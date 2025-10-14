Gigantyczny hotel Gołębiewski w Pobierowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Największy regionalny park handlowy w najwyższej partii Sudetów

Przystanek Karkonosze to największy regionalny park handlowy w najwyższej partii Sudetów. Został otwarty pod koniec sierpnia 2025 roku i działa na na pograniczu Karpacza oraz Miłkowa, na przecięciu dróg ze Szklarskiej Poręby do Kowar i z Jeleniej Góry do Karpacza. Dogodny dojazd do obiektu zapewniają przystanki autobusowe oraz przystanek kolejowy zrewitalizowanej linii Jelenia Góra – Karpacz. Potencjalnymi klientami nowego punktu mogą być nie tylko dziesiątki tysięcy mieszkańców okolicznych miasteczek i wsi, ale także kilka milionów turystów, którzy co roku odwiedzają Karkonosze.

Co ciekawe, wśród turystów coraz większy odsetek to obcokrajowcy, m.in. Niemcy, Czesi i Słowacy, którzy zajmują ponad połowę miejsc noclegowych. Baza hotelowa dynamicznie się rozwija, a region inwestuje w duże projekty, takie jak nowoczesne wyciągi narciarskie.



Co oferuje Przystanek Karkonosze?

Klienci parku handlowego Przystanek Karkonosze mogą skorzystać z ofert 30 sklepów, punktów usługowych i gastronomicznych rozlokowanych na ok. 16.000 mkw. powierzchni. Do dyspozycji mają również duży parking z kilkuset miejscami postojowymi.

Wśród najemców działających w obiekcie znaleźli się:

Lidl

HalfPrice,

New Yorker,

Douglas,

Apart,

Martes Sport,

Sinsay,

Ochnik,

CCC,

Rossmann,

Worldbox,

Action,

Diverse,

Media Expert,

TEDi,

Pepco,

4F,

Wojas,

Berlin Doner Kebap,

So Coffee.

Projekt parku handlowego stworzyła pracownia Artside Architekci, opierając się na komercyjnej koncepcji przygotowanej przez firmę Mallson Polska. Deweloperem inwestycji była firma REDKOM Development.

Przystanek Karkonosze z McDonald’s – drive-thru już wkrótce przy największym parku handlowym

Nowa restauracja McDonald’s powstanie tuż obok niedawno otwartego Przystanku Karkonosze. Działka, na której realizowana jest inwestycja, została nabyta przez globalną markę z segmentu QSR i znajduje się przy głównym wjeździe na teren parku handlowego. Powstanie tu wolnostojący lokal gastronomiczny w formacie drive-thru, a jego budowa jest już na zaawansowanym etapie. Otwarcie planowane jest jeszcze w tym roku. Firma Mallson pośredniczyła w transakcji sprzedaży działki, a także odpowiadała za za koncepcję całego parku handlowego oraz jego komercjalizacje.

Źródło: Mallson Polsk

