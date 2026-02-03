Rozmowa Muratora: Janusz Komurkiewicz, 35-lecie Fakro, Dach Formu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

587 mieszkań w 43-kondygnacyjnym apartamentowcu w Warszawie

W Warszawie ruszyła realizacja nowego apartamentowca. Przy ulicy Grzybowskiej 54 powstanie budynek wznoszący się na 43 kondygnacje i mieszczący 587 mieszkań o metrażach od 26 do 124 mkw. Obiekt zaoferuje również garaż podziemny z 267 miejscami postojowymi.

W pobliżu dostępne są liczne sklepy i punkty usługowe, co pozwala załatwiać codzienne sprawy szybko i wygodnie, w bezpośrednim sąsiedztwie domu. Okolica wyróżnia się również bogatą ofertą barów, kawiarni, galerii oraz teatrów.

Sprawdź lokalizacja na mapie:

Architektura Liberty Tower – naturalne przedłużenie miasta

Za projekt obiektu odpowiadają architekci z Cavatina Group we współpracy z międzynarodowym biurem architektonicznym Epstein. Celem było wkomponowanie projektu w otoczenie, aby stanowił jego naturalne przedłużenie. Projektanci postawili na harmonijne proporcje i wysmukłą bryłę. O doświetlenie wnętrz naturalnym światłem zadbają duże przeszklenia, z których roztaczać się będzie panorama miasta.

Wertykalne miasto i prywatne przestrzenie dla mieszkańców

W projekcie przewidziano reprezentacyjne lobby z całodobową obsługą concierge, dostępną siedem dni w tygodniu. Mieszkańcy będą mieli również do dyspozycji udogodnienia, takie jak:

prywatna strefa wellness & spa,

strefa fitness,

siłownia,

sala kinowa,

salon cygarowy.

Projektantom przyświecała idea wertykalnego miasta, czyli skupienia funkcji typowych dla całego miasta w jednym, wysokim budynku lub zespole budynków.

i Autor: Resi Capital (Grupa Cavatina)/ Materiały prasowe Liberty Tower w Warszawie

Najważniejsze dane o inwestycji:

Liberty Tower Lokalizacja Grzybowska 54, Warszawa Projekt Cavatina Group we współpracy z międzynarodowym biurem architektonicznym Epstein Liczba kondygnacji 43 kondygnacje naziemne (w tym parter) Liczba mieszkań 587 apartamentów o metrażach od 26 do 124 mkw. Parking podziemny 5 poziomów, miejsca dla na 267 aut

Jak podkreśla pani Anna Łagowska-Cioch, wiceprezes Resi Capital, zmienia się sposób definiowania komfortu mieszkaniowego:

Współczesny standard mieszkaniowy nie polega na mnożeniu udogodnień, lecz na tym, ile decyzji zdejmujemy z barków mieszkańców. Realną wartością staje się dziś możliwość korzystania z centrum miasta bez konieczności podporządkowania się jego intensywności.

Źródło: Resi Capital (Grupa Cavatina)

