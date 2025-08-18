Debata Muratora: Czyste powietrze Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Rosnący potencjał rynku PRS

Rynek PRS w Polsce systematycznie rośnie. Dane JLL wskazują Warszawę jako miasto odpowiadające za ponad 40% całkowitych zasobów mieszkań w ramach najmu instytucjonalnego w kraju. Z kolei według CBRE, na koniec I kwartału 2025 r. w Polsce funkcjonowało już 24 300 takich lokali, należących do 33 inwestorów. To oznacza wyraźny wzrost – około 30% rok do roku. Warto podkreślić, według szacunków JLL, w bieżącym roku do użytku ma zostać oddanych około 5,7 tys. nowych lokali w ramach ponad 20 projektów.

Warszawa to lider rynku PRS – oprócz największej liczby lokali, skupia również największe zainteresowanie ze strony funduszy inwestycyjnych i deweloperów. Najszybszy rozwój tego sektora odnotowywany jest w dzielnicach biznesowych, takich jak Mokotów czy Wola.

Pani Magdalena Rybicka, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu LifeSpot, tłumaczy, dlaczego rynek PRS dynamicznie rośnie:

PRS zyskuje na popularności i nie ma w tym żadnego przypadku. To odpowiedź rynku na bolączki prywatnego wynajmu: brak standaryzacji, nieprzewidywalne warunki, krótkoterminowe umowy. Mieszkania zarządzane w tej formule cechują się stabilnością, jednolitymi zasadami dla wszystkich najemców i obsługą zbliżoną do hotelowej. Warto jednak podkreślić, że choć sektor PRS dynamicznie się rozwija, zwłaszcza w Warszawie, to wciąż mówimy o stosunkowo niewielkiej skali. Na tle całego rynku w Polsce to nadal ułamek – ale z dużym potencjałem wzrostu w najbliższych latach.

Nowa inwestycja PRS w Warszawie – LifeSpot Postępu 7A

Na warszawskim Mokotowie, przy ul. Postępu 7A, powstał nowy budynek oferujący mieszkania na wynajem w ramach rynku najmu instytucjonalnego (PRS). Pierwsi mieszkańcy wprowadzą się już w sierpniu. Inwestycja LifeSpot oferuje szeroki wybór lokali – od kompaktowych kawalerek, przez funkcjonalne mieszkania dwupokojowe, aż po przestronne apartamenty z prywatnymi tarasami i widokiem na centrum miasta.

Najemcy coraz częściej poszukują mieszkań nie tylko w wysokim standardzie, ale także w atrakcyjnej lokalizacji. Inwestycja LifeSpot Postępu 7A spełnia te oczekiwania – sąsiaduje bezpośrednio z centrum biznesowym Służewca oraz zapewnia dogodny dostęp do komunikacji miejskiej: tramwajów, linii SKM oraz stacji metra. Zaledwie 2,5 km dzieli ją od Lotniska Chopina.

W najbliższej okolicy znajdują się liczne sklepy, siłownie, Galeria Westfield Mokotów, punkty usługowe oraz tereny zielone. Projekt budynku uwzględnia również lokale usługowe na parterze, monitoring, nowoczesne windy oraz miejsca parkingowe, co dodatkowo podnosi komfort najemców.

Jak zauważa Magdalena Rybicka, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu LifeSpot:

Rosnąca popularność PRS wskazuje, że mamy do czynienia nie z chwilową modą, lecz trwałą zmianą na rynku mieszkaniowym. Instytucjonalny najem staje się realną alternatywą dla zakupu mieszkania – zwłaszcza w kontekście rosnących stóp procentowych, niepewności gospodarczej i wysokich cen. Jeśli ta dynamika utrzyma się na obecnym poziomie, do końca 2025 roku liczba lokali PRS w Polsce może przekroczyć 30 tysięcy, a Warszawa – już teraz największy rynek – ma potencjał, by ten dystans jeszcze zwiększyć.

Dla kogo są mieszkania PRS?

Najem na rynku PRS coraz częściej postrzegany jest jako kompleksowa usługa, a nie tylko rozwiązanie tymczasowe. Segment ten cieszy się silnym i stabilnym popytem, szczególnie wśród młodszych najemców – osób w wieku 25–40 lat. To przede wszystkim młodzi specjaliści, pracownicy sektora IT, finansów oraz studenci zagraniczni. Ta grupa oczekuje przewidywalnych kosztów, elastycznych warunków najmu i wysokiego standardu mieszkań – zarówno pod względem wykończenia, jak i lokalizacji.

Pani Magdalena Rybicka, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu LifeSpot, dodaje:

Mieszkanie to dziś element stylu życia, niekoniecznie cel inwestycyjny. PRS odpowiada także na zmieniający się model funkcjonowania w dużym mieście: szybkie tempo, potrzeba mobilności i wygody. Nie bez znaczenia są też kwestie bezpieczeństwa i przejrzystości umów, co szczególnie cenią najemcy po doświadczeniach z chaotycznym rynkiem prywatnym.

