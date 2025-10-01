Spis treści
Powstańców 7D – apartamentowiec z widokiem na starodrzew
Powstańców 7D to nowoczesny apartamentowiec zlokalizowany przy jednej z najbardziej znanych i reprezentacyjnych alei Wrocławia – ulicy Powstańców Śląskich. Budynek będzie miał 18 kondygnacji naziemnych i zaoferuje zróżnicowane mieszkania – od 1- do 4-pokojowych, o powierzchni od 25 do 185 mkw. Z apartamentów na najwyższych piętrach będzie rozpościerał się widok na starodrzew i okoliczną aleję. W podziemnej części budynku przewidziano także komórki lokatorskie i rowerownie.
Projekt apartamentowca opracowała pracownia SAO, kładąc nacisk na ponadczasową architekturę. Charakterystycznym elementem budynku są modernistyczne łuki, szkliwione płytki klinkierowe zestawione z lśniącymi panelami w odcieniach miedzi oraz przyziemie z dominującym wykorzystaniem przeszkleń. Zakończenie inwestycji planowane jest na trzeci kwartał 2027 roku.
Jakie udogodnienia zaoferuje Powstańców 7D?
Nowi właściciele mieszkań będą mogli skorzystać z usługi „Archicom pod klucz”, dzięki której odbiorą lokale w pełni wykończone, gotowe do zamieszkania i zaaranżowane zgodnie z indywidualnymi preferencjami. Deweloper oferuje również usługę Archicom Smart, umożliwiającą zdalne sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem oraz systemem bezpieczeństwa za pomocą aplikacji mobilnej.
Dla osób inwestujących w nieruchomości dostępna będzie usługa zarządzania najmem. Za jej realizację odpowiada spółka RentierResidence, należąca do dewelopera. Zakres obsługi obejmuje m.in.:
- przygotowanie mieszkania do wynajmu,
- kompleksową obsługę najemców,
- zarządzanie techniczne i administracyjne,
- wsparcie prawne.
Polecamy:
- Chłodna 35 – start budowy jeszcze w tym roku. Nowy wymiar luksusowych apartamentów w centrum Warszawy
- Windy w budynkach wielorodzinnych od 2026 roku – co muszą wiedzieć deweloperzy i mieszkańcy?
- Royal Garden Wilanów w Warszawie – apartamenty z zieloną enklawą. Blisko 8 tys. mkw. parku tylko dla mieszkańców
Czterokondygnacyjny parking sięgający 15,5 metra w głąb ziemi
To jednak nie wszystko, co inwestycja Powstańców 7D zaoferuje przyszłym mieszkańcom. Na szczególną uwagę zasługuje czteropoziomowy parking podziemny z ponad 150 miejscami postojowymi, sięgający aż 15,5 metra głębokości. To ambitne przedsięwzięcie wymaga precyzyjnej koordynacji prac w ścisłym centrum miasta. Będzie to jeden z najgłębszych parkingów podziemnych we Wrocławiu.
Zakończenie prac nad realizacją płyty fundamentowej planowane jest na drugą połowę października, natomiast całość budowy parkingu ma zostać ukończona w pierwszym kwartale przyszłego roku.
Pan Marek Chmielewski, Senior Project Manager w Echo Group, wyjaśnia, dlaczego budowa parkingu to wymagające przedsięwzięcie:
Planowana głębokość wykopu to ponad 15 metrów, a jego objętość 23 tys. m3. Aby zobrazować wyjątkowość zadania, które realizujemy podkreślę, że mamy do wywiezienia około 1 000 wywrotek z ziemią. W zamian „wlejemy” do środka około 4,5 tys. m3 betonu. Do tego dochodzi także wbudowanie poniżej poziomu gruntu 600 ton stali. Parametry wykopu sprawiają, że będzie to prawdopodobnie najgłębszy parking podziemny w dolnośląskiej stolicy.
- Przejdź do galerii: Apartamentowiec Powstańców 7D we Wrocławiu