Funkcjonalne mieszkania w nowoczesnym budynku „B”

Przy projektowaniu budynku „B” kierowano się potrzebami przyszłych mieszkańców, oczekujących funkcjonalnych układów, dobrego standardu wykończenia oraz łatwego dostępu do miejskiej infrastruktury.

Szósty etap gdańskiej inwestycji Monsa oferuje 60 mieszkań o zróżnicowanych metrażach – od 24,57 do 73,53 mkw. – w dzielnicy Jasień. W sprzedaży znajdują się ustawne kawalerki, mieszkania dwupokojowe oraz większe lokale dla rodzin. Na parterze zaplanowano również 8 lokali usługowych, dzięki czemu przyszli mieszkańcy będą mogli załatwić podstawowe sprawy blisko domu.

Mieszkania zostaną wyposażone w drzwi antywłamaniowe oraz wykończone materiałami dobrej jakości. Układy lokali zaprojektowano w sposób umożliwiający łatwe zaaranżowanie przestrzeni.

Układ osiedla zaprojektowany z myślą o komforcie

Monsa została zaprojektowana w układzie kwartałowym. Taka forma zabudowy sprzyja poczuciu kameralności i bezpieczeństwa. Jasną kolorystykę budynków uzupełnia roślinność, pojawiająca się również na elewacjach.

Zadbano także o przestrzeń między budynkami, tworząc tereny rekreacyjne oraz alejki wzbogacone pergolami i elementami małej architektury.

Osiedle zostanie wyposażone w cichobieżne windy, które podniosą komfort codziennego użytkowania. W projekcie przewidziano też rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo – wideodomofony i system monitoringu.

Dla zmotoryzowanych mieszkańców w budynku „B” dostępna będzie podziemna hala garażowa z 51 miejscami parkingowymi. Ponadto zaplanowano 35 zewnętrznych miejsc postojowych oraz 67 komórek lokatorskich.

Sprawna mobilność w każdym kierunku miasta

Osiedle Monsa znajduje się przy ul. Władysława Czermińskiego 6 w Gdańsku. Zaledwie w około minutę pieszo dotrzeć można do najbliższego przystanku autobusowego. Lokalizacja inwestycji zapewnia także szybki dojazd do Obwodnicy Trójmiasta oraz dogodną komunikację z centrum Gdańska.

Najważniejsze odległości:

przystanek autobusowy – 1 min,

planowana pętla tramwajowa – 15 min,

obwodnica Trójmiasta – 3 min,

centrum Gdańska – 12 min.

W okolicy inwestycji znajdują się siłownia, przychodnia, apteka, przedszkole, Szkoła Podstawowa Montessori oraz Centrum Edukacyjne „Jabłoniowa”. Na co dzień można też korzystać z pobliskich punktów handlowych, takich jak Morski Park Handlowy czy C.H. Outlet, dzięki czemu wszystkie najważniejsze udogodnienia są w zasięgu spaceru lub krótkiej jazdy samochodem.

Sprawdź lokalizację osiedla Monsa na mapie: