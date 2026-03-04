Rozmowa Muratora: Pęknięty balkon – co zrobić z pękniętym balkonem? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Lokalizacja inwestycji

Nowe osiedle powstanie w północno‑zachodniej części Wrocławia, przy ulicy Lotniczej, w bezpośrednim sąsiedztwie Tarczyński Arena. Teren inwestycji obejmuje dawny obszar kolejowy, przystosowany pod zabudowę mieszkaniową.

Sprawdź na mapie okolicę, w której powstanie osiedle:

Decyzja o pozwoleniu na budowę

Deweloper Lotnicza 100 sp. z o.o. otrzymał oficjalne pozwolenie na budowę pierwszego etapu inwestycji. Dokumentacja administracyjna została zatwierdzona, co umożliwia rozpoczęcie prac budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Charakterystyka pierwszego etapu

Pierwszy etap inwestycji obejmuje dwa budynki mieszkalne z 257 lokalami o zróżnicowanej powierzchni, dostosowanej do różnych potrzeb przyszłych mieszkańców. W jego ramach przewidziano również przestrzenie zielone i infrastrukturę drogową.

Polecamy:

Docelowa skala i przestrzenie rekreacyjne osiedla

Docelowo nowe osiedle przy Tarczyński Arena we Wrocławiu ma obejmować ponad 2 200 mieszkań, co czyni je jednym z największych projektów mieszkaniowych w mieście w ostatnich latach. W ramach inwestycji zaplanowano własny park z alejkami spacerowymi, miejsca do wypoczynku i strefy rekreacyjne przy wodzie, w tym miejską plażę dostępną dla mieszkańców.

Dodatkowo powstaną chodniki, place zabaw, strefy spotkań i tereny zielone wokół budynków, zapewniające komfort i integrację mieszkańców.

Deweloper i procedury realizacyjne

Za realizację inwestycji odpowiada Lotnicza 100 sp. z o.o., spółka powiązana z grupą GC Deweloper i PFI Global. Budowa prowadzona jest w oparciu o procedury wynikające z tzw. specustawy mieszkaniowej („lex deweloper”), co pozwoliło na szybkie uzyskanie pozwolenia na budowę.

Materiał powstał przy wsparciu AI.

Przejdź do galerii: Hydroizolacja tarasu – technologie naprawy, materiały i systemy dylatacyjne

7