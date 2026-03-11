Murator Remontuje: Wymiana silikonu wokół brodzika (porada) Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Osiedle wpisane w charakter Żoliborza

Na terenie przy ul. Powązkowskiej 44A ma powstać osiedle składające się z czterech budynków o wysokości od 4 do 6 pięter. Projekt przewiduje około 195 mieszkań, w tym zróżnicowane układy, które harmonijnie współgrają z architekturą Żoliborza Artystycznego. Budynki od strony sąsiedniej zabudowy mają obniżone fasady, zapewniając prywatność mieszkańcom istniejących domów.

Lokale usługowe i przestrzeń edukacyjna

W inwestycji przewidziano 12 lokali usługowych. Największy z nich, o powierzchni 775 m², zostanie przekazany Dzielnicy Żoliborz i przeznaczony na cele edukacyjne. Może w nim powstać przedszkole dla około 100 dzieci lub oddział szkoły podstawowej. Lokale komercyjne pomieszczą m.in. kawiarnie, piekarnie, apteki i sklepy, integrując osiedle z lokalną społecznością.

Zielone tereny i Skwer Aleksandry Piłsudskiej

Projekt stawia na zieleń – zachowany starodrzew, nowe nasadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych zajmują niemal połowę powierzchni osiedla. W przestrzeni między budynkami powstanie ogólnodostępny, zielony pasaż z miejscami do odpoczynku. Zrewitalizowany Skwer Aleksandry Piłsudskiej zyska plac zabaw, strefę relaksu z hamakami i zmodernizowaną siłownię plenerową, tworząc przestrzeń otwartą dla wszystkich mieszkańców.

Udogodnienia komunikacyjne i mobilność

W planach jest ponad 400 miejsc dla rowerów, a także 219 miejsc parkingowych dla samochodów w podziemnym garażu. Nowa droga publiczna łącząca ul. Powązkowską z ul. Hubnera usprawni ruch w dzielnicy. Obustronne chodniki i pasy zieleni zwiększą bezpieczeństwo pieszych i komfort przemieszczania się.

Dialog społeczny i integracja lokalna

Mieszkańcy mogą uczestniczyć w dialogu społecznym, zgłaszać uwagi i propozycje dotyczące zagospodarowania przestrzeni, usług i terenów zielonych. Projekt powstaje z myślą o integracji społecznej oraz stworzeniu otwartego, bezpiecznego i przyjaznego miejsca do życia dla rodzin i wszystkich mieszkańców Żoliborza.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

Źródło: Dom Development

