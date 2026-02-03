Spis treści
587 mieszkań w 43-kondygnacyjnym apartamentowcu w Warszawie
W Warszawie ruszyła realizacja nowego apartamentowca. Przy ulicy Grzybowskiej 54 powstanie budynek wznoszący się na 43 kondygnacje i mieszczący 587 mieszkań o metrażach od 26 do 124 mkw. Obiekt zaoferuje również garaż podziemny z 267 miejscami postojowymi.
W pobliżu dostępne są liczne sklepy i punkty usługowe, co pozwala załatwiać codzienne sprawy szybko i wygodnie, w bezpośrednim sąsiedztwie domu. Okolica wyróżnia się również bogatą ofertą barów, kawiarni, galerii oraz teatrów.
Sprawdź lokalizacja na mapie:
Architektura Liberty Tower – naturalne przedłużenie miasta
Za projekt obiektu odpowiadają architekci z Cavatina Group we współpracy z międzynarodowym biurem architektonicznym Epstein. Celem było wkomponowanie projektu w otoczenie, aby stanowił jego naturalne przedłużenie. Projektanci postawili na harmonijne proporcje i wysmukłą bryłę. O doświetlenie wnętrz naturalnym światłem zadbają duże przeszklenia, z których roztaczać się będzie panorama miasta.
Wertykalne miasto i prywatne przestrzenie dla mieszkańców
W projekcie przewidziano reprezentacyjne lobby z całodobową obsługą concierge, dostępną siedem dni w tygodniu. Mieszkańcy będą mieli również do dyspozycji udogodnienia, takie jak:
- prywatna strefa wellness & spa,
- strefa fitness,
- siłownia,
- sala kinowa,
- salon cygarowy.
Projektantom przyświecała idea wertykalnego miasta, czyli skupienia funkcji typowych dla całego miasta w jednym, wysokim budynku lub zespole budynków.
Najważniejsze dane o inwestycji:
|Liberty Tower
|Lokalizacja
|Grzybowska 54, Warszawa
|Projekt
|Cavatina Group we współpracy z międzynarodowym biurem architektonicznym Epstein
|Liczba kondygnacji
|43 kondygnacje naziemne (w tym parter)
|Liczba mieszkań
|587 apartamentów o metrażach od 26 do 124 mkw.
|Parking podziemny
|5 poziomów, miejsca dla na 267 aut
Jak podkreśla pani Anna Łagowska-Cioch, wiceprezes Resi Capital, zmienia się sposób definiowania komfortu mieszkaniowego:
Współczesny standard mieszkaniowy nie polega na mnożeniu udogodnień, lecz na tym, ile decyzji zdejmujemy z barków mieszkańców. Realną wartością staje się dziś możliwość korzystania z centrum miasta bez konieczności podporządkowania się jego intensywności.
Źródło: Resi Capital (Grupa Cavatina)
