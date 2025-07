Osiedle Sokołówka w Łodzi

Pięć zrealizowanych etapów Sokołówki to efekt długofalowego zaangażowania w rozwój tej części Łodzi. Nie tylko wznosiliśmy budynki, ale również aktywnie kształtowaliśmy tkankę miejską. Dzięki współpracy z miastem mogliśmy stworzyć wysokiej jakości przestrzeń do życia - z komfortowymi mieszkaniami, dobrą infrastrukturą i dostępem do zieleni. Zawsze stawiamy na kompleksowe i długofalowe podejście do inwestycji mieszkaniowych.