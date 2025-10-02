Murator Remontuje #2: Jak prawidłowo zabezpieczyć pomieszczenia przed wilgocią? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Idealna lokalizacja – dla mieszkańców i setek tysięcy turystów

W nadmorskiej miejscowości Darłowo powstanie nowy punkt zakupowy – SIGMA Park Handlowy, który zaoferuje 12 000 m² powierzchni najmu. Zostanie ona podzielona między blisko 20 starannie wyselekcjonowanych najemców, tworząc atrakcyjną i kompleksową przestrzeń zakupową.

To pierwszy nowoczesny park handlowy w Darłowie i jeden z największych tego typu projektów w regionie. Dużym atutem inwestycji jest lokalizacja – przy jednym z głównych rond miasta oraz bezpośrednio przy drodze krajowej nr 37, przy głównym wjeździe do miasta. Dzięki temu obiekt będzie atrakcyjny zarówno dla mieszkańców Darłowa i okolic, jak i dla ponad pół miliona turystów odwiedzających region każdego roku.

Zakupy, rekreacja i wygoda – kompleksowa oferta najemców

Wśród najemców znajdą się m.in. popularny operator spożywczy, który poprowadzi market, a także rozpoznawalne polskie i zagraniczne marki z różnych branż: modowej, sportowej, drogeryjnej, obuwniczej, AGD oraz fitness. Dużym atutem będzie również jedyna w regionie restauracja globalnej sieci gastronomicznej w formule drive-thru.

Projekt przewiduje kilkaset miejsc parkingowych dla klientów.

Otwarcie SIGMA Park Handlowy zaplanowano na przełom 2026 i 2027 roku.

Podmiot odpowiedzialny za inwestycję

Inwestorem jest spółka celowa, której głównym udziałowcem jest Jerzy Olszewski – przedsiębiorca posiadający działające i planowane obiekty handlowe w północnej Polsce o łącznej powierzchni najmu wynoszącej blisko 50 000 m² GLA. Natomiast Mallson Polska odpowiada za koncepcję komercyjną oraz wynajem powierzchni.

Źródło: Mallson Polska

