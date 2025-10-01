Murator Remontuje #2: Przedścianka Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Powstańców 7D – apartamentowiec z widokiem na starodrzew

Powstańców 7D to nowoczesny apartamentowiec zlokalizowany przy jednej z najbardziej znanych i reprezentacyjnych alei Wrocławia – ulicy Powstańców Śląskich. Budynek będzie miał 18 kondygnacji naziemnych i zaoferuje zróżnicowane mieszkania – od 1- do 4-pokojowych, o powierzchni od 25 do 185 mkw. Z apartamentów na najwyższych piętrach będzie rozpościerał się widok na starodrzew i okoliczną aleję. W podziemnej części budynku przewidziano także komórki lokatorskie i rowerownie.

Projekt apartamentowca opracowała pracownia SAO, kładąc nacisk na ponadczasową architekturę. Charakterystycznym elementem budynku są modernistyczne łuki, szkliwione płytki klinkierowe zestawione z lśniącymi panelami w odcieniach miedzi oraz przyziemie z dominującym wykorzystaniem przeszkleń. Zakończenie inwestycji planowane jest na trzeci kwartał 2027 roku.

Apartamentowiec Powstańców 7D we Wrocławiu z czteropoziomowym parkingiem podziemnym



Jakie udogodnienia zaoferuje Powstańców 7D?

Nowi właściciele mieszkań będą mogli skorzystać z usługi „Archicom pod klucz”, dzięki której odbiorą lokale w pełni wykończone, gotowe do zamieszkania i zaaranżowane zgodnie z indywidualnymi preferencjami. Deweloper oferuje również usługę Archicom Smart, umożliwiającą zdalne sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem oraz systemem bezpieczeństwa za pomocą aplikacji mobilnej.

Dla osób inwestujących w nieruchomości dostępna będzie usługa zarządzania najmem. Za jej realizację odpowiada spółka RentierResidence, należąca do dewelopera. Zakres obsługi obejmuje m.in.:

przygotowanie mieszkania do wynajmu,

kompleksową obsługę najemców,

zarządzanie techniczne i administracyjne,

wsparcie prawne.



Czterokondygnacyjny parking sięgający 15,5 metra w głąb ziemi

To jednak nie wszystko, co inwestycja Powstańców 7D zaoferuje przyszłym mieszkańcom. Na szczególną uwagę zasługuje czteropoziomowy parking podziemny z ponad 150 miejscami postojowymi, sięgający aż 15,5 metra głębokości. To ambitne przedsięwzięcie wymaga precyzyjnej koordynacji prac w ścisłym centrum miasta. Będzie to jeden z najgłębszych parkingów podziemnych we Wrocławiu.

Zakończenie prac nad realizacją płyty fundamentowej planowane jest na drugą połowę października, natomiast całość budowy parkingu ma zostać ukończona w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Pan Marek Chmielewski, Senior Project Manager w Echo Group, wyjaśnia, dlaczego budowa parkingu to wymagające przedsięwzięcie:

Planowana głębokość wykopu to ponad 15 metrów, a jego objętość 23 tys. m3. Aby zobrazować wyjątkowość zadania, które realizujemy podkreślę, że mamy do wywiezienia około 1 000 wywrotek z ziemią. W zamian „wlejemy” do środka około 4,5 tys. m3 betonu. Do tego dochodzi także wbudowanie poniżej poziomu gruntu 600 ton stali. Parametry wykopu sprawiają, że będzie to prawdopodobnie najgłębszy parking podziemny w dolnośląskiej stolicy.

