materiały prasowe, opracowanie redakcja
2025-10-14 7:51

Pod koniec sierpnia 2025 roku na pograniczu Karpacza i Miłkowa ruszył Przystanek Karkonosze – nowoczesny park handlowy o powierzchni najmu ok. 16 tys. mkw., z ponad 30 sklepami i dużym parkingiem. Wkrótce ofertę obiektu uzupełni wolnostojący McDonald’s z funkcją drive-thru, którego budowa znajduje się na zaawansowanym etapie. Otwarcie restauracji planowane jest jeszcze w tym roku.

Autor: Mallson Polska/ Materiały prasowe
Największy regionalny park handlowy w najwyższej partii Sudetów

Przystanek Karkonosze to największy regionalny park handlowy w najwyższej partii Sudetów. Został otwarty pod koniec sierpnia 2025 roku i działa na na pograniczu Karpacza oraz Miłkowa, na przecięciu dróg ze Szklarskiej Poręby do Kowar i z Jeleniej Góry do Karpacza. Dogodny dojazd do obiektu zapewniają przystanki autobusowe oraz przystanek kolejowy zrewitalizowanej linii Jelenia Góra – Karpacz. Potencjalnymi klientami nowego punktu mogą być nie tylko dziesiątki tysięcy mieszkańców okolicznych miasteczek i wsi, ale także kilka milionów turystów, którzy co roku odwiedzają Karkonosze.

Co ciekawe, wśród turystów coraz większy odsetek to obcokrajowcy, m.in. Niemcy, Czesi i Słowacy, którzy zajmują ponad połowę miejsc noclegowych. Baza hotelowa dynamicznie się rozwija, a region inwestuje w duże projekty, takie jak nowoczesne wyciągi narciarskie.

Co oferuje Przystanek Karkonosze?

Klienci parku handlowego Przystanek Karkonosze mogą skorzystać z ofert 30 sklepów, punktów usługowych i gastronomicznych rozlokowanych na ok. 16.000 mkw. powierzchni. Do dyspozycji mają również duży parking z kilkuset miejscami postojowymi.

Wśród najemców działających w obiekcie znaleźli się:

  • Lidl 
  • HalfPrice,
  • New Yorker,
  • Douglas,
  • Apart,
  • Martes Sport,
  • Sinsay,
  • Ochnik,
  • CCC,
  • Rossmann,
  • Worldbox,
  • Action,
  • Diverse,
  • Media Expert,
  • TEDi,
  • Pepco,
  • 4F,
  • Wojas,
  • Berlin Doner Kebap,
  • So Coffee.

Projekt parku handlowego stworzyła pracownia Artside Architekci, opierając się na komercyjnej koncepcji przygotowanej przez firmę Mallson Polska. Deweloperem inwestycji była firma REDKOM Development.

Przystanek Karkonosze z McDonald’s – drive-thru już wkrótce przy największym parku handlowym

Nowa restauracja McDonald’s powstanie tuż obok niedawno otwartego Przystanku Karkonosze. Działka, na której realizowana jest inwestycja, została nabyta przez globalną markę z segmentu QSR i znajduje się przy głównym wjeździe na teren parku handlowego. Powstanie tu wolnostojący lokal gastronomiczny w formacie drive-thru, a jego budowa jest już na zaawansowanym etapie. Otwarcie planowane jest jeszcze w tym roku. Firma Mallson pośredniczyła w transakcji sprzedaży działki, a także odpowiadała za za koncepcję całego parku handlowego oraz jego komercjalizacje.

Źródło: Mallson Polsk

