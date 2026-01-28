Centralna Vita w Czyżynach – rusza nowy etap krakowskiego osiedla

Warszawski Jamnik Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowy etap Centralnej Vity w Czyżynach

Rusza kolejny etap krakowskiego osiedla Centralna Vita, które powstaje w dzielnicy Czyżyny. W ramach inwestycji powstanie 7-kondygnacyjny budynek wraz z 290 mieszkaniami o zróżnicowanych układach od 1- do 5-pokojowych i metrażach od 32 do 103 mkw. Prace budowlane mają wystartować w pierwszym kwartale 2026 roku, a zakończyć w trzecim kolejnego roku. Develia uruchomiła przedsprzedaż mieszkań.

Przestronne wnętrza i zielone części wspólne

Tym, co wyróżnia ten projekt, są ponadstandardowe wysokości okien, które pozwolą doświetlić wnętrza, udogodnienia oraz zielone części wspólne. Zaplanowano garaż podziemny z miejscami postojowymi, platformami parkingowymi, schowkami i komórkami lokatorskimi. Mieszkańcy będą mieli także do dyspozycji rowerownie oraz wózkownie. Natomiast na zewnątrz dostępne będą miejsca postojowe oraz stacje do ładowania samochodów elektrycznych.

i Autor: Develia/ Materiały prasowe Centralna Vita w Czyżynach

Dziedzińce i strefy rekreacji

Dziedzińce osiedla będą wolne od ruchu kołowego. Części wspólne zostaną wypełnione zielenią, powstaną place zabaw oraz miejsca rekreacji dedykowane różnym grupom wiekowym.

Lokalizacja i infrastruktura

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Czyżyny, około 5 km od Rynku Głównego. Okolica zapewnia dobrze rozwiniętą infrastrukturę usługową i edukacyjną. W pobliżu znajdują się liczne sklepy, centra handlowe oraz punkty gastronomiczne, dzięki czemu codzienne sprawunki będzie można załatwić blisko domu. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z oferty pobliskich obiektów sportowych, takich jak siłownie, korty tenisowe i pływalnia.

