Zamieszkaj w Brzeźnie blisko plaży – na sprzedaż apartamenty Nadmorski Dwór od Invest Komfort

Życie w rytmie fal

Istnieją miejsca, które pozwalają zwolnić bez rezygnowania z miejskiego komfortu – Brzeźno jest dokładnie takim miejscem. To jedna z najbardziej topowych dzielnic Gdańska, zwłaszcza jako second home – spokojna, zielona, zanurzona w nadmorskim krajobrazie, a jednocześnie doskonale połączona z resztą miasta. Wyjątkowe mieszkanie w tej części miasta oznacza coś więcej niż bliskość plaży. Wyobraź sobie spacery wśród sosen, poranki z zapachem bryzy i popołudnia spędzane w prywatnym parku, bez pośpiechu i nadmiaru bodźców. Nadmorski Dwór to mieszkania zlokalizowane w miejscu, gdzie tempo dnia wyznacza natura. Tutaj slow life jest naturalną konsekwencją adresu.

Autor: Invest Komfort/ Materiały prasowe

Architektura, która nie konkuruje z naturą

Nadmorski Dwór od początku projektowany był przez Invest Komfort jako integralna część nadmorskiego krajobrazu Gdańska. Niska, kameralna zabudowa nie dominuje nad krajobrazem. Jasne elewacje, drewno, liczne przeszklenia i starannie dobrane materiały pozwalają architekturze przenikać się z zielenią pasa nadmorskiego i zachowanym starodrzewem sosnowym. Każde mieszkanie zostało zaplanowane tak, by maksymalnie korzystać z otoczenia: przez balkony, tarasy lub prywatne ogródki osłonięte zielenią.

Przestrzeń wspólna jako przedłużenie domu

Zgodnie ze standardami Invest Komfort, przestrzeń wspólna w Nadmorskim Dworze jest naturalnym przedłużeniem domu. Zaprojektowana z myślą o relacjach, regeneracji i komforcie, pozwala korzystać z niej dokładnie tak, jak dziś żyjemy.

Do dyspozycji mieszkańców są m.in.:

strefa wellness z sauną suchą i mokrą, sprzyjająca wyciszeniu po dniu pełnym bodźców;

nowoczesna strefa fitness, zaprojektowana w spokojnej, naturalnej estetyce;

sala klubowa połączona z coworkingiem – do pracy, spotkań i sąsiedzkich rozmów;

wewnętrzna sala zabaw oraz zewnętrzne place zabaw dla dzieci;

rozległe tereny zielone z wielofunkcyjną polaną;

przestrzenie relaksu i miejsca do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

To rozwiązania, dzięki którym życie tutaj każdego dnia przypomina wakacyjny wypoczynek.

Tu zieleń jest codziennością

W Nadmorskim Dworze ponad połowę terenu zajmują przestrzenie przyrodnicze z zachowanym starodrzewem, ścieżkami spacerowymi i założeniem wodnym. Roślinność została zaplanowana tak, by z roku na rok gęstniała, dojrzewała i coraz mocniej przenikała architekturę. Efektem jest osiedle, które naprawdę żyje i zmienia się wraz z porami roku.

Prywatne ogródki, balkony i tarasy otwierają mieszkania na zieleń, a wspólne przestrzenie zachęcają do bycia na zewnątrz – bez pośpiechu, bez scenariusza. Amatorzy aktywności z pewnością docenią wielofunkcyjną polanę – w pogodne dni można tutaj organizować zawody badmintona lub siatkówki. Wybór apartamentu na sprzedaż od Invest Komfort w Gdańsku Brzeźnie to inwestycja w jakość życia, która łączy prestiżowy adres z unikalnym, nadmorskim klimatem na co dzień.