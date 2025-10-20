Grzegorz Błachut Budowlana Marka Roku 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Strategiczna lokalizacja parku Sekunda Włoszczowa

Nowopowstający park handlowy Sekunda we Włoszczowie zlokalizowany jest przy ul. Wiśniowej, w okolicy węzła nowej obwodnicy miasta, będącej częścią drogi wojewódzkiej nr 786. Atrakcyjność lokalizacji zwiększa bliskość osiedli mieszkaniowych oraz realizowanych inwestycji wielorodzinnych, takich jak Wiśniowa Park i Apartamenty Włoszczowa, co zapewnia stały dopływ klientów z najbliższej okolicy. Otwarcie parku handlowego zaplanowano na II kwartał 2026 roku. Generalnym wykonawcą inwestycji jest spółka Daldehog.

Sekunda Włoszczowa – szeroki wybór sklepów i wygodny parking

Docelowa powierzchnia najmu parku handlowego Sekunda we Włoszczowie wyniesie 12 tys. mkw., na której rozmieszczonych zostanie około 25 sklepów popularnych marek z sektorów, takich jak moda, obuwie, drogeria, RTV-AGD, wyposażenie wnętrz, usługi, gastronomia i innych. Wśród obecnych najemców znajdują się m.in.:

market spożywczy Lidl,

TEDi,

Martes Sport,

Media Expert,

Sinsay,

CCC,

Worldbox,

Rossmann,

Pepco,

Verona.

W czasie, gdy trwają intensywne prace budowlane przy powstawaniu największego nowoczesnego parku handlowego w zachodniej części województwa świętokrzyskiego, do grona jego przyszłych najemców dołączyła międzynarodowa marka – New Yorker. Na powierzchni blisko 1,3 tys. mkw. powstanie jedyny w regionie salon tej sieci, który zaoferuje klientom szeroki wybór produktów z branży modowej, obuwia oraz akcesoriów. Na tę chwilę park handlowy jest już niemal w pełni skomercjalizowany (95%). Prowadzone są rozmowy z kolejnymi potencjalnymi najemcami.

Klienci obiektu będą mogli również skorzystać z parkingu na ponad 400 miejsc.

Kto stoi za realizacją parku Sekunda Włoszczowa?

Inwestorem projektów pod marką SEKUNDA jest firma Quantum/Vanstar – przedsiębiorstwo z korzeniami w branży motoryzacyjnej, które z sukcesem rozwija działalność deweloperską w sektorze mieszkaniowym i komercyjnym. Firma ma bogate doświadczenie jako inwestor oraz właściciel nowoczesnych obiektów handlowych, usługowych i biurowych, o łącznej powierzchni użytkowej sięgającej blisko 55 tys. mkw.

Natomiast za koncepcję komercyjną projektów SEKUNDA odpowiada firma Mallson Polska.

Źródło: Mallson Polska