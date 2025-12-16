Warszawski Jamnik Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Rosnąca liczba mieszkań instytucjonalnych

Najnowsza analiza zawarta w raporcie CBRE „Institutional PRS Market in Poland” wykazała, że na koniec I kwartału 2025 roku w Polsce funkcjonowało 24,4 tys. mieszkań należących do inwestorów instytucjonalnych. W trakcie realizacji znajduje się około 9,4 tys., a blisko 4,6 tys. zaplanowano z określonym terminem realizacji.

Eksperci prognozują, że do 2027 roku zasoby PRS mogą przekroczyć 37 tys. lokali, natomiast kolejne 12,8 tys. pozostanie w przygotowaniu.

Autor: LifeSpot / Prime Time PR/ Materiały prasowe

Wysoki poziom wynajęcia i stabilny popyt

Choć sektor PRS wykazuje wyraźną dynamikę wzrostu, nadal stanowi niewielką część całego rynku i w ograniczonym stopniu wpływa na redukcję luki mieszkaniowej. Wskaźnik pustostanów w najmie instytucjonalnym nie przekracza 5%. W dojrzałych projektach poziom wynajęcia mieszkań sięga nawet 98%. To pokazuje, że profesjonalnie zarządzane obiekty cieszą się dużym zainteresowaniem, a popyt na nie pozostaje wysoki.

Zrównoważony rozwój i uporządkowane modele działania

Eksperci wskazują, że sektor PRS w Polsce znajduje się w fazie zrównoważonego rozwoju. Jak podkreśla Marcin Marchwiński, Head of Property Management w LifeSpot:

Liczba inwestycji rośnie, a wraz z nią upowszechniają się bardziej uporządkowane modele działania. Proces ten przebiega stopniowo i ma charakter dostosowywania rynku do nowych form organizacji najmu. Tendencje te wskazują na etap porządkowania struktur, bez gwałtownych zmian w skali całego rynku.

i Autor: LifeSpot / Prime Time PR/ Materiały prasowe

Standaryzacja obsługi w najmie instytucjonalnym

Jedną z przewag najmu instytucjonalnego nad rynkiem prywatnym są ujednolicone procedury, dzięki którym sposób obsługi nie zależy od poszczególnych właścicieli. Jasno określone zasady dla najemców – dotyczące zgłaszania usterek, kontaktu z administracją czy korzystania z lokali – ułatwiają codzienne funkcjonowanie.

Mieszkańcy wiedzą, do kogo zgłosić usterkę i z kim się skontaktować w razie potrzeby. Dzięki temu utrzymywany jest spójny standard obsługi w całych projektach PRS. Jak podkreśla Marcin Marchwiński z LifeSpot:

Taki model pozwala utrzymać podobny standard działania w różnych lokalizacjach i dla różnych grup odbiorców. W naszych inwestycjach pojawiają się zarówno studenci, osoby rozpoczynające pracę, jak również rodziny i seniorzy, dla których kluczowe są przewidywalne warunki najmu.

Najem długoterminowy zyskuje na znaczeniu

Co ciekawe, najem instytucjonalny staje się dla wielu osób rozwiązaniem długoterminowym, a nie jedynie etapem przejściowym. Ta zmiana postrzegania wpływa także na projektowanie inwestycji PRS, które coraz częściej zakładają funkcjonowanie mieszkań w formule najmu przez wiele lat.

Źródło: LifeSpot / Prime Time PR

