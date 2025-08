Murator Remontuje #2: Płyty granitowe na taras Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Rozbudowa osiedla Neo Natolin – nowy etap inwestycji w Wilanowie

Real Management S.A. przystępuje do rozbudowy warszawskiego osiedla Neo Natolin w Wilanowie. Łącznie w ramach inwestycji powstanie około 200 domów wraz z pełną infrastrukturą. W pierwszym etapie wybudowano 84 domy, które zostały oddane do użytkowania latem 2024 roku. Drugi etap, podzielony na dwie fazy, obejmie realizację 26 oraz 32 domów o sześciu różnych metrażach, od 190 do 258 m². Budowa pierwszych 26 budynków rozpocznie się w III kwartale 2025 roku.

Inwestycja Neo Natolin Liczba domów I etap 84 Liczba domów II etap 1 faza 26 domów2 faza 32 domy Deweloper Real Management S.A Projekt architektoniczny APA Wojciechowski Architekci Oddanie do użytkowania I etapu lato 2024 roku Rozpoczęcie II etapu III kwartał 2025 roku

Lokalizacja osiedla Neo Natolin

Osiedle Neo Natolin powstaje w warszawskim Wilanowie, przy ul. Stefana Korbońskiego, w sąsiedztwie Lasu Natolińskiego i Lasu Kabackiego. Lokalizacja zapewnia sprawny dojazd do centrum Warszawy, dzielnic Mokotów i Ursynów.

Zrównoważone budownictwo w praktyce

Osiedle domów jednorodzinnych premium w zabudowie bliźniaczej, z prywatnymi ogrodami, wyróżnia się nowoczesną architekturą i przemyślanymi rozwiązaniami projektowymi, które zapewniają mieszkańcom prywatność. Na terenie inwestycji przewidziano również skwery wypoczynkowe z zielenią, oczko wodne, elementy małej architektury oraz place zabaw.

Osiedle zostało zaprojektowane z myślą nie tylko o komforcie mieszkańców, lecz także z uwzględnieniem zasad zrównoważonego budownictwa.

By zadbać o jakość powietrza, zdrowie mieszkańców oraz trwałość budynków, domy w Neo Natolin zostały wyposażone w szereg nowoczesnych, proekologicznych rozwiązań. Zastosowano m.in. pompy ciepła typu Split, system rekuperacji oraz system wentylacji z wydajnymi filtrami węglowymi.

Do budowy wykorzystano naturalne, niskoemisyjne materiały, które znacząco zwiększają trwałość i efektywność energetyczną domów.

Do dyspozycji mieszkańców przygotowano także miejsca do ładowania samochodów elektrycznych oraz infrastrukturę umożliwiającą montaż fotowoltaiki.

Zachowanie bioróżnorodności i retencja wody

Real Management S.A. przywiązuje dużą wagę do zachowania naturalnych ciągów wodnych oraz bioróżnorodności na terenie inwestycji. Ochrona lokalnego ekosystemu była priorytetem, dlatego deweloper stworzył obsadzony roślinnością zbiornik retencyjny, który pełni funkcję melioracyjną i umożliwia prawidłowe odprowadzanie wód opadowych.

Zdecydowano się również na liczne nasadzenia drzew oraz zastosowanie mieszanek wilgociolubnych traw, bylin ozdobnych i roślinności łąkowej. W ramach pierwszego etapu inwestycji posadzono 95 drzew oraz ponad 9 300 krzewów, traw i bylin, w tym rośliny miododajne, przyjazne dla owadów zapylających.

Zieleń została starannie wkomponowana w założenia masterplanu inwestycji, który opracowano zgodnie z zasadami architektury krajobrazu. Projekt przewiduje, że aż 70% powierzchni każdej działki oferowanej przez Real Management S.A. stanowi przestrzeń biologicznie czynna – naturalnie zintegrowana z otoczeniem i dająca szerokie możliwości indywidualnej aranżacji ogrodu.

W procesie realizacji osiedla Neo Natolin szczególną uwagę poświęcono zasadom zrównoważonego rozwoju oraz ochronie środowiska naturalnego. Opowiada o tym pan Marcin Malka, Prezes Zarządu Real Management S.A.:

Już na starcie prac związanych z realizacją osiedla Neo Natolin w Real Management S.A. postawiliśmy sobie za cel minimalizację ingerencji w środowisko naturalne. Tym samym, osiedle od początku budowane jest w pełnym poszanowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zasad zrównoważonego rozwoju. Już w ramach przygotowań do projektu, zorganizowaliśmy konkurs urbanistyczny, który uwzględniał m.in. zielony charakter inwestycji, ograniczenie śladu węglowego czy zwiększenie efektywności energetycznej. W rezultacie takiego podejścia nasz wyjątkowy projekt – Neo Natolin – realizujemy z dbałością nie tylko o najwyższą jakość inwestycji, ale i ekologię. Wiemy, że każda decyzja, którą podejmujemy jako inwestor i deweloper, ma znaczenie, dlatego odpowiedzialnie i konsekwentnie wybieramy rozwiązania przynoszące korzyści środowisku teraz i w przyszłości.

Źródło: Real Management S.A.

