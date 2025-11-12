Warszawski Jamnik Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Pozwolenie na budowę otwiera nowy etap inwestycji

Na Pomorzu startuje realizacja ambitnego projektu, który zakłada transformację blisko 20 hektarów w nowoczesną dzielnicę miejską. W miejscu dawnej Cukrowni w Pruszczu Gdańskim powstanie osiedle. We wrześniu spółka NDI Development otrzymała pozwolenie na budowę.

Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem prac budowlanych projekt cieszył się dużym zainteresowaniem. W ramach przedsprzedaży rezerwacjami objęto ponad 50% ze 100 mieszkań oferowanych w pierwszym etapie inwestycji.

Co zaoferuje inwestycja w ramach I etapu?

Realizacja tego szczególnego projektu, łączącego nowoczesną architekturę z historyczną lokalizacją, ma rozpocząć się jeszcze w listopadzie bieżącego roku. W ramach pierwszego etapu powstaną dwa czteropiętrowe budynki mieszkalne ze 100 mieszkaniami o zróżnicowanych układach i metrażach – od kawalerek (28–41 m²) po mieszkania czteropokojowe (64–87 m²).

Lokale na parterze będą miały prywatne ogródki, a te na wyższych kondygnacjach balkony lub tarasy. Aby wzbogacić i uatrakcyjnić ofertę dla przyszłych mieszkańców, pomiędzy budynkami zaplanowano zieloną przestrzeń wspólną z elementami małej architektury, ogrodami deszczowymi oraz infrastrukturą dla rowerzystów. Przekazanie pierwszych mieszkań planowane jest na 2028 rok.

Architekt Daniel Mermer, właściciel warszawskiej pracowni Open Architektura, odpowiedzialnej za projekt pierwszego etapu inwestycji, zdradza, jak udało się tchnąć nowe życie w przestrzeń dawnej Cukrowni, zachowując przy tym jej unikalny charakter:

Zadaniem architekta było zaprojektować budynki łączące skalę zabudowy Pruszcza ze skalą i językiem architektonicznym Cukrowni. Dało to pretekst do powstania nowoczesnej zabudowy z korzeniami - zarówno w tradycji kształtowania bryły budynków jak i tradycji materiałów wykończeniowych. Pod czujnym spojrzeniem konserwatora zabytków powstała pierzeja nowego placu miejskiego, który zostanie zdefiniowany przez naszą architekturę i ceglaną majestatyczną bryłę Cukrowni. Razem zbudują nową jakość przestrzeni dla Pruszcza.

Cukrownia w Pruszczu Gdańskim w ośmiu etapach przemiany – od zabytku do nowoczesnego miasta

Projekt rewitalizacji Cukrowni w Pruszczu Gdańskim obejmuje osiem etapów, w wyniku których powstanie nowa dzielnica oparta na idei „15-minutowego miasta”. Przedsięwzięcie, w perspektywie najbliższej dekady, dostarczy ponad 1 700 mieszkań oraz około 15 000 m² powierzchni komercyjnej – usługowej, gastronomicznej, biurowej i hotelowej.

Oprócz budowy budynków mieszkalnych, projekt zakłada równoległą adaptację 29 zabytkowych obiektów dawnego kompleksu fabrycznego. Zostaną one przekształcone w centrum usługowo-kulturalno-rekreacyjne, z restauracjami, kawiarniami, sklepami i przestrzeniami biurowymi.

W samym sercu nowej dzielnicy powstanie plac miejski – miejsce spotkań i lokalnych wydarzeń. Dla upamiętnienia historii tego miejsca zachowany zostanie charakterystyczny ceglany komin, będący symbolem dawnej cukrowni.

i Autor: NDI Development/ Materiały prasowe W ramach pierwszego etapu powstaną dwa czteropiętrowe budynki mieszkalne ze 100 mieszkaniami o zróżnicowanych układach i metrażach.

Inwestycja, która ma potencjał społeczny i rynkowy

We wrześniu inwestycja uzyskała pozwolenie na budowę, a oficjalna przedsprzedaż mieszkań została uruchomiona już w październiku. Wraz z każdym kolejnym etapem rewitalizacji dawnej Cukrowni w Pruszczu Gdańskim rośnie zainteresowanie tym projektem. Nowa dzielnica, która łączy w sobie industrialne dziedzictwo z nowoczesnym stylem życia, przyciąga zarówno mieszkańców regionu, jak i osoby poszukujące alternatywy dla zatłoczonego Trójmiasta. O unikalnym charakterze inwestycji opowiada Wioletta Kleniewska, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu NDI Development:

Cukrownia to unikalne połączenie historii z nowoczesnością. Miejsce wyjątkowe dla mieszkańców Pruszcza Gdańskiego, jak również dla potencjalnych nowych mieszkańców, którzy oczekują spokoju, bliskości natury i dobrosąsiedzkich relacji. Takiego standardu, w tak dobrze skalkulowanej cenie nie dostanie się w sąsiednim Gdańsku. A gdy dodamy do tego dogodną lokalizację umożliwiającą szybki dojazd do Trójmiasta, na Kaszuby i Kociewie, to nie dziwi tak duża ilość rezerwacji i zapytań od mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu.

i Autor: NDI Development/ Materiały prasowe Przekazanie pierwszych mieszkań planowane jest na 2028 rok.

NDI Development prowadzi obecnie przygotowania do rozpoczęcia budowy pierwszego etapu inwestycji, a architekci opracowują koncepcję kolejnej fazy projektu. Ze względu na duże zainteresowanie oraz rosnące koszty w całej branży budowlanej, można spodziewać się, że następny etap będzie nieco droższy. To naturalny proces w przypadku inwestycji o tak dużym potencjale, jednak – jak podkreśla inwestor – atrakcyjny stosunek ceny do jakości pozostanie niezmienny.

