Połączenie nowoczesnej architektury z przestrzenią zieloną
Ekskluzywna enklawa zieleni – w Miasteczku Wilanów trwa realizacja inwestycji Royal Garden Wilanów, w ramach której powstaje kameralny, trzypiętrowy apartamentowiec. Tym, co wyróżnia ten projekt, jest otoczenie bujnej zieleni, której sercem będzie prywatny park o powierzchni 8 000 mkw. Obecnie trwają prace konstrukcyjne, a realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na koniec 2026 roku.
Projekt powstaje na przestronnej działce, w większości pokrytej terenami zielonymi, w których otoczenie harmonijnie wkomponowano budynek o ponadczasowej bryle. Zaplanowano również zastosowanie starannie dobranych materiałów oraz naturalnych barw elewacji. Całość dopełni spektakularne lobby.
Royal Garden Wilanów obejmuje realizację 85 apartamentów o zróżnicowanych metrażach – od 30 do ponad 80 mkw. Projektanci postawili na prywatność i kontakt z naturą, dlatego każde z mieszkań będzie miało dostęp do ogródka, balkonu lub tarasu.
Apartamenty z prywatnym parkiem
Prywatny park powstający w ramach inwestycji będzie dostępny wyłącznie dla mieszkańców. Na powierzchni 8 000 mkw. zostanie starannie wypielęgnowany istniejący drzewostan, który dodatkowo wzbogacą nowe nasadzenia. W projekcie przewidziano alejki spacerowe, strefy relaksu, ścieżki biegowe, sekcję do ćwiczeń typu crossfit oraz plac zabaw dla dzieci. Co więcej, zaplanowano także wydzieloną strefę dla czworonożnych pupili.
Lokalizacja Royal Garden Wilanów
Inwestycja powstaje w dynamicznie rozwijającej się części miasta – Miasteczku Wilanów. Lokalizacja osiedla zapewnia wygodny i szybki dostęp do sklepów, restauracji, kawiarni, szkół międzynarodowych oraz rozbudowanej sieci ścieżek rowerowych. To właśnie tutaj, w otoczeniu zieleni, spokoju i bezpieczeństwa, powstaje apartamentowiec Royal Garden Wilanów – miejsce, które oferuje komfort życia w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji Warszawy.
Komentarz osoby związanej z inwestycją
Jak podkreśla Kamil Gaszyński z Green House Development, inwestycja wyróżnia się nie tylko lokalizacją, ale przede wszystkim unikatowym połączeniem architektury i zieleni:
Royal Garden Wilanów wyróżnia się kameralnym charakterem i przestrzenią, której próżno szukać w innych inwestycjach. Zadbaliśmy o to, aby budynek naturalnie wpisał się w otoczenie, a prywatny park stał się symbolem projektu – miejscem odpoczynku, aktywności i codziennego kontaktu z naturą. Postawiliśmy na najwyższą jakość materiałów, funkcjonalne rozkłady i harmonijną architekturę, ale to właśnie zieleń sprawia, że Royal Garden Wilanów jest tak wyjątkowy. To propozycja dla osób, które chcą korzystać z uroków miasta, jednocześnie ciesząc się ciszą, przestrzenią i prywatnością. To prawdziwa zielona enklawa komfortu i spokoju w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji Warszawy.
Źródło: Green House Development
