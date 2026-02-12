Murator Remontuje #2: Ogrzewanie elektryczne Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Funkcjonalne mieszkania dla singli, par i rodzin

Rusza kolejny etap osiedla Unikat Apartamenty II, które znajduje się w gdańskiej dzielnicy Piecki-Migowo. Etap F obejmuje realizację sześciokondygnacyjnego budynku, w którym powstanie 34 mieszkania – od kompaktowych kawalerek po 5-pokojowe apartamenty, o powierzchni od 30,62 do 99,02 mkw. Dzięki takiemu zróżnicowaniu oferta osiedla odpowiada na potrzeby singli, par oraz rodzin. Przekazanie kluczy planowane jest do końca maja 2028 roku. Właśnie ruszyła sprzedaż lokali.

Nowoczesna architektura i udogodnienia dla mieszkańców

Projekt budynku F został opracowany tak, aby zachować spójny charakter całego zespołu Unikat Apartamenty. Zaplanowano jasne elewacje, ryflowane akcenty, boniowanie oraz dekoracyjne przepierzenia z lameli na balkonach. Duże przeszklenia zapewnią odpowiednie doświetlenie wnętrz, a z okien rozpościerać się będzie widok na pobliski park.

Mieszkańcy będą mogli korzystać z 42 miejsc postojowych oraz 34 komórek lokatorskich w hali garażowej wspólnej dla budynków C, D, E i F. Część miejsc w garażu przewidziano z możliwością montażu prywatnych ładowarek do samochodów elektrycznych.

Kids club, siłownia i strefa relaksu na osiedlu

Projekt inwestycji przewiduje również rozbudowane części wspólne. W budynku F zaplanowano ogólnodostępny kids club oraz siłownię. Mieszkańcy będą mogli również korzystać z rowerowni, strefy chillout, zewnętrznej przestrzeni treningowej oraz myjki dla zwierząt.

Wszystko pod ręką – sklepy, szkoły i komunikacja

Dzięki licznym punktom usługowym i sklepom w okolicy codzienne sprawunki można załatwić w pobliżu domu. Na większe zakupy mieszkańcy mogą udać się do Galerii Morena. Dla rodzin istotna będzie także bliskość szkół i przedszkoli. Osoby lubiące wypoczynek na świeżym powietrzu z pewnością docenią pobliski Park „Słoneczniki”.

Osiedle powstaje w jednej z najlepiej skomunikowanych części Piecki-Migowo. Dobre połączenia z pozostałymi dzielnicami Gdańska zapewniają znajdujące się w pobliżu przystanki tramwajowe i autobusowe oraz węzeł przy ul. Rakoczego.

Rutkowski Development

