Co oferuje III etap inwestycji Zielona Dolina?

W ramach trzeciego etapu inwestycji powstały cztery budynki, w których łącznie znajduje się 172 mieszkania o zróżnicowanych układach i metrażach – od funkcjonalnych kawalerek po przestronne lokale dwu-, trzy- i czteropokojowe, o powierzchni od 33,62 m² do 97,36 m². Każde z mieszkań ma balkon, taras lub ogródek, co zapewnia komfortową przestrzeń zewnętrzną do codziennego wypoczynku.

Osiedle zlokalizowane jest w północnej części Zabrza, w otoczeniu pól, łąk i lasów. Bliskość Potoku Mikulczyckiego (Rokitnickiego) oraz rozległych terenów zielonych sprzyja aktywnemu stylowi życia. Mieszkańcy mogą korzystać z licznych ścieżek rowerowych, tras do biegania, a także wyznaczonej trasy do jazdy konnej.

Zielona Dolina to osiedle o otwartym charakterze. Przemyślane przestrzenie wspólne, takie jak zielone strefy relaksu, plac zabaw oraz elementy małej architektury, sprzyjają sąsiedzkiej integracji i budowaniu lokalnej społeczności.

Każda pszczoła na wagę złota

Firma TDJ Estate realizuje strategię opartą na wspieraniu środowiska naturalnego oraz budowaniu świadomości ekologicznej. Kontynuując swoje proekologiczne działania, na osiedlu Zielona Dolina zaplanowano pasiekę dla 80 tysięcy pszczół, która ma służyć ochronie lokalnego ekosystemu.

Takie inicjatywy mają ogromne znaczenie w szerszej perspektywie. Około 85% gatunków roślin uprawnych oraz 80% kwiatów zależy od owadów zapylających, w tym pszczół. Szacuje się, że corocznie 15 miliardów euro z produkcji rolnej w Unii Europejskiej jest bezpośrednio powiązane z działalnością tych zapylaczy.

Komentarze osób związanych z inwestycją

Pan Adam Urbański, Dyrektor Sprzedaży, TDJ Estate, podkreśla, że Zielona Dolina łączy komfort mieszkania z bliskością natury i dostępem do miejskich udogodnień:

Koncepcja osiedla Zielona Dolina powstała z myślą o mieszkańcach, dla których prywatna przestrzeń zewnętrzna jest priorytetem. Zdajemy sobie sprawę, jak istotne jest połączenie komfortu z dostępem do terenów zielonych i możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu. Nie każdy jednak chce lub może zdecydować się na własny dom. Oferujemy mieszkańcom alternatywę – wygodne mieszkania z ogródkami lub tarasami w kameralnej okolicy, a jednocześnie blisko miejskich udogodnień i infrastruktury komunikacyjnej.

Pan Adam Urbański podkreśla również, jak ważne dla firmy są zasady odpowiedzialności i troska o środowisko naturalne:

Wszystkie nasze inwestycje są realizowane w sposób odpowiedzialny, nie tylko w kontekście potrzeb mieszkańców, ale także szerzej - troski o otoczenie i środowisko naturalne. Zrównoważony rozwój i poszanowanie lokalnej przyrody to dla nas priorytet. Zielona Dolina to przykład tego, jak można tworzyć przestrzenie, które nie tylko służą mieszkańcom, ale również wspierają bioróżnorodność.

