Jak przebiegała modernizacja biura w budynku Nimbus?

Metamorfozę warszawskiego biura dla spółek grupy Marsh McLennan (Marsh, Mercer, Guy Carpenter, Oliver Wyman), zlokalizowanego w biurowcu Nimbus przy Al. Jerozolimskich 98 w Warszawie, powierzono firmie Neo Świat. Realizacja projektu trwała od maja do września bieżącego roku. CPI Property Group to zarazem inwestor i właściciel budynku.

W zakres modernizacji wchodziła metamorfoza pięciu kondygnacji biurowych na poziomach 1–5, o łącznej powierzchni ok. 5 300 mkw., czyli około 1 060 mkw. na każdą kondygnację. Do zadań Neo Świat należały m.in.:

wymiana okładzin ściennych i wykładzin dywanowych,

dostosowanie instalacji elektrycznych i HVAC do nowego układu stanowisk pracy.

Projekt metamorfozy wnętrz zaplanowano tak, aby podkreślić indywidualny charakter każdego piętra. Filcowe okładziny ścienne w zróżnicowanych kolorach nadały przestrzeniom nowoczesny, przyjazny ton, a jednocześnie poprawiły komfort akustyczny użytkowników.

i Autor: Neo Świat/ Materiały prasowe

Kuchnia, wyspa i strefa relaksu – nowa odsłona 5. piętra

Największa przemiana dokonała się na 5. piętrze, gdzie dotychczasowy open space zyskał zupełnie nowe oblicze. Przestrzeń tę przekształcono w strefę wspólną z dużą kuchnią i centralną wyspą, która stała się naturalnym miejscem spotkań i integracji pracowników. Uzupełnieniem nowego układu na tej kondygnacji jest nowa sala konferencyjna, dodatkowe budki telefoniczne oraz przemyślane zaplecze magazynowe, dzięki którym całe piętro stało się bardziej funkcjonalne, komfortowe i przyjazne na co dzień.

i Autor: Neo Świat/ Materiały prasowe

Integracja technologii i nowej aranżacji wnętrz

Oprócz wcześniej wspomnianych prac, projekt obejmował także wkomponowanie nowych słupków instalacyjnych w salach konferencyjnych, na które przeniesiono osprzęt elektryczny, systemy sterowania oświetleniem oraz panele do rezerwacji sal. Pozwoliło to na płynną integrację nowoczesnych rozwiązań technologicznych z nową architekturą wnętrz.

Zespół odpowiedzialny za realizację projektu

Projekt po stronie Neo Świat realizował doświadczony zespół:

Project Director – Justyna Roman,

Project Manager – Magdalena Grabowska,

Junior Project Manager – Paula Zieleniewicz,

Business Development Manager – Daniel Gałkowski.

i Autor: Neo Świat/ Materiały prasowe

O potrzebach i efektach modernizacji biura Marsh McLennan mówi Agnieszka Zapolska, MMC FM Lead Poland, Marsh McLennan:

Celem spółek z grupy Marsh McLennan było stworzenie przestrzeni biurowej odzwierciedlającej naszą kulturę organizacyjną przyjazną dla pracowników i jednocześnie wspierającej bieżące potrzeby biznesowe. Realizacja prac przebiegła w bardzo dobrej atmosferze współpracy z wykonawcą prac, firmą Neo Świat, a profesjonalizm osób zaangażowanych w ten projekt pozwolił na jego finalizację zgodnie z założonym planem.

i Autor: Neo Świat/ Materiały prasowe

O podejściu do projektu i jego efektach opowiada Justyna Roman, Project Director w Neo Świat:

Projekt grupy Marsh McLennan w budynku Nimbus to przykład, jak poprzez modernizację i przemyślaną aranżację można podnieść komfort i jakość środowiska pracy w istniejącym biurze. Naszym celem było zapewnienie wysokiej jakości wykonania przy jednoczesnym dostosowaniu przestrzeni do współczesnych standardów użytkowych i estetycznych.

Źródło: Neo Świat

