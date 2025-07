Spis treści

Charakterystyka osiedla Kameralna

Kameralna to zespół trzech trzypiętrowych budynków z antresolami. Są one połączone garażem podziemnym i tworzą zamknięty, butikowy kompleks z zielonym patio, estetyczną małą architekturą oraz nowoczesnym placem zabaw. Każdy z budynków ma osobną klatkę schodową, co sprzyja prywatności i ogranicza wewnętrzny ruch mieszkańców.

Za projekt kompleksu odpowiada pracownia Kuryłowicz & Associates. Bryły budynków zostały przesunięte względem osi, dzięki czemu przełamano ich symetryczną formę. Fasady wyróżnia regularny układ przeszkleń, wnęk oraz loggii z podcięciami. Na najwyższych kondygnacjach zaprojektowano rozmieszczone asymetrycznie penthouse’y z antresolami i prywatnymi tarasami dachowymi.

i Autor: materiały prasowe SGI Kameralna to nowoczesny kompleks wielorodzinny położony nieopodal Wisły, przy ul. Bluszczańskiej na terenie Dolnego Mokotowa

Inwestycja Kameralna zakłada budowę 59 apartamentów, głównie 2- i 3-pokojowych, w tym 7 ekskluzywnych penthouse’ów z antresolami, przeszkleniami oraz tarasami dachowymi wyposażonymi w zieleń i pergole. Lokale na parterze będą miały zapewniony dostęp do ogródków jako naturalne przedłużenie części dziennej. Do dyspozycji mieszkańców przewidziano 102 miejsca postojowe w garażu podziemnym, boksy rowerowe oraz komórki lokatorskie.

W projekcie zaplanowano funkcjonalne przestrzenie wspólne, m.in.:

lobby z usługą concierge,

strefę fitness z sauną,

przestrzeń do relaksu,

kącik dla dzieci,

bezpieczny plac zabaw.

Ponadto nad garażem zaprojektowano ogródki lokatorskie, łagodne nasypy oraz ścieżki spacerowe wśród zieleni i elementów małej architektury. Niemal 40% powierzchni osiedla mieszkaniowego Kameralna będzie zajmować zieleń – dotyczy to zarówno stref prywatnych, jak i ogólnodostępnych.

Od strony ulicy Bluszczańskiej zaplanowano trzy lokale usługowe.

Apartamenty na osiedlu mieszkaniowym Kameralna zostaną wyposażone m.in. w:

Na terenie osiedla przewidziano monitoring oraz system kontroli dostępu.

Inwestycja Kameralna Liczba budynków 3 trzypiętrowe Liczba mieszkań 59 Liczba lokali usługowych 3 Lokalizacja Warszawa, ul. Bluszczańska Deweloper SGI Projekt Kuryłowicz & Associates Termin zakończenia inwestycji IV kwartał 2026 roku

i Autor: materiały prasowe SGI Kameralna to nowoczesny kompleks wielorodzinny położony nieopodal Wisły, przy ul. Bluszczańskiej na terenie Dolnego Mokotowa

W Kameralnej nowoczesna technologia nie jest dodatkiem — to standard. Od początku zakładaliśmy, że każdy element — od systemów sterowania po bezpieczeństwo — ma służyć komfortowi mieszkańców. Smart Home KNX, rekuperacja, monitoring — wszystkie te elementy zostały wkomponowane w strukturę inwestycji w sposób przemyślany i spójny z jej charakterem — mówi Robert Stachowiak, Prezes SGI.

Dolny Mokotów – lokalizacja osiedla Kameralna

Osiedle Kameralna zlokalizowane jest na Dolnym Mokotowie. Dojazd do centrum Warszawy zajmuje około 10-15 minut. W pobliżu inwestycji znajdują się m.in. Park Akcji Burza, nadwiślańskie ścieżki spacerowe, plaża oraz tereny objęte programem Natura 2000. W sąsiedztwie mieszczą się sklepy, markety, usługi, szkoły i obiekty sportowo-rekreacyjne, takie jak DeSKI, korty Legia Warszawa, Sinet.

Kolorystka osiedla Kameralna

Elewacje budynków będą utrzymane w ciepłym odcieniu jasnego beżu z delikatnym połyskiem, wynikającym z zastosowania drobinek miki, oraz uzupełnione o akcenty w kolorze szampańskiego niklu. Projektanci zastosowali duże, drewniane okna HS, z których będzie rozpościerać się widok na tereny zielone. Ich kolorystyka zostanie dopasowana do drewnianych elementów małej architektury i części wspólnych. Okna zostaną wyposażone w żaluzje zewnętrzne. We wszystkich budynkach występują balustrady z barwionego szkła w odcieniu brązu oraz powtarzalne elementy, takie jak podcięcia przy wejściach czy skośne detale wokół okien.

Źródło: materiały prasowe SGI

