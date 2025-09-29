Warszawski Jamnik Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Lokalizacja ma znaczenie - Chłodna 35 w Warszawie

Jak sama nazwa wskazuje, Chłodna 35 to inwestycja położona przy historycznej ulicy Chłodnej w Warszawie. Monting Development podjął się odświeżenia tej części miasta, łącząc jej historyczny charakter z nowoczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi. W okolicy pojawi się wiele nowych nasadzeń i zieleni, które będą harmonijnie współgrać z nowym budynkiem. Lokalizacja zapewnia szybki dostęp – zaledwie kilka minut spacerem – do Ogrodu Saskiego, Parku Mirowskiego oraz licznych miejsc kultury i historii stolicy.

Kameralna wspólnota z klasą

Projektując inwestycję Chłodna 35, postawiono na połączenie butikowej skali z poczuciem prywatności i bezpieczeństwa. Mieszkańcy będą mogli korzystać ze wspólnych przestrzeni, jednocześnie zachowując pełną intymność.

Sprzedaż prowadzona jest w formule zamkniętej, a inwestycja skierowana jest do starannie wyselekcjonowanego grona odbiorców. Chłodna 35 odpowiada na potrzeby osób ceniących prywatność i stabilność. Brak możliwości najmu krótkoterminowego sprzyja tworzeniu kameralnej wspólnoty mieszkańców, wolnej od rotacji i anonimowości.

Chłodna 35 – unikalna inwestycja z luksusowymi udogodnieniami dla mieszkańców

Tym, co wyróżnia inwestycję Chłodna 35, są udogodnienia przygotowane z myślą o mieszkańcach. Wśród nich znajdziemy:

strefę SPA z basenem, saunami i przestrzenią fitness,

„prywatne atelier” – miejsce, w którym można organizować kameralne kolacje z live cookingiem i degustacjami, wyposażone w profesjonalną kuchnię oraz strefę barową,

elegancki salon rowerowy z windą techniczną prowadzącą bezpośrednio na zewnątrz,

całodobowa obsługa concierge, która pomoże mieszkańcom załatwić wszystko – od rezerwacji stolika w dobrej restauracji po organizację podróży prywatnym odrzutowcem,

całodobową ochronę,

nowoczesne systemy kontroli dostępu – od biometrii po rozpoznawanie tablic rejestracyjnych.

Warto również wspomnieć, że powstanie tu pierwszy w Polsce schron w ramach prywatnej inwestycji mieszkaniowej – zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami, we współpracy ze specjalistami.

Danilo Djurović, prezes zarządu Monting Development, mówi o tym, co wyróżnia Chłodną 35. Podkreśla, że tu nie chodzi tylko o lokalizację, ale też o dopracowanie każdego szczegółu – od eleganckiego holu, przez materiały użyte we wspólnych przestrzeniach, aż po wykończenia wnętrz. Wszystko zostało zaprojektowane tak, by tworzyć wygodne i stylowe miejsce do życia:

Chłodna 35 to nie tylko inwestycja – to esencja luksusu. W częściach wspólnych nie znajdzie się ani jedna malowana ściana – wszystkie powierzchnie pokryte zostaną szlachetnymi tapetami, kamieniem lub innymi wyrafinowanymi okładzinami. Elegancki hol wejściowy z fortepianem, aromaterapią i subtelną muzyką stworzy niepowtarzalną atmosferę. Kreujemy przestrzeń kameralną i wyrafinowaną, w której każdy detal, od architektury po selekcję materiałów, podkreśla unikalność i ponadczasową elegancję. Zależało nam na tym, by powstał adres absolutnie wyjątkowy – intymny, bezkompromisowy, a jednocześnie zakorzeniony w historii i charakterze ulicy, która dzięki rewitalizacji zyska nowy blask. Chłodna 35 to miejsce dla nielicznych, dla tych, którzy poszukują czegoś więcej niż apartamentu – przestrzeni życia definiującej nowy wymiar prestiżu.

Apartamenty z technologią przyszłości

Mieszkania zostaną wyposażone w nowoczesne systemy smart home, które umożliwią m.in.:

otwieranie drzwi za pomocą skanu tęczówki oka,

rozpoznawanie tablic rejestracyjnych,

inteligentne zarządzanie światłem, klimatem i bezpieczeństwem.

Chłodna 35 z pozwoleniem na budowę

Inwestycja dostała pozwolenie na budowę, a jej start zaplanowano jeszcze na ten rok. Za projekt odpowiada pracownia BJK Architekci, prowadzona przez Tomasza Janiszewskiego, który słynie z łączenia nowoczesnych rozwiązań z klasyczną estetyką. Wnętrza zaprojektowało studio Kuoo Tamizo Architects, znane z subtelnej elegancji, dbałości o detale i wyważonych proporcji.

Źródło: Monting Development

