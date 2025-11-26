Murator Remontuje #2: Montaż drzwi zewnętrznych Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Na Krzykach rusza przedsprzedaż II etapu Przy Parku Vita

Na Krzykach, jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic Wrocławia, rozpoczęła się przedsprzedaż kolejnego etapu inwestycji Przy Parku Vita. Develia realizuje nowoczesne osiedle wzdłuż malowniczego Parku Tarnogajskiego, jednego z najchętniej odwiedzanych terenów zielonych w tej części miasta. Start budowy zaplanowano na styczeń 2026 roku.

70 mieszkań z balkonami, tarasami i przedszkolem na osiedlu

W ramach projektu powstanie 70 mieszkań o zróżnicowanych układach – od 2- do 4-pokojowych, o powierzchni od 34 do ponad 87 mkw. Każdy lokal będzie wyposażony w balkon lub duży taras oraz szerokie okna, zapewniające maksymalny dopływ naturalnego światła do wnętrz. W ofercie znajdują się także mieszkania z narożnymi oknami i panoramicznym widokiem na zieleń.

Projekt przewiduje również lokal usługowy z przeznaczeniem na przedszkole, co jest szczególnie atrakcyjne dla rodzin z dziećmi.

i Autor: Develia/ Materiały prasowe Właśnie wystartowała przedsprzedaż II etapu inwestycji Przy Parku Vita

Osiedle połączone z Parkiem Tarnogajskim

W projekcie szczególną uwagę zwrócono na lokalizację osiedla – zaplanowano jego naturalne połączenie z Parkiem Tarnogajskim poprzez swobodny układ ścieżek pieszo-rowerowych, zapewniający mieszkańcom bezpośredni dostęp do zieleni i ułatwiający poruszanie się po całym terenie. Dziedzińce zostaną wyłączone z ruchu kołowego, co znacząco zwiększy komfort i bezpieczeństwo korzystających z nich osób.

Sprawdź na mapie lokalizację inwestycji Przy Parku Vita:

Strefy wspólne i rekreacja

Oprócz bliskości terenów zielonych mieszkańcy będą mieli do dyspozycji pięć stref rekreacyjnych, sprzyjających wypoczynkowi, aktywności fizycznej oraz integracji sąsiedzkiej.

Dla najmłodszych przygotowano nowoczesne place zabaw, dostosowane do potrzeb różnych grup wiekowych, w tym jeden z urządzeniami przyjaznymi osobom z niepełnosprawnościami.

W projekcie przewidziano także podziemną halę garażową, a dla rowerzystów stojaki oraz rowerownie umożliwiające wygodne i bezpieczne przechowywanie jednośladów.

i Autor: Develia/ Materiały prasowe Rozpoczęcie budowy zaplanowano na styczeń 2026 r.

Mieszkanie w mieście nie musi oznaczać rezygnacji z kontaktu z naturą. Jak podkreśla Joanna Macierzyńska, kierownik działu sprzedaży w Develii, Przy Parku Vita łączy nowoczesny komfort życia miejskiego z dostępem do zielonych przestrzeni:

Przy Parku Vita to propozycja dla osób, które chcą cieszyć się spokojem i zielenią, nie rezygnując z wygód miejskiego życia. Bliskość Parku Tarnogajskiego, Parku Wschodniego oraz licznych ścieżek rowerowych sprzyja aktywnemu stylowi życia. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się rozbudowana infrastruktura miejska - m.in. sklepy, szkoły, przedszkola oraz placówki medyczne, a sprawny dojazd do centrum Wrocławia zapewnia oddalona o około 400 metrów pętla tramwajowo-autobusowa.

i Autor: Develia/ Materiały prasowe Na wrocławskich Krzykach powstaje nowoczesne osiedle położone wzdłuż Parku Tarnogajskiego

Źródło: Devalia

