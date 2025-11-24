Spis treści
Jak przebiegała modernizacja biura w budynku Nimbus?
Metamorfozę warszawskiego biura dla spółek grupy Marsh McLennan (Marsh, Mercer, Guy Carpenter, Oliver Wyman), zlokalizowanego w biurowcu Nimbus przy Al. Jerozolimskich 98 w Warszawie, powierzono firmie Neo Świat. Realizacja projektu trwała od maja do września bieżącego roku. CPI Property Group to zarazem inwestor i właściciel budynku.
W zakres modernizacji wchodziła metamorfoza pięciu kondygnacji biurowych na poziomach 1–5, o łącznej powierzchni ok. 5 300 mkw., czyli około 1 060 mkw. na każdą kondygnację. Do zadań Neo Świat należały m.in.:
- wymiana okładzin ściennych i wykładzin dywanowych,
- dostosowanie instalacji elektrycznych i HVAC do nowego układu stanowisk pracy.
Projekt metamorfozy wnętrz zaplanowano tak, aby podkreślić indywidualny charakter każdego piętra. Filcowe okładziny ścienne w zróżnicowanych kolorach nadały przestrzeniom nowoczesny, przyjazny ton, a jednocześnie poprawiły komfort akustyczny użytkowników.
Kuchnia, wyspa i strefa relaksu – nowa odsłona 5. piętra
Największa przemiana dokonała się na 5. piętrze, gdzie dotychczasowy open space zyskał zupełnie nowe oblicze. Przestrzeń tę przekształcono w strefę wspólną z dużą kuchnią i centralną wyspą, która stała się naturalnym miejscem spotkań i integracji pracowników. Uzupełnieniem nowego układu na tej kondygnacji jest nowa sala konferencyjna, dodatkowe budki telefoniczne oraz przemyślane zaplecze magazynowe, dzięki którym całe piętro stało się bardziej funkcjonalne, komfortowe i przyjazne na co dzień.
Integracja technologii i nowej aranżacji wnętrz
Oprócz wcześniej wspomnianych prac, projekt obejmował także wkomponowanie nowych słupków instalacyjnych w salach konferencyjnych, na które przeniesiono osprzęt elektryczny, systemy sterowania oświetleniem oraz panele do rezerwacji sal. Pozwoliło to na płynną integrację nowoczesnych rozwiązań technologicznych z nową architekturą wnętrz.
Zespół odpowiedzialny za realizację projektu
Projekt po stronie Neo Świat realizował doświadczony zespół:
- Project Director – Justyna Roman,
- Project Manager – Magdalena Grabowska,
- Junior Project Manager – Paula Zieleniewicz,
- Business Development Manager – Daniel Gałkowski.
O potrzebach i efektach modernizacji biura Marsh McLennan mówi Agnieszka Zapolska, MMC FM Lead Poland, Marsh McLennan:
Celem spółek z grupy Marsh McLennan było stworzenie przestrzeni biurowej odzwierciedlającej naszą kulturę organizacyjną przyjazną dla pracowników i jednocześnie wspierającej bieżące potrzeby biznesowe. Realizacja prac przebiegła w bardzo dobrej atmosferze współpracy z wykonawcą prac, firmą Neo Świat, a profesjonalizm osób zaangażowanych w ten projekt pozwolił na jego finalizację zgodnie z założonym planem.
O podejściu do projektu i jego efektach opowiada Justyna Roman, Project Director w Neo Świat:
Projekt grupy Marsh McLennan w budynku Nimbus to przykład, jak poprzez modernizację i przemyślaną aranżację można podnieść komfort i jakość środowiska pracy w istniejącym biurze. Naszym celem było zapewnienie wysokiej jakości wykonania przy jednoczesnym dostosowaniu przestrzeni do współczesnych standardów użytkowych i estetycznych.
Źródło: Neo Świat
