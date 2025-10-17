Magdalena Buryło Budowlana Marka Roku 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Parki handlowe w Polsce: dynamiczny rozwój i dominacja poza aglomeracjami

Parki handlowe w Polsce dynamicznie się rozwijają i, co więcej, stały się dominującym formatem handlowym poza dużymi aglomeracjami. W ciągu ostatnich 10 lat ich udział w nowoczesnej powierzchni handlowej wzrósł z 9% w 2015 roku do aż 22% w 2025 roku (z wyłączeniem mniejszych obiektów poniżej 5 tys. mkw.).

Polska liderem regionu

Wspomniany raport analizuje sytuację parków handlowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (obejmującym Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Bułgarię i Rumunię), krajach bałtyckich (Litwę, Łotwę i Estonię) oraz na Bałkanach (Słowenię, Chorwację, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Albanię i Serbię). Łącznie w tym obszarze funkcjonuje ponad 1800 parków handlowych – przykładowo w Czechach działa ich 275, a na Słowacji 132.

W tym zestawieniu Polska jest zdecydowanym liderem. Na krajowym rynku funkcjonuje ponad 710 parków handlowych o powierzchni powyżej 1 500 mkw., z czego ponad 3 mln mkw. to obiekty większe niż 5 000 mkw. Łączna powierzchnia wszystkich parków handlowych w Polsce przekracza 4,47 mln mkw.

Aż 318 obiektów znajduje się w miastach liczących poniżej 50 tysięcy mieszkańców, co potwierdza wyraźny trend wśród deweloperów, którzy coraz częściej stawiają na mniejsze miejscowości, dostrzegając w nich duży potencjał zakupowy i mniejszą konkurencję rynkową.

Polecamy:

O rosnącej roli parków handlowych w mniejszych miastach opowiada Marta Cegielnik, dyrektorka Działu Powierzchni Handlowych w Colliers. Zwraca uwagę, że w miejscowościach poniżej 100 tys. mieszkańców, gdzie często brakuje tradycyjnych centrów handlowych, to właśnie parki handlowe stają się głównymi punktami zakupowymi:

W Polsce parki handlowe stają się głównymi punktami zakupowymi w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców, gdzie często brakuje tradycyjnych centrów handlowych. Ich rola jednak rośnie. Od jakiegoś czasu obserwujemy trend, że ze względu na swoją funkcjonalność, dostępność i atrakcyjną ofertę handlową, gastronomiczną, rozrywkową i usługową, przekształcają się w lokalne centra życia społecznego.

Rozwój parków handlowych napędzany przez dyskonty

Polskie parki handlowe cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony najemców z sektora dyskontowego (spożywczego i niespożywczego). Do najaktywniejszych marek należą m.in. Pepco, Action, TEDi, Dealz, KiK, a także niedawno debiutujące na polskim rynku Mr. DIY i Woolworth. Ekspansja tych sieci przyczynia się do rozwoju sektora parków handlowych oraz powstawania nowych inwestycji, zwłaszcza w lokalizacjach o ograniczonej konkurencji i z silnym popytem lokalnym.

Ten sam trend obserwowany jest również w innych krajach regionu. Podobnie jak w Polsce, rynki parków handlowych w Czechach i na Węgrzech są już dojrzałe i rozwijają się przede wszystkim w mniejszych miastach. Z kolei Rumunia i Serbia wciąż nadrabiają zaległości, notując dynamiczny wzrost liczby nowych obiektów.

Tym, co łączy cały region, jest rosnąca rola dyskontów jako głównych najemców oraz lokalizowanie inwestycji poza największymi aglomeracjami.

Polecamy również:

Jak podkreśla Marta Cegielnik parki handlowe stają się coraz bardziej atrakcyjnym wyborem dla najemców. Ich popularność rośnie szczególnie wśród marek planujących ekspansję poza największymi aglomeracjami:

Dla wielu najemców park handlowy to dziś preferowany format, a niższe koszty operacyjne, elastyczność powierzchni i szybki dostęp do klienta to jego kluczowe atuty. Widzimy duże zainteresowanie ze strony marek, które chcą rozwijać się poza największymi miastami, a także takich, które do tej pory funkcjonowały jedynie w centrach handlowych. Świadczy to o rosnącej roli parków handlowych w strategiach ekspansji najemców oraz w kształtowaniu nowoczesnego krajobrazu handlowego.

