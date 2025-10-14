Spis treści
Największy regionalny park handlowy w najwyższej partii Sudetów
Przystanek Karkonosze to największy regionalny park handlowy w najwyższej partii Sudetów. Został otwarty pod koniec sierpnia 2025 roku i działa na na pograniczu Karpacza oraz Miłkowa, na przecięciu dróg ze Szklarskiej Poręby do Kowar i z Jeleniej Góry do Karpacza. Dogodny dojazd do obiektu zapewniają przystanki autobusowe oraz przystanek kolejowy zrewitalizowanej linii Jelenia Góra – Karpacz. Potencjalnymi klientami nowego punktu mogą być nie tylko dziesiątki tysięcy mieszkańców okolicznych miasteczek i wsi, ale także kilka milionów turystów, którzy co roku odwiedzają Karkonosze.
Co ciekawe, wśród turystów coraz większy odsetek to obcokrajowcy, m.in. Niemcy, Czesi i Słowacy, którzy zajmują ponad połowę miejsc noclegowych. Baza hotelowa dynamicznie się rozwija, a region inwestuje w duże projekty, takie jak nowoczesne wyciągi narciarskie.
Co oferuje Przystanek Karkonosze?
Klienci parku handlowego Przystanek Karkonosze mogą skorzystać z ofert 30 sklepów, punktów usługowych i gastronomicznych rozlokowanych na ok. 16.000 mkw. powierzchni. Do dyspozycji mają również duży parking z kilkuset miejscami postojowymi.
Wśród najemców działających w obiekcie znaleźli się:
- Lidl
- HalfPrice,
- New Yorker,
- Douglas,
- Apart,
- Martes Sport,
- Sinsay,
- Ochnik,
- CCC,
- Rossmann,
- Worldbox,
- Action,
- Diverse,
- Media Expert,
- TEDi,
- Pepco,
- 4F,
- Wojas,
- Berlin Doner Kebap,
- So Coffee.
Projekt parku handlowego stworzyła pracownia Artside Architekci, opierając się na komercyjnej koncepcji przygotowanej przez firmę Mallson Polska. Deweloperem inwestycji była firma REDKOM Development.
Przystanek Karkonosze z McDonald’s – drive-thru już wkrótce przy największym parku handlowym
Nowa restauracja McDonald’s powstanie tuż obok niedawno otwartego Przystanku Karkonosze. Działka, na której realizowana jest inwestycja, została nabyta przez globalną markę z segmentu QSR i znajduje się przy głównym wjeździe na teren parku handlowego. Powstanie tu wolnostojący lokal gastronomiczny w formacie drive-thru, a jego budowa jest już na zaawansowanym etapie. Otwarcie planowane jest jeszcze w tym roku. Firma Mallson pośredniczyła w transakcji sprzedaży działki, a także odpowiadała za za koncepcję całego parku handlowego oraz jego komercjalizacje.
Źródło: Mallson Polsk
