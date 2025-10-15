Murator Remontuje #2: Odnawiamy fasadę budynku Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Alioth – innowacje w obronności połączone z edukacją społeczną

Grupa Alioth to konsorcjum działające w sektorze przemysłowo-technologicznym. Tworzą je eksperci z dużym doświadczeniem w budowaniu i wdrażaniu dedykowanych rozwiązań w dziedzinie obronności. W ramach grupy działa też Alioth Foundation, podnosząca świadomość społeczną w zakresie bezpieczeństwa oraz wspierająca proces budowy kultury strategicznej w Polsce.

i Autor: Plan B Group/ Materiały prasowe Aranżacja odzwierciedla tożsamość firmy, która działa w sektorze przemysłowo-obronnym

Naturalne materiały i nowoczesna prostota – wnętrza biura Alioth w Varso Tower

Za realizację biura Grupy Alioth w Varso Tower odpowiadała firma Plan B Group, mająca bogate doświadczenie w kompleksowym tworzeniu projektów fit-out przestrzeni biurowych, komercyjnych, hotelowych oraz apartamentowych. Projektanci postawili na połączenie elegancji i nowoczesnej prostoty. Wykorzystano naturalne materiały i stonowane kolory, zestawiając drewno, beton oraz metal.

Mocnym akcentem w strefie recepcyjnej, jest masywna lada z betonu i drewna. Kameralne strefy lounge wypełniają wygodne sofy i fotele w odcieniach głębokiego brązu, które w połączeniu z subtelnym oświetleniem ścian tworzą przytulną, elegancką atmosferę. Funkcjonalna kuchnia w odcieniu antracytu, uzupełniona ciepłym, kontrastującym podświetleniem, zapewnia codzienny komfort pracownikom.

i Autor: Plan B Group/ Materiały prasowe Mocnym akcentem już na samym wejściu, w strefie recepcyjnej, jest masywna lada z betonu i drewna.

Varso Place: nowoczesny kompleks z przestrzenią klasy premium

Varso Tower należy do kompleksu Varso Place, który tworzą biura, hotel, centrum innowacji oraz pasaż handlowo-gastronomiczny.

Trzystudziesięciometrowy wieżowiec oferuje 70 tys. mkw. przestrzeni biurowych w najwyższym standardzie. W budynku zastosowano rozwiązania energooszczędne oraz wpływające na zdrowie i komfort użytkowników, co potwierdzają certyfikaty BREEAM i WELL. Całość dopełniają przestrzenie publiczne obiektu – zielone lobby oraz oryginalna mozaika ścienna.

Komentarze osób związanych w inwestycją

Projekt zrealizowany przez Plan B Group na 44. piętrze Varso Tower był odpowiedzią na potrzeby Grupy Alioth. O założeniach koncepcyjnych i idei, która przyświecała realizacji, opowiada Wojciech Kaczmarczyk, Partner w Plan B Group:

Naszą ambicją było stworzenie przestrzeni biurowej, która odzwierciedla charakter Grupy Alioth działającej w obszarze przemysłu i obronności, dla której kluczowe są solidność, bezpieczeństwo i strategiczne myślenie. Biuro, które zrealizowaliśmy w Varso Tower to miejsce, które podkreśla rangę i prestiż Alioth, a jednocześnie zapewnia codzienny komfort pracy pracownikom firmy.

Z perspektywy właściciela obiektu, realizacja nowego biura Grupy Alioth to nie tylko kolejna aranżacja, ale także dowód na potencjał Varso Tower jako przestrzeni dla wymagających najemców z różnych sektorów. O współpracy i wyjątkowości tej lokalizacji mówi Natalia Kasperska, Senior Leasing Manager w HB Reavis:

Cieszymy się, że Grupa Alioth dołączyła do społeczności Varso Place i że mogliśmy być częścią procesu tworzenia ich nowego biura. Dzięki bliskiej współpracy powstała przestrzeń dopasowana do specyfiki działalności firmy, a jednocześnie w pełni wykorzystująca atuty Varso Tower. To prestiżowa lokalizacja w centrum Warszawy, która dzięki najwyższemu standardowi i unikatowemu otoczeniu stanowi idealne miejsce także dla niestandardowych rozwiązań.

W procesie tworzenia nowej siedziby Grupy Alioth w Varso Tower kluczową rolę odegrała firma ITRA Polska, która odpowiadała za koordynację projektu po stronie najemcy. O zakresie działań oraz współpracy z zespołem Plan B Group opowiada Łukasz Dreger, Associate Director w dziale powierzchni biurowych ITRA Polska:

Naszym zadaniem było nie tylko znalezienie odpowiedniej lokalizacji, ale również kompleksowe wsparcie Grupy Alioth w całym procesie tworzenia nowego biura. Rolą ITRA Polska była weryfikacja i ścisła kontrola kosztów aranżacji, koordynacja wyboru architekta oraz procesu prac wykończeniowych, a także prowadzenie przetargów na wyposażenie biurowe. Dzięki temu udało się sprostać wymaganiom i stworzyć przestrzeń, która spełnia oczekiwania naszego klienta zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i budżetowym. Cieszy nas, że Plan B Group sprostała wyzwaniu Grupy Alioth, realizując aranżację nowej przestrzeni biurowej.

Źródło: Plan B Group

