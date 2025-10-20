Warszawski Jamnik Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowa inwestycja mieszkaniowa w Brzeźnie – 93 przestronne mieszkania tuż przy Zatoce Gdańskiej

Nowa inwestycja mieszkaniowa w gdańskim Brzeźnie, przy ul. Uczniowskiej, zlokalizowana nieopodal wód Zatoki Gdańskiej, zaoferuje w pierwszym etapie 93 mieszkania o zróżnicowanych układach – od 1- do 4-pokojowych – i metrażach od 35 do 72 mkw. Lokale będą wyjątkowo przestronne – wysokość mieszkań na parterze sięgnie aż 3,35 m, a na wyższych kondygnacjach będzie wynosić od 2,67 do 2,72 m. Projektanci postawili na jasne, nowoczesne wnętrza, do których naturalne światło będzie wpadać przez duże okna. To rozwiązanie nie tylko zwiększa komfort życia, ale także optycznie powiększa przestrzeń.

Deweloper przewidział również możliwość skorzystania z opcji wykończenia mieszkania „pod klucz”. Zakończenie budowy planowane jest na IV kwartał 2027 roku.

i Autor: Euro Styl/ Materiały prasowe

Przystań Brzeźno – mieszkania nad morzem z dostępem do zieleni i rekreacji

Tym, co wyróżnia osiedle Przystań Brzeźno, jest jego lokalizacja. Przyszli mieszkańcy będą mogli spacerem dojść na nadmorską plażę oraz gdańskie molo. W okolicy znajdują się także parki idealne do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Co więcej, deweloper zaplanował realizację dobrze przemyślanego terenu zielonego o powierzchni 2500 mkw., który będzie przylegał bezpośrednio do nowego osiedla. Ma to być przestrzeń sprzyjająca sąsiedzkiej integracji, aktywności fizycznej i codziennemu wypoczynkowi.

Swoje miejsce znajdą tu również właściciele czworonogów, ponieważ inwestycja znajduje się w pobliżu plaży dla psów w Brzeźnie. Z kolei miłośnicy rowerowych wycieczek będą mogli skorzystać z malowniczej trasy rowerowej, biegnącej wzdłuż brzegu morza – z Gdańska przez Sopot aż do Gdyni.

Dowiedz się więcej o:

Pełna infrastruktura i dobra komunikacja

Poza bliskością morza, plaży i terenów zielonych, lokalizacja osiedla zapewnia również dostęp do niezbędnych usług, takich jak szkoły, przedszkola, sklepy i restauracje.

Dzięki dobrej komunikacji z pozostałymi częściami Trójmiasta, mieszkańcy będą mogli z łatwością korzystać z innych atrakcji miejskich. Osiedle Przystań Brzeźno położone jest tuż przy przystanku autobusowym, a zaledwie 500 metrów dzieli je od najbliższego przystanku tramwajowego. W planach miasta znajduje się także budowa nowej linii tramwajowej, która ma przebiegać jeszcze bliżej inwestycji, co dodatkowo zwiększy jej atrakcyjność komunikacyjną.

Elegancja i zieleń – architektura Przystani Brzeźno

Za projekt architektoniczny inwestycji odpowiada pracownia MAARTE Architekci, która stworzyła koncepcję z myślą o harmonijnym połączeniu osiedla z naturą i nadmorskim krajobrazem.

Pierwszy budynek, zaprojektowany na planie litery „L”, będzie charakteryzować się prostą, nowoczesną formą. Fasada utrzymana zostanie w stonowanej kolorystyce bieli z drewnianymi akcentami. Dodatkowej dynamiki mają jej dodać pnącza porastające elewację, a zieleń pojawi się również na dachach oraz w przestrzeniach wspólnych.

Ekologiczne rozwiązania i nowoczesne technologie

Grupa Dom Development stworzyła wewnętrzny standard projektowy – Zieloną Kartę Inwestycji. Zgodnie z jego założeniami, na dachach budynków zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne, co pozwoli na ograniczenie zużycia energii i obniżenie rachunków.

Deweloper planuje również zastosowanie nowoczesnych technologii, które zwiększą komfort codziennego życia. Mieszkańcy będą mogli m.in. otwierać drzwi za pomocą aplikacji w telefonie czy automatycznie wzywać windę.

Do dyspozycji mieszkańców będzie także hala garażowa, rowerownia, strefy rekreacyjne, patio z pergolą i ławkami, a także ogrody deszczowe i park kieszonkowy – starannie zaprojektowane przestrzenie wspólne, sprzyjające relaksowi i integracji.

Komentarz osoby związanej z inwestycją

Położenie osiedla, zaledwie 1,5 kilometra od piaszczystej plaży i mola w Brzeźnie, sprawia, że będzie to miejsce zarówno do codziennego życia, jak i wypoczynku w letnich miesiącach. Pani Anna Tuszyńska, dyrektor sprzedaży w spółce Euro Styl, tłumaczy:

Przystań Brzeźno przy ul. Uczniowskiej to usytuowane najbliżej wód Zatoki Gdańskiej osiedle mieszkaniowe, jakie do tej pory realizowaliśmy w Gdańsku. Spacerem można z niego dojść na plażę, molo w Brzeźnie czy do Parku Reagana, a to marzenie wielu osób poszukujących atrakcyjnego miejsca zamieszkania w Trójmieście. (...) Inwestycja stwarza możliwość zamieszkania bardzo blisko morza, w komfortowej przestrzeni, z dostępem do najważniejszych usług, a jednocześnie z dobrym dojazdem do centrum.

Źródło: Euro Styl z Grupy Dom Development

Przejdź do galerii: Przystań Brzeźno – nadmorska inwestycja mieszkaniowa w Gdańsku