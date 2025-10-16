MuratorPlus: Most kratownicowy we Włocławku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Uniq Logistic i MLP Group – partnerska współpraca od 2020 roku

Współpraca firm Uniq Logistic i MLP Group, trwająca od 2020 roku, została przedłużona. Nowa umowa najmu obejmuje blisko 38 tys. mkw. w dwóch strategicznych centrach logistycznych. Utrzymanie partnerstwa potwierdza, że dotychczasowa kooperacja spełniła oczekiwania obu stron.

W pierwszym obiekcie – MLP Pruszków II – najemca kontynuuje wynajem 6 380 mkw. powierzchni magazynowej oraz 145 mkw. powierzchni biurowej, natomiast w drugim – MLP Łódź – 30 995 mkw. przestrzeni magazynowej oraz 863 mkw. powierzchni biurowo-socjalnej, wybudowanej specjalnie z myślą o operacjach Uniq Logistic. Najemcę w procesie negocjacji wspierała agencja Querco Property.

Uniq Logistic – kompleksowe rozwiązania logistyczne od 2008 roku

Firma Uniq Logistic działa w Polsce od 2008 roku, oferując swoim kontrahentom rozwiązania logistyczne, dostosowane do ich oczekiwań i potrzeb. Zapewnia m.in.:

krótko- i długoterminowe składowanie towarów, w tym materiałów niebezpiecznych (ADR), a także towarów celnych w ramach magazynu czasowego składowania,

kompleksowe usługi dodatkowe (VAS), takie jak kompletacja zamówień, co-packing, etykietowanie, kontrola jakości.

Zaawansowane systemy WMS pozwalają na pełną kontrolę i optymalizację procesów magazynowych.

MLP Pruszków II – największy kompleks logistyczny w regionie

Nowoczesne centrum logistyczne MLP Pruszków II zlokalizowane jest pod Warszawą, w gminie Brwinów, w odległości 5 km od Pruszkowa. Jego docelowa powierzchnia najmu ma osiągnąć 427 tys. mkw., co czyni go największym kompleksem w regionie. Część budynków wchodzących w jego skład uzyskała certyfikat BREEAM. Na dachach budynków montowane są instalacje fotowoltaiczne.

Obiekt jest dobrze skomunikowany dzięki rozwiniętym połączeniom z centrum Warszawy i z głównymi arteriami łączącymi stolicę z innymi miastami. MLP Pruszków II znajduje się między drogą lokalną nr 760 a odcinkiem autostrady A2, 3 km od węzła komunikacyjnego zlokalizowanego w rejonie Pruszkowa-Żbikowa. Co więcej, krajową i międzynarodową dystrybucję ułatwiają przebiegające w pobliżu linie kolejowe o charakterze międzynarodowym. Na terenie parku znajduje się przystanek autobusowy, a także samoobsługowa stacja wynajmu rowerów Nextbike.

MLP Łódź – nowoczesne centrum dystrybucji dla e-commerce i logistyki

Centrum logistyczno-dystrybucyjne MLP Łódź znajduje się w południowo-wschodniej części Łodzi, w dzielnicy Widzew i jest skierowane do najemców z sektora e-commerce, logistyki, dystrybucji oraz lekkiej produkcji. Obiekt znajduje się zaledwie 4 km od autostrady łączącej Łódź z Trójmiastem oraz około 20 km od autostrady A2, biegnącej na trasie Berlin–Poznań–Warszawa. Dużą zaletą jest bliskość komunikacji miejskiej. MLP Łódź powstaje na działce o powierzchni ok. 22,2 ha, a jego docelowa powierzchnia najmu ma wynieść 86,6 tys. mkw. Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Budynki magazynowe przejdą certyfikację w systemie BREEAM.

Komentarze osób związanych z inwestycją

O przedłużonej współpracy z Uniq Logistic i roli doradcy najemcy mówi Tomasz Pietrzak, Leasing Director Poland w MLP Group:

Cieszy nas, że w procesie przedłużania umów najmu Uniq Logistic mogło liczyć na profesjonalne wsparcie Querco Property, które reprezentowało interesy najemcy. Dzięki temu współpraca przebiegała sprawnie i transparentnie, a wypracowane rozwiązania odpowiadają zarówno potrzebom Uniq Logistic, jak i naszym standardom jakości. To pokazuje, że partnerskie podejście wszystkich stron pozwala tworzyć trwałe relacje biznesowe i efektywne środowisko logistyczne w naszych parkach.

O tym, czy obiekty MLP Group spełniają oczekiwania najemcy, mówi Jarosław Płusa, prezes Uniq Logistic:

Decyzja o przedłużeniu umowy najmu magazynów MLP Group była dla nas naturalnym krokiem. Obiekty w pełni odpowiadają naszym potrzebom. Oferują nowoczesną infrastrukturę, wysokie standardy bezpieczeństwa oraz elastyczne rozwiązania logistyczne. Kluczowe znaczenie ma również lokalizacja, która zapewnia doskonałą dostępność komunikacyjną i umożliwia sprawną realizację dostaw. Współpraca z MLP Group przebiega bardzo profesjonalnie, dlatego cieszymy się, że możemy ją kontynuować i dalej rozwijać naszą działalność w tym parku logistycznym.

Jak wyglądała analiza rynku i negocjacje z perspektywy doradcy najemcy, komentuje Marek Boczula, COO, Dyrektor Operacyjny w Querco Property:

Analizując rynek, dużą wagę przykładaliśmy do weryfikacji opłat eksploatacyjnych, potencjalnych kosztów relokacji oraz zapewnienia ciągłości biznesu. Takie podejście pozwoliło wypracować optymalne rozwiązanie zarówno dla magazynu w Łodzi, jak i w Pruszkowie. To doskonały przykład, jak partnerskie relacje i dobra współpraca stron przekładają się na długoterminowy sukces.