Gospodarka napędza handel – fundamenty wzrostu

Rozwój parków handlowych w Polsce nie jest zjawiskiem oderwanym od szerszych procesów gospodarczych. Wpisuje się on w makroekonomiczne realia Europy Środkowo-Wschodniej. Zgodnie z raportem Colliers, polski rynek detaliczny wykazuje dużą odporność na zewnętrzne turbulencje gospodarcze, a prywatna konsumpcja pozostaje jednym z głównych motorów wzrostu.

Jak zauważa Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Colliers na region CEE, stabilna konsumpcja krajowa oraz zmieniające się nawyki zakupowe Polaków mają istotny wpływ na kształtowanie się nowoczesnego krajobrazu handlowego:

Polska utrzymuje silną pozycję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej dzięki stabilnemu wzrostowi konsumpcji krajowej, który wspiera rozwój parków handlowych. Wzrost sprzedaży dóbr trwałego użytku, takich jak elektronika czy meble, świadczy o rosnącym zaufaniu gospodarstw domowych do poprawy swojej sytuacji finansowej. W połączeniu z przesunięciem preferencji konsumenckich w stronę zakupów wartościowych i rosnącą rolą dyskontów, parki handlowe stają się zyskującym na znaczeniu formatem handlowym.

Przyszłość parków handlowych w regionie

Skala nowych projektów w realizacji potwierdza, że parki handlowe stały się jednym z najbardziej aktywnych segmentów inwestycyjnych w regionie. Obecnie w Polsce w budowie znajduje się ponad 470 tys. mkw. nowych obiektów, głównie w średnich formatach o powierzchni od 5 do 20 tys. mkw. To dominujący wolumen wśród wszystkich analizowanych krajów. Dla porównania, w Czechach w realizacji znajduje się blisko 43 tys. mkw., a na Słowacji ponad 70 tys. mkw. Oznacza to jedno, Polska jest liderem nie tylko pod względem istniejącej powierzchni parków handlowych, ale również wyznacza tempo dalszego rozwoju sektora w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

W kolejnych latach parki handlowe nie będą już tylko punktem zakupowym, a staną się wielofunkcyjnymi przestrzeniami miejskimi. Eksperci przewidują, że ich rozwój nastąpi w mniejszych miastach. Zauważalna stanie się również tendencja do łączenia funkcji handlowych z mieszkaniowymi i biurowymi. Inwestorzy będą coraz częściej realizować strategie regionalne i transgraniczne, koncentrując się na budowie zdywersyfikowanych portfeli nieruchomości handlowych w różnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

W kolejnych latach parki handlowe nie będą już tylko punktami zakupowymi, lecz staną się wielofunkcyjnymi przestrzeniami miejskimi. Eksperci przewidują, że ich rozwój nastąpi przede wszystkim w mniejszych miastach, a funkcje handlowe będą coraz częściej łączone z mieszkaniowymi i biurowymi. Inwestorzy będą realizować strategie regionalne i transgraniczne, koncentrując się na budowie zdywersyfikowanych portfeli nieruchomości handlowych w różnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Lokalni deweloperzy i międzynarodowe fundusze doceniają parki handlowe jako atrakcyjne aktywa inwestycyjne ze względu na ich odporność na zmienne warunki rynkowe oraz stabilny popyt ze strony najemców, zwłaszcza sieci dyskontowych. Projektanci coraz częściej uwzględniają w ich planowaniu zasady zrównoważonego rozwoju – obejmujące energooszczędne rozwiązania, zieloną infrastrukturę oraz dostępność transportu publicznego, a to przekłada się na rosnącą atrakcyjność tych obiektów z perspektywy inwestycyjnej.

Źródło: Colliers

Przejdź do galerii: Torowiska w zieleni – nowy kierunek w planowaniu miejskim