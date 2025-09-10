Robot murarski Walter Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czym jest strefa kompletacji w magazynie i jakie pełni funkcje?

Strefa kompletacji zamówień w magazynie to specjalnie wydzielona przestrzeń operacyjna, przeznaczona do zbierania, weryfikacji i przygotowywania towarów zgodnie z zamówieniami klientów. W strefie kompletacji odbywa się ostatni etap procesu magazynowania przed wysyłką – produkty są pobierane z miejsc składowania, kompletowane według specyfikacji zamówienia, sprawdzane pod kątem zgodności i jakości, a następnie pakowane i przekazywane do strefy wydań.

Właściwa organizacja pracy w strefie kompletacji ma bezpośredni wpływ na szybkość realizacji zamówień i minimalizację liczby błędów, a tym samym na poziom satysfakcji klientów. Wielkość i układ tej strefy powinny być uzależnione przede wszystkim od ilości obsługiwanych zamówień, rodzaju przechowywanych towarów i stopnia automatyzacji procesów magazynowych. Inne będą bowiem wymagania w przypadku manualnych procesów, a inne, gdy magazyny są w pełni lub całkowicie zautomatyzowane.

Podstawowe zadania realizowane w strefie kompletacji:

zbieranie i przygotowywanie towarów zgodnie z zamówieniami klientów – pracownicy magazynu pobierają produkty, tworzą zestawy i przekazują je do pakowania oraz wysyłki,

– pracownicy magazynu pobierają produkty, tworzą zestawy i przekazują je do pakowania oraz wysyłki, weryfikacja poprawności i jakości – kontrola ilościowa i asortymentowa towarów, co pozwala na minimalizację ryzyka błędów i wysyłki nieprawidłowych zamówień,

– kontrola ilościowa i asortymentowa towarów, co pozwala na minimalizację ryzyka błędów i wysyłki nieprawidłowych zamówień, pakowanie i zabezpieczanie produktów – przygotowanie skompletowanych towarów do dalszego transportu, w tym odpowiednie ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem,

– przygotowanie skompletowanych towarów do dalszego transportu, w tym odpowiednie ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, integracja z systemami informatycznymi – nowoczesne strefy kompletacji są zintegrowane z systemami WMS, co umożliwia śledzenie procesu w czasie rzeczywistym i optymalizację tras pracowników.

– nowoczesne strefy kompletacji są zintegrowane z systemami WMS, co umożliwia śledzenie procesu w czasie rzeczywistym i optymalizację tras pracowników. przekazywanie gotowych zamówień do strefy wydań – zamówienia trafiają do obszaru wysyłki, skąd są odbierane np. przez kurierów lub przewoźników.

Lokalizacja strefy kompletacji w hali magazynowej

Usytuowanie obszaru kompletacji w magazynie powinno być przemyślane już na etapie projektowania hali magazynowej. Optymalna lokalizacja tej strefy ma bowiem olbrzymie znaczenie dla przebiegu całego procesu przygotowania zamówienia i jego wysyłki. W dużej mierze od tego zależy również efektywność całego magazynu. Błędy na etapie planowania, które później będą już bardzo trudne do zmiany (mogą się bowiem wiązać z koniecznością większych zmian w układzie całej hali magazynowej), będą rzutować na pracę całego magazynu. Mogą np. wydłużyć znacznie czas przygotowania zamówienia do wysyłki lub też wpłynąć na pogorszenie ergonomii pracy personelu magazynu.

W dużych i nowoczesnych magazynach, w których proces kompletacji jest rozbudowany i wieloetapowy, strefy kompletacji najczęściej są wyodrębnioną przestrzenią na hali, która jest przeznaczona wyłącznie do przygotowywania zamówień do wysyłki. Obszar ten jest zwykle połączony z systemami przenośników lub automatycznych transporterów, które dostarczają towary ze strefy składowania bezpośrednio do stanowisk kompletacyjnych. Takie rozwiązanie pozwala na równoczesną obsługę wielu zamówień i minimalizuje konieczność przemieszczania się pracowników. Zwiększa to ich wydajność i minimalizuje ryzyko błędów.

