MuratorPlus: Przebudowa węzła kolejowego w Katowicach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Finalny etap osiedla Sady nad Zieloną oddany do użytku

Sady nad Zieloną to inwestycja mieszkaniowa zlokalizowana na wrocławskim Księżu Wielkim, przy ulicy Blizanowickiej, blisko rozległych terenów Natura 2000 oraz rzeki Zielonej. Jej budowa rozpoczęła się w 2020 roku i dostarczyła na rynek łącznie 301 mieszkań.

Deweloper właśnie zakończył jej ostatni, trzeci etap, w ramach którego powstał budynek ze 122 mieszkaniami o metrażach od 27 do 85 mkw. Lokale na parterze mają ogródki i tarasy, a na wyższych kondygnacjach – balkony, z których rozpościera się widok na zieleń. Oprócz miejsc postojowych w parkingu podziemnym, mieszkańcy mają do dyspozycji dodatkowe stanowiska naziemne. W projekcie przewidziano również komórki lokatorskie oraz jeden lokal handlowo-usługowy.

Przeczytaj również:

Technologia, bezpieczeństwo i natura – udogodnienia dla mieszkańców Sadów nad Zieloną

Deweloper zadbał o nowoczesne udogodnienia dla mieszkańców osiedla. Jednym z nich jest pakiet inteligentnych rozwiązań technologicznych, który umożliwia m.in. obsługę szlabanu i bramy garażowej z poziomu aplikacji, zbliżeniowe otwieranie drzwi do klatek schodowych oraz przywołanie windy. Dodatkowo, prywatność i bezpieczeństwo mają zapewnić monitoring inwestycji oraz system kontroli wjazdu.

W części wspólnej zaprojektowano strefę w stylu ogrodowym z oczkiem wodnym, łąką kwietną i sadem drzew owocowych. Dla najmłodszych mieszkańców przygotowano plac zabaw oraz strefę hamaków, sprzyjającą odpoczynkowi na świeżym powietrzu.

Blisko natury i miejskich udogodnień – lokalizacja Sadów nad Zieloną

Osiedle Sady nad Zieloną sąsiadują z terenami Natura 2000 oraz rzeką Zieloną. Bliskość ulicy Opolskiej zapewnia wygodny dostęp do sklepów, punktów usługowych, szkół, przedszkoli oraz komunikacji miejskiej – w tym przystanków tramwajowych, autobusowych i stacji roweru miejskiego. Z kolei Grobla Oławska oraz liczne ścieżki nad rzeką sprzyjają pieszym i rowerowym wycieczkom.

Pan Dariusz Gryboś Senior Project Manager w Archicom, podsumowuje inwestycję:

Atutem Sadów nad Zieloną jest ich świetna lokalizacja. Przy ulicy Blizanowickiej, blisko rozległych terenów Natura 2000, a także rzeki Zielonej. Stworzyliśmy tam przestrzeń, która zapewnia kom-fort codziennego życia, a także wspiera dobre samopoczucie w najbardziej zielonej części Księża Wielkiego.

Źródło: Archicom

Przejdź do galerii: Nowoczesna Ciepłownia Przyszłości w Lidzbarku Warmińskim