Wieża widokowa na Górze Parkowej w Krynicy-Zdroju

Góra Parkowa to jedna z atrakcji Krynicy-Zdroju, zwanej „perłą uzdrowisk polskich”. Na stokach urządzony jest malowniczy Park Zdrojowy, a na szczyt wwozi zabytkowa, uruchomiona w latach 30. XX w. kolejka linowo-terenowa. Szeroki wierzchołek jest chętnie odwiedzany przez turystów i kuracjuszy.

Dzieci i dorośli mogą tu skorzystać z Rajskich Ślizgawek zespołu zjeżdżalni, po których zjeżdża się na… ręcznikach, a także z toru tubingowego i parku linowego. Pacjenci uzdrowisk wybierają ławeczki na osłonecznionej polanie, szczególnie atrakcyjnej zimą, bo słońce tutaj potrafi przygrzewać i opalać także zimą.

Na stokach wije się wyremontowany w 2021 r. malowniczy tor saneczkowy z 1929 r., na którym odbywały się kiedyś Mistrzostwa Polski, Europy i Świata.

Kolejka retro na Górę Parkową – jedyna w Polsce

W ciągu ostatnich dwóch lat odnowiona została stacja dolna, a także udostępnione zostały w niej multimedialne technologie, odrestaurowane zostały również historyczne i oryginalne wagony kolei linowo-terenowej PKL na Górę Parkową. Budynek stacji górnej został wyremontowany, m.in. odbudowane zostały legendarne modernistyczne tarasy. Odremontowane zostały również wnętrza Parkowej Restauracji oraz Kawiarni, które obecnie nawiązują do dawnego stylu art deco. Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych.

Wieża widokowa – nowe spojrzenie na Krynicę-Zdrój

Latem 2025 r. na szczycie Góry Parkowej udostępniona została Polana Muzyki i Świateł. Teraz 10 i 17 stycznia odbędą się uroczystości otwarcia kolejnej atrakcji, czyli 36-metrowej wieży widokowej, która wzniesiono obok górnej stacji kolejki. Do tej pory widok z Góry Parkowej był ograniczony do panoramy z podszczytowej polany w kierunku południowym. Teraz będzie można podziwiać całe uzdrowisko i otaczający go wianuszek pasm Beskidów Sądeckiego i Niskiego. Obok wieży znajdzie się zielona strefa odpoczynku. Obiekt zostaje oddany do użytku zgodnie z założonym planem, który przewidywał otwarcie atrakcji na początku 2026 r.

Polana Muzyki i Światła

Polana Muzyki i Świateł to oryginalny park, który został otwarty latem 2025 r. Powstały ścieżki i alejki spacerowe wytyczone pośród nasadzeń roślinności, rzeźb kwietnych i witrażowych motyli. Ten niezwykły ogród jest podróżą w czasie do okresu międzywojennego, do którego przenoszą odwiedzających rzeźby z roślin prezentujące znane postacie z życia uzdrowiska i miasta.

Na Polanie Muzyki i Świateł można nie tylko odpocząć w zielonej, parkowej przestrzeni, ale i posłuchać muzyki m. in. Jana Kiepury czy Marty Eggerth, którzy swoją pasją rozsławiali Krynicę-Zdrój. Polana to również miejsce wystaw tymczasowych.

Będą kolejne atrakcje, również multimedialne

W trzecim etapie modernizacji ośrodka na Górze Parkowej, powstanie nowoczesne multimedialne centrum podróży w czasie do minionych lat Krynicy-Zdroju. Rozbudowana zostanie też strefa rekreacji dla rodzin z dziećmi. Projektowany jest tor samochodów retro, mini trybuny w cieniu drzew oraz nasadzenia zieleni. Planowany jest także mini plac zabaw w stylu retro dla mniejszych dzieci i również dla nich mini tor samochodzików retro wraz z innymi atrakcjami. Trzeci etap inwestycji ma być zakończony w 2027 r. na uświetnienia 90-lecia ośrodka.