W niektórych obiektach stosuje się izolowane strefy przeznaczone do kompletacji. Zaletą tego typu rozwiązań są mniejszy hałas i odseparowanie od różnego rodzaju zanieczyszczeń i innych zakłóceń, czyli generalnie lepsze warunki pracy. Takie oddzielenie strefy kompletacji od pozostałej części magazynu może jednak wydłużyć czas przygotowywana zamówień i zwiększyć koszty inwestycyjne. Mniejsza jest również elastyczność takiego rozwiązania w przypadku konieczności rozbudowy lub zmiany układu magazynu.

Strefę kompletacji najczęściej sytuuje się w bliskim sąsiedztwie systemów składowania produktów lub blisko strefy wysyłki. Pierwsze rozwiązanie sprawia, że pracownicy mają szybki i wygodny dostęp do produktów bez konieczności używania wózków widłowych czy innych środków transportowych. W przypadku dużego magazynu, z wieloma regałami do składowania towarów stosuje się też czasami kilka stref kompletacji, z których każda jest przypisana do określonego obszaru magazynu. Rozwiązanie takie komplikuje jednak cały proces kompletacji zamówienia, gdyż niezbędne będzie również miejsce, w którym przygotowywana będzie finalne zamówienie do wysyłki.

Często spotykanym rozwiązaniem jest umieszczenie obszaru kompletacji przy strefie wysyłki, a nawet połączenie tych stref. Zaletą takiego rozwiązania jest szybkie przekazanie gotowego zamówienia do wysyłki i niższe koszty transportu wewnątrz obiektu.

W magazynach o dużej powierzchni i dużej liczbie regałów magazynowych strefy kompletacji umieszcza się często także w jakimś centralnym punkcie czy nawet przy bocznej ścianie hali (często na całej jej długości). Takie rozwiązanie zapewnia mniej więcej podobną odległość do tej strefy z różnych części hali. Dzięki temu pracownicy mają krótszy dystans do pokonania (przy manualnej obsłudze). Wadą takiego układu jest możliwe ograniczenie powierzchni składowania.

Decyzja dotycząca lokalizacji strefy kompletacji powinna uwzględniać m.in. analizę natężeń ruchu, posiadany asortyment, częstotliwość wysyłek, a także prognozę wzrostu działalności.

Organizacja stanowisk kompletacji zamówień w magazynach

Efektywność strefy kompletacji zamówień w magazynie w dużej mierze zależy od odpowiedniej organizacji stanowisk i ich właściwego wyposażenia. Dobrze zaprojektowane miejsce pracy pozwala na szybkie, precyzyjne i ergonomiczne realizowanie zamówień, a to przekłada się na jakość obsługi i wydajność całego magazynu.

Organizacja stanowisk kompletacyjnych może przyjmować różne formy, które dostosowuje się do specyfiki magazynu i rodzaju obsługiwanych produktów. Bardzo często mamy do czynienia z konfiguracją liniową. Produkty przesuwają się wzdłuż linii kompletacyjnej, a pracownik dokłada do danego zamówienia kolejne produkty. Gotowe zamówienie jest wysyłane do strefy wysyłki, wykorzystując tę samą linię transportową albo różnego rodzaju wózki transportowe.

Stanowiska do kompletacji mogą być także zorganizowane jako osobne gniazda robocze, do których doprowadzone są np. zautomatyzowane przenośniki rolkowe biegnące od strefy składowania produktów. Pracownik, do którego docierają poszczególne elementy zamówienia, przygotowuje je i przekazuje dalej do strefy wysyłki.

Żeby praca w strefie kompletacji przebiegała sprawnie i bezbłędnie, a przy tym była ergonomiczna i bezpieczna, niezbędne jest odpowiednie wyposażenie.

