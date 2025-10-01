Wrocław rośnie w górę i w dół – Powstańców 7D z jednym z najgłębszych parkingów podziemnych

materiały prasowe, opracowanie redakcja
2025-10-01 7:47

Nowy projekt Archicomu przy alei Powstańców Śląskich we Wrocławiu to nie tylko elegancki apartamentowiec wznoszący się na 18 kondygnacji, ale również imponująca konstrukcja podziemna. Parking budowany pod inwestycją Powstańców 7D sięgnie aż 15,5 metra w głąb ziemi, stając się jednym z najgłębszych tego typu obiektów w mieście.

Murator Remontuje #2: Przedścianka
Materiał sponsorowany
Materiał sponsorowany

Powstańców 7D – apartamentowiec z widokiem na starodrzew

Powstańców 7D to nowoczesny apartamentowiec zlokalizowany przy jednej z najbardziej znanych i reprezentacyjnych alei Wrocławia – ulicy Powstańców Śląskich. Budynek będzie miał 18 kondygnacji naziemnych i zaoferuje zróżnicowane mieszkania – od 1- do 4-pokojowych, o powierzchni od 25 do 185 mkw. Z apartamentów na najwyższych piętrach będzie rozpościerał się widok na starodrzew i okoliczną aleję. W podziemnej części budynku przewidziano także komórki lokatorskie i rowerownie. 

Projekt apartamentowca opracowała pracownia SAO, kładąc nacisk na ponadczasową architekturę. Charakterystycznym elementem budynku są modernistyczne łuki, szkliwione płytki klinkierowe zestawione z lśniącymi panelami w odcieniach miedzi oraz przyziemie z dominującym wykorzystaniem przeszkleń. Zakończenie inwestycji planowane jest na trzeci kwartał 2027 roku.

Apartamentowiec Powstańców 7D we Wrocławiu z czteropoziomowym parkingiem podziemnym

i

Autor: Archicom/ Materiały prasowe Apartamentowiec Powstańców 7D we Wrocławiu z czteropoziomowym parkingiem podziemnym
Apartamentowiec Powstańców 7D we Wrocławiu z czteropoziomowym parkingiem podziemnym

i

Autor: Archicom/ Materiały prasowe Apartamentowiec Powstańców 7D we Wrocławiu z czteropoziomowym parkingiem podziemnym

Jakie udogodnienia zaoferuje Powstańców 7D?

Nowi właściciele mieszkań będą mogli skorzystać z usługi „Archicom pod klucz”, dzięki której odbiorą lokale w pełni wykończone, gotowe do zamieszkania i zaaranżowane zgodnie z indywidualnymi preferencjami. Deweloper oferuje również usługę Archicom Smart, umożliwiającą zdalne sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem oraz systemem bezpieczeństwa za pomocą aplikacji mobilnej.

Dla osób inwestujących w nieruchomości dostępna będzie usługa zarządzania najmem. Za jej realizację odpowiada spółka RentierResidence, należąca do dewelopera. Zakres obsługi obejmuje m.in.:

  • przygotowanie mieszkania do wynajmu,
  • kompleksową obsługę najemców,
  • zarządzanie techniczne i administracyjne,
  • wsparcie prawne.

Polecamy:

Apartamentowiec Powstańców 7D we Wrocławiu z czteropoziomowym parkingiem podziemnym

i

Autor: Archicom/ Materiały prasowe Apartamentowiec Powstańców 7D we Wrocławiu z czteropoziomowym parkingiem podziemnym

Czterokondygnacyjny parking sięgający 15,5 metra w głąb ziemi

To jednak nie wszystko, co inwestycja Powstańców 7D zaoferuje przyszłym mieszkańcom. Na szczególną uwagę zasługuje czteropoziomowy parking podziemny z ponad 150 miejscami postojowymi, sięgający aż 15,5 metra głębokości. To ambitne przedsięwzięcie wymaga precyzyjnej koordynacji prac w ścisłym centrum miasta. Będzie to jeden z najgłębszych parkingów podziemnych we Wrocławiu.

Zakończenie prac nad realizacją płyty fundamentowej planowane jest na drugą połowę października, natomiast całość budowy parkingu ma zostać ukończona w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Pan Marek Chmielewski, Senior Project Manager w Echo Group, wyjaśnia, dlaczego budowa parkingu to wymagające przedsięwzięcie:

Planowana głębokość wykopu to ponad 15 metrów, a jego objętość 23 tys. m3. Aby zobrazować wyjątkowość zadania, które realizujemy podkreślę, że mamy do wywiezienia około 1 000 wywrotek z ziemią. W zamian „wlejemy” do środka około 4,5 tys. m3 betonu. Do tego dochodzi także wbudowanie poniżej poziomu gruntu 600 ton stali. Parametry wykopu sprawiają, że będzie to prawdopodobnie najgłębszy parking podziemny w dolnośląskiej stolicy.

Apartamentowiec Powstańców 7D we Wrocławiu z czteropoziomowym parkingiem podziemnym
7 zdjęć
Podcast Architektoniczny
Marcin Sadowski. Emocjonalne uwikłanie w architekturę
Podcast Architektoniczny
Mediateka.pl
Murator Plus Google News