Widok na wodę, zieleń i historyczne bastiony – nowe osiedle Zajezdnia Motława

Nowa inwestycja Euro Styl z Grupy Dom Development powstaje na Dolnym Mieście w Gdańsku. W ramach pierwszego etapu powstaną dwa budynki mieszkalno-usługowe, obejmujące 113 mieszkań o zróżnicowanych układach i metrażach oraz lokale usługowe.

Osiedle wyróżnia atrakcyjne otoczenie – zabytkowa hala dawnej zajezdni tramwajowej, bastiony Wyskok i Wilk oraz rozległe, zielone tereny wzdłuż Opływu Motławy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Architekta Miasta Gdańska.

Najważniejsze informacje o inwestycji Zajezdnia Motława:

I etap: dwa 4-piętrowe budynki z podziemną halą garażową oraz 113 mieszkań, od 1- do 5-pokojowych, od 25 do ponad 121 mkw.,z części lokali rozpościerać się będzie widok na wodę i bastiony,

lokale usługowe na parterze oraz rozwinięta infrastruktura miejska w okolicy,

w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla znajdują się: wody Opływu Motławy, rozległe tereny zielone dawnych bastionów, liczne miejsca rekreacji,

wybrane lokale z opcją instalacji klimatyzacji,

możliwość skorzystania z usługi wykończenia pod klucz.

Osiedle Zajezdnia Motława zaprojektowano zgodnie z priorytetami zrównoważonej urbanizacji, spełniając wymagania Zielonej Karty Inwestycji Grupy Dom Development dzięki starannie dobranym materiałom i energooszczędnym rozwiązaniom, które ograniczają wpływ na środowisko i podnoszą komfort życia mieszkańców. Zakończenie pierwszego etapu przewidziano na II kwartał 2028 roku.

Osiedle wyróżnia atrakcyjne otoczenie – zabytkowa hala dawnej zajezdni tramwajowej, bastiony Wyskok i Wilk oraz rozległe, zielone tereny wzdłuż Opływu Motławy.

Rewitalizacja zabytkowej zajezdni tramwajowej

Inwestycja uwzględnia również zabytkową halę zajezdni tramwajowej, która zostanie poddana rewitalizacji w II etapie. Tuż przed nią, w rejonie ulicy Radnej, powstanie plac miejski nawiązujący do historycznego charakteru miejsca. W jego koncepcji przewidziano zachowanie torów tramwajowych w posadzce oraz elementy małej architektury. Zaplanowano platformy z zielenią, imitujące podstawy tramwajów i pełniące funkcję siedzisk, a także charakterystyczny układ lamp rozpiętych na siatce między słupami trakcji. Całość uzupełnią kameralne, zielone dziedzińce między budynkami.

Architektura inspirowana historycznym kontekstem

Atrakcyjne otoczenie zielonych bastionów, elementów dawnej fortyfikacji miejskiej, malowniczego Opływu Motławy, zabytkowych kamienic i brukowanych uliczek nadaje inwestycji szczególny charakter. W tym historycznym kontekście powstanie nowoczesne osiedle, którego projekt architektoniczny opracowała pracownia APA Wojciechowski Architekci.

Projektując zabudowę, architekci przeanalizowali historyczne układy kamienic z najbliższego otoczenia inwestycji. Nowe budynki zostaną harmonijnie wpisane w ten krajobraz, a ich elewacje wykończone naturalną cegłą oraz tynkiem strukturalnym w ciepłych odcieniach beżu.

Zaplanowano także detale dopasowane do każdej parceli – boniowanie, kształtki, lamele, pasy międzykondygnacyjne ze zróżnicowanym wiązaniem cegieł, gzymsy, wykusze, nadproża czy opaski okienne.

Balkony, loggie i tarasy otrzymają zróżnicowane formy wykończenia, spójne z kolorystycznymi sekcjami poszczególnych elewacji.

Lobby i korytarze w klimacie Dolnego Miasta

Przy tworzeniu wnętrz projektanci sięgnęli po inspiracje z tradycyjnych sieni kamienic Dolnego Miasta. W lobby zostaną wykorzystane wysokiej jakości materiały, które stworzą tło dla dopracowanych detali. Całość dopełni stonowana paleta barw (beże, drewno i ciepła biel) oraz delikatne oświetlenie LED.

W przestronnych korytarzach pojawią się grafiki nawiązujące do historii Dolnego Miasta. Ich wnętrza dopracowano, planując każdy detal – od wykończenia ścian i listew, przez lustra i detale balustrad, aż po ciepłe, bursztynowe oświetlenie.

Przy tworzeniu wnętrz projektanci sięgnęli po inspiracje z tradycyjnych sieni kamienic Dolnego Miasta. W lobby zostaną wykorzystane wysokiej jakości materiały, które stworzą tło dla dopracowanych detali. Całość dopełni stonowana paleta barw (beże, drewno i ciepła biel) oraz delikatne oświetlenie LED.

Wygodna codzienność w zasięgu kilku kroków

Dzięki lokalizacji inwestycji Zajezdnia Motława przyszli mieszkańcy będą mogli załatwić codzienne sprawy tuż obok domu, korzystając z usług pobliskich sklepów, szkoły, przedszkola, przychodni czy apteki. Nie zabraknie także miejsc na spotkanie ze znajomymi – w okolicy działają kawiarnie i restauracje.

W zasięgu krótkiego spaceru znajdują się liczne atrakcje Głównego i Starego Miasta, m.in. Bazylika Mariacka, Fontanna Neptuna na Długim Targu, Filharmonia Bałtycka czy Gdański Teatr Szekspirowski.

Poruszanie się po mieście ułatwią pobliskie przystanki autobusowe i tramwajowe, a dodatkowym udogodnieniem będą powstające w okolicy ścieżki rowerowe.

Rewitalizacja terenów nad Nową Motławą

Położone przy Opływie Motławy Dolne Miasto należy do najbardziej zielonych części Gdańska. Dawne fortyfikacje miejskie zajmują teren o powierzchni ponad 12 ha z dostępem do wody i wypełniony naturalną roślinnością.

Częścią projektu realizowanego w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego z miastem Gdańsk jest rewitalizacja ponad 5,5 ha terenów wokół bastionów Wilk i Wyskok oraz wzdłuż nabrzeży Nowej Motławy, którą prowadzi Euro Styl. Zrealizowano już bulwar z ciągiem pieszo-rowerowym, zielenią, zejściami do wody i trybunami widokowymi.

Źródło: Dom Development