Podstawą takiego stanowiska są najczęściej stoły kompletacyjne. To odpowiednio przygotowane powierzchnie robocze, na których pracownik weryfikuje otrzymane produkty, a następnie je pakuje i etykietuje zamówienie. Takie stoły mogą mieć regulację wysokości, dzięki czemu można je łatwo dostosować do poszczególnych pracowników. Pomocny przy podnoszeniu i przenoszeniu cięższych produktów mogą być specjalne podnośniki czy nawet zrobotyzowane ramiona.

W takiej strefie pracownik korzysta również często z urządzeń do znakowania i identyfikacji towarów. To wszelkiego rodzaju czytników kodów RFID, kodów kreskowych i innych etykiet. Ograniczają one ryzyko pomyłki i przyspieszają proces kompletacji. Efektywność i wygodę pracy zwiększają ponadto nowoczesne systemy np. Pick to Light czy Voice Picking. Dzięki sygnalizacji świetlnej lub głosowej wskazują one właściwy produkt, co również przyspiesza proces kompletacji.

Ważnym etapem kompletacji zamówienia jest także pakowanie zamówionych produktów. W tym celu w strefie kompletacji znajdują się również różnego typu urządzenia do pakowania, wraz z workami, kartonami, foliami stretch i innymi materiałami, które pełnią rolę zabezpieczenia towaru.

Na co zwrócić uwagę przy projektowaniu strefy kompletacji w hali magazynowej?

Projektowanie strefy kompletacji w magazynie to proces, który wymaga uwzględnienia wielu różnych czynników. Ważne są bowiem takie elementy, jak efektywność pracy, bezpieczeństwo personelu i jakość realizacji zamówień.

Ergonomia i komfort pracy – stanowiska kompletacyjne powinny być zaprojektowane tak, aby minimalizować fizyczne obciążenia pracowników. Oznacza to konieczność ograniczenia schylania się, dźwigania ciężkich ładunków i pokonywania długich dystansów. W praktyce warto zastosować regulowane stoły robocze, które można dostosować do wzrostu pracownika, a także urządzenia wspomagające podnoszenie i przenoszenie towarów. Dobre oświetlenie, maty antypoślizgowe i ergonomicznie zaprojektowane ciągi komunikacyjne również podnoszą komfort i bezpieczeństwo pracy.

Bezpieczeństwo – bezpieczeństwo w strefie kompletacji jest równie ważne jak ergonomia. Należy zadbać o wyraźne oznakowanie poszczególnych obszarów i ciągów komunikacyjnych, aby zapobiegać kolizjom z wózkami widłowymi lub innym sprzętem magazynowym. Szerokość alejek powinna umożliwiać swobodne i bezpieczne poruszanie się pracownikom i sprzętu.

Elastyczność i skalowalność strefy – ponieważ magazyn to dynamiczne środowisko, w którym asortyment i liczba zamówień mogą się zmieniać, strefa kompletacji powinna być tak zaprojektowana, żeby łatwo można było ją rozbudować lub przeorganizować. Modułowe stanowiska i możliwość szybkiego dostosowania układu regałów i ciągów komunikacyjnych pozwalają szybko reagować na zmieniające się potrzeby biznesowe bez kosztownych i czasochłonnych przebudów.

Monitorowanie i optymalizacja procesów – projektowanie strefy kompletacji powinno być wspierane przez systematyczną analizę wydajności operacji. Monitorowanie czasu realizacji zamówień czy liczby popełnianych błędów pozwala na bieżąco identyfikować obszary, które wymagają poprawy. Dzięki temu możliwe jest ciągłe doskonalenie organizacji pracy.

Strefy kompletacji zamówień w magazynach to obszary, które mają olbrzymi wpływ na efektywność całego łańcucha logistycznego. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia organizacji gospodarki magazynowej, co ma bezpośrednie przełożenie na obsługę klienta końcowego.

