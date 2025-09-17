Murator Remontuje #2: Jak zamontować instalację wodną w łazience? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Połączenie nowoczesnej architektury z przestrzenią zieloną

Ekskluzywna enklawa zieleni – w Miasteczku Wilanów trwa realizacja inwestycji Royal Garden Wilanów, w ramach której powstaje kameralny, trzypiętrowy apartamentowiec. Tym, co wyróżnia ten projekt, jest otoczenie bujnej zieleni, której sercem będzie prywatny park o powierzchni 8 000 mkw. Obecnie trwają prace konstrukcyjne, a realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na koniec 2026 roku.

Projekt powstaje na przestronnej działce, w większości pokrytej terenami zielonymi, w których otoczenie harmonijnie wkomponowano budynek o ponadczasowej bryle. Zaplanowano również zastosowanie starannie dobranych materiałów oraz naturalnych barw elewacji. Całość dopełni spektakularne lobby.

Royal Garden Wilanów obejmuje realizację 85 apartamentów o zróżnicowanych metrażach – od 30 do ponad 80 mkw. Projektanci postawili na prywatność i kontakt z naturą, dlatego każde z mieszkań będzie miało dostęp do ogródka, balkonu lub tarasu.

i Autor: Green House Development/ Materiały prasowe

Apartamenty z prywatnym parkiem

Prywatny park powstający w ramach inwestycji będzie dostępny wyłącznie dla mieszkańców. Na powierzchni 8 000 mkw. zostanie starannie wypielęgnowany istniejący drzewostan, który dodatkowo wzbogacą nowe nasadzenia. W projekcie przewidziano alejki spacerowe, strefy relaksu, ścieżki biegowe, sekcję do ćwiczeń typu crossfit oraz plac zabaw dla dzieci. Co więcej, zaplanowano także wydzieloną strefę dla czworonożnych pupili.

i Autor: Green House Development/ Materiały prasowe

Lokalizacja Royal Garden Wilanów

Inwestycja powstaje w dynamicznie rozwijającej się części miasta – Miasteczku Wilanów. Lokalizacja osiedla zapewnia wygodny i szybki dostęp do sklepów, restauracji, kawiarni, szkół międzynarodowych oraz rozbudowanej sieci ścieżek rowerowych. To właśnie tutaj, w otoczeniu zieleni, spokoju i bezpieczeństwa, powstaje apartamentowiec Royal Garden Wilanów – miejsce, które oferuje komfort życia w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji Warszawy.

Komentarz osoby związanej z inwestycją

Jak podkreśla Kamil Gaszyński z Green House Development, inwestycja wyróżnia się nie tylko lokalizacją, ale przede wszystkim unikatowym połączeniem architektury i zieleni:

Royal Garden Wilanów wyróżnia się kameralnym charakterem i przestrzenią, której próżno szukać w innych inwestycjach. Zadbaliśmy o to, aby budynek naturalnie wpisał się w otoczenie, a prywatny park stał się symbolem projektu – miejscem odpoczynku, aktywności i codziennego kontaktu z naturą. Postawiliśmy na najwyższą jakość materiałów, funkcjonalne rozkłady i harmonijną architekturę, ale to właśnie zieleń sprawia, że Royal Garden Wilanów jest tak wyjątkowy. To propozycja dla osób, które chcą korzystać z uroków miasta, jednocześnie ciesząc się ciszą, przestrzenią i prywatnością. To prawdziwa zielona enklawa komfortu i spokoju w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji Warszawy.

Źródło: Green House Development

