Kompleksowa remediacja gruntu zakończona cztery miesiące wcześniej

Proces remediacji, czyli oczyszczenia gruntu z zanieczyszczeń przemysłowych, został sfinalizowany cztery miesiące przed pierwotnym terminem. Deweloper wydał na ten cel około 4 mln zł, obejmując także prace środowiskowe oraz działania na rzecz lokalnej infrastruktury, m.in. remont drogi gminnej – ulicy Łącznej – oraz przebudowę sieci przyłączy komunalnych.

Wyzwanie techniczne było duże, ponieważ teren był historycznie zdegradowany po wcześniejszej działalności przemysłowej. Realizacja obejmowała zastosowanie rozwiązań remediacyjnych in‑situ, czyli bez konieczności przewożenia gruntu poza plac budowy. Dzięki synergii kilku metod udało się nie tylko usunąć zanieczyszczenia, ale też przywrócić grunt do standardów środowiskowych zgodnych z obowiązującymi normami.

Nowa jakość przestrzeni miejskiej i inwestycja z certyfikatem BREEAM

Zakończona remediacja daje zielone światło do kontynuacji kolejnych etapów osiedla mieszkaniowego. Po przeprowadzeniu badań potwierdzających czystość gruntu, Trei planuje dalsze prace budowlane, które będą realizowane po uzyskaniu odpowiednich warunków zabudowy. W pierwszej fazie powstaje 114 mieszkań w niskiej, kameralnej zabudowie, a docelowo inwestycja ma liczyć około 380 lokali.

Projekt Osiedle Zdrój wyróżnia się naciskiem na ekologię i komfort mieszkańców. Będzie to pierwsza w Milanówku inwestycja certyfikowana w międzynarodowym systemie BREEAM, który ocenia m.in. aspekty związane z efektywnością energetyczną, zdrowiem i samopoczuciem użytkowników, jakością materiałów oraz wpływem na środowisko naturalne.

Wpływ inwestycji na lokalną społeczność

Realizacja projektu przez Trei to nie tylko prace przyczyszczające grunt. Firma angażuje się również w działania na rzecz mieszkańców Milanówka. Oprócz modernizacji infrastruktury drogowej w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, deweloper zrealizował plac zabaw w pobliskiej dzielnicy „Berliny”, a także wspiera lokalny klub piłkarski KS Milan Milanówek.

Co dalej z Osiedlem Zdrój?

Pierwszy etap inwestycji ma zostać ukończony w 2026 roku, a generalnym wykonawcą prac budowlanych jest firma Łucz‑Bud Sp. z o.o., a za koncepcję architektoniczną odpowiada biuro Adaptic Architekci. Po finalizacji kolejnych faz osiedla mieszkańcy zyskają nową przestrzeń do życia w miejskim otoczeniu, z dużym udziałem terenów zielonych i elementów sprzyjających rekreacji i zdrowiu.

