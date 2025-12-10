Osiedle Stacja Wola wchodzi w finałowy etap – 232 nowe mieszkania na warszawskiej Woli

materiały prasowe, opracowanie redakcja
2025-12-10 8:46

Archicom rozpoczął budowę trzeciego, ostatniego etapu inwestycji Stacja Wola w Warszawie. Powstaną 232 mieszkania o powierzchni od 29 do 133 mkw., w układach od 1- do 5-pokojwoych. Projekt wyróżnia się kaskadową architekturą i ażurową elewacją. Finałowy etap domknie spójny, nowoczesny miejski kwartał Woli, zapewniając przyszłym mieszkańcom komfort, inteligentne rozwiązania Smart Home i dostęp do licznych miejskich udogodnień.

Warszawski Jamnik

Rusza ostatni etap Stacji Wola – nowoczesna architektura i spójny miejski kwartał

Ruszyła budowa ostatniego etapu warszawskiej inwestycji Stacja Wola, za realizację której odpowiada deweloper Archicom. Powstaną 232 mieszkania o zróżnicowanej powierzchni od 29 do 133 mkw. i w układach od 1- do 5-pokojowych. Przekazanie gotowych lokali zaplanowano na ostatni kwartał 2027 roku.

Tym, co wyróżnia projekt, jest jego nietypowa architektura w kształcie bryły o układzie kaskadowym. Wyższa część budynku to wieża ze szklanymi balustradami i panoramicznymi oknami, natomiast niższą część zaprojektowano w stylu odpowiadającym wcześniejszym etapom inwestycji. Ażurowa konstrukcja ozdobi elewację, a wejście główne wykończone będzie lamelami z drewna i stali.

Za projekt inwestycji Stacja Wola odpowiadała pracownia Medusa Group. W ramach wcześniejszych etapów powstało ponad 600 mieszkań wraz z garażami podziemnymi, stacjami ładowania pojazdów elektrycznych, placem zabaw, strefą kalisteniki oraz osiedlowymi szklarniami. Rozpoczęty właśnie etap domknie spójny miejski kwartał Woli, przekształcając teren inwestycji w nowoczesne, wygodne osiedle.

Stacja Wola

i

Autor: Archicom/ Materiały prasowe

Wola pełna udogodnień – park, kultura i wygodne połączenia

Osiedle Stacja Wola powstaje w dobrze skomunikowanej części Warszawy (ul. Gumińska), oferującej szeroką gamę miejskich udogodnień. W okolicy znajdują się m.in.

  • Park Wola,
  • Muzeum Powstania Warszawskiego,
  • Teatr Wola,
  • Blue City,
  • Reduta.

Nie brakuje także szkół i przedszkoli, co czyni lokalizację atrakcyjną dla rodzin z dziećmi.

Warto również wspomnieć o bliskość gruntownie zmodernizowanego Dworca Zachodniego, największego węzła przesiadkowego w Polsce. W 2026 roku powstanie tam pierwszy w stolicy podziemny przystanek tramwajowy, który jeszcze bardziej usprawni codzienne podróże z okolicy Stacji Wola.

Sprawdź na mapie okolicę, w której powstaje inwestycja:

Stacja Wola

i

Autor: Archicom/ Materiały prasowe

Inteligentne mieszkania z systemem Archicom Smart

Mieszkańcy będą mogli korzystać z systemu Archicom Smart, który oferuje szereg inteligentnych funkcji. W skład systemu wchodzą m.in. czujniki dymu i zalania, możliwość zdalnego sterowania oświetleniem, inteligentny zamek w drzwiach oraz kontrola ogrzewania i urządzeń elektrycznych. Wszystkimi funkcjami można wygodnie zarządzać z poziomu aplikacji w smartfonie.

Deweloper zadbał również o udogodnienia w częściach wspólnych – Archicom Life Services umożliwi m.in. bezdotykowe otwieranie drzwi wejściowych oraz przywołanie windy.

Osoby nabywające mieszkanie jako inwestycję pod wynajem będą mogły skorzystać z usługi kompleksowego zarządzania najmem, realizowanej przez spółkę RentierResidence, należącą do dewelopera. W ramach tej usługi zapewnione zostaną m.in.:

  • przygotowanie mieszkania,
  • wsparcie najemców,
  • zarządzanie techniczne i administracyjne,
  • doradztwo prawne.

Postępy na placu budowy – prace ziemne i przygotowania fundamentów

Dotychczas zrealizowano m.in. następujące prace:

  • wykonano tymczasowe zabezpieczenie wykopu za pomocą ścianki z grodzic stalowych,
  • zdemontowano słup wysokiego napięcia, znajdujący się w centralnym punkcie terenu budowy,
  • poprowadzono sieć energetyczną pod ziemią, co uporządkowało przestrzeń i poprawiło estetykę otoczenia.

Aktualnie prowadzone są prace ziemne, przygotowywany jest wykop pod budynek zgodnie z docelowym układem konstrukcyjnym. Pod koniec listopada ułożono pierwszy chudy beton pod płytę fundamentową, co umożliwiło rozpoczęcie działań związanych z robotami żelbetowymi.

Zajrzyj na plac budowy:

Źródło: Archicom

Stacja Wola
4 zdjęcia
Murator Plus Google News
Podcast Architektoniczny
Kamila Szatanowska. Architektura nierynkowych ideałów
Podcast Architektoniczny
Mediateka.pl
Sponsor podcastu:
Knauf