odległości:

3,5 km do autostrady A2 (węzeł w Pruszkowie – Żbikowie),

5 km do Pruszkowa,

22 km do centrum Warszawy,

24 km do Lotniska Chopina w Warszawie,

290 km do centrum Poznania.

Specyfikacja techniczna:

budynki klasy A,

siatka słupów: 12 m x 22,5 m,

nośność posadzki – 6 T/mkw.,

10 m wysokości netto,

świetliki i klapy dymowe,

system tryskaczy typu ESFR,

ogrzewanie gazowe,

panele fotowoltaiczne,

oświetlenie LED,

powierzchnia biurowa oraz socjalna na życzenie klienta,

ochrona całodobowa.

Park logistyczny został zrealizowany zgodnie ze strategią „build & hold”, co oznacza, że po zakończeniu budowy obiekt pozostaje w portfelu Grupy MLP i jest przez nią zarządzany.

Źródło: MLP Group

