WiMa Apartments – nowoczesne mieszkania i miejsca parkingowe dostosowane do potrzeb mieszkańców
WiMa Apartments to efekt adaptacji terenów poprzemysłowych do funkcji mieszkaniowych. Projekt rewitalizacji pofabrycznego kompleksu prowadzi Grupa Cavatina. Inwestycja wchodzi w kolejną fazę – spółka Resi Capital rozpoczęła sprzedaż mieszkań w budynku A. W ofercie znalazło się 290 loftowych mieszkań o zróżnicowanej powierzchni od 25 do 93 m², w układach 2-, 3- i 4-pokojowych oraz ekskluzywne dwupoziomowe apartamenty.
W ramach inwestycji powstanie czteropiętrowy budynek z 263 miejscami parkingowymi, w tym miejscami zależnymi oraz przystosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Mieszkańcy będą mogli również korzystać ze 125 miejsc parkingowych na zewnątrz. Do dyspozycji będzie także stanowisko do ładowania samochodów elektrycznych.
W ramach projektu WiMa Apartments w sprzedaży są już mieszkania w budynkach B i C, które łącznie oferują 421 lokali o powierzchni od 25 do 78 m².
Nowoczesność spotyka się z historią
WiMa Apartments to połączenie rewitalizacji poprzemysłowej przestrzeni z nowoczesnymi mieszkaniami. Inwestycja powstaje na terenach dawnej przędzalni bawełny przy Alei Piłsudskiego w Łodzi, sąsiadująca z parkiem. Architekci zaplanowali połączenie odrestaurowanych ceglanych ścian z nowoczesną, przeszkloną bryłą. Elementem wyróżniającym elewację jest subtelne nawiązanie do włókienniczej historii tego miejsca.
Pani Anna Łagowska-Cioch, Wiceprezes Resi Capital S.A., nawiązuje do istoty projektu WiMa Apartments, podkreślając, że to nie tylko miejsce do zamieszkania, ale nowoczesna i funkcjonalna przestrzeń, która łączy szacunek do historii z miejską tożsamością:
WiMa to nie tylko inwestycja mieszkaniowa – to nowoczesna, funkcjonalna przestrzeń w sercu Łodzi, która powstaje z szacunkiem do historii i miejskiej tożsamości. Dzięki połączeniu przemyślanej architektury i dostępu do pełnej infrastruktury tworzymy projekt, który realnie podnosi jakość życia przyszłych mieszkańców. Ogromnym atutem WiMa Apartments jest także piękny, dobrze zagospodarowany park.
Zielona przestrzeń, parking i więcej – co oferuje WiMa Apartments?
W projekcie przewidziano nowoczesne części wspólne, takie jak:
- reprezentacyjne lobby z recepcją,
- salę kinową,
- strefę coworkingową,
- siłownię i strefę fitness,
- salę zabaw dla dzieci,
- zielone patio i tarasy,
- lokale usługowe w kompleksie.
Warto podkreślić, że inwestycję WiMa Apartments zaprojektowano z myślą o dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Do ich potrzeb dostosowano wszystkie kondygnacje i przestrzenie wspólne.
Lokalizacja ma znaczenie
WiMa Apartments zlokalizowana jest w sąsiedztwie Alei Piłsudskiego, co zapewnia bardzo dobre połączenia komunikacyjne. Zaledwie 100 metrów od budynku znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe. W najbliższej okolicy mieści się również Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego, liczne szkoły, sklepy oraz centrum handlowe Tulipan.
W dynamicznie rozwijającym się rynku nieruchomości kluczowe staje się tworzenie przestrzeni, które łączą funkcjonalność z unikalnym charakterem, podkreśla Anna Łagowska-Cioch:
Zainteresowanie mieszkaniami w WiMa Apartments pokazuje, że rynek szuka projektów osadzonych w kontekście i oferujących coś więcej niż tylko metry kwadratowe. To inwestycja, która trafia w aktualne potrzeby mieszkańców Łodzi.
