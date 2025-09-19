Nowe mieszkania na warszawskiej Białołęce – Osiedle Myśliborska blisko szkół, terenów zielonych i Galerii Północnej

materiały prasowe, opracowanie redakcja
2025-09-19 9:26

Rusza warszawska inwestycja mieszkaniowa Dom Development – Osiedle Myśliborska na Białołęce. Lokalizacja osiedla zapewnia dogodny dostęp do terenów rekreacyjnych nad Wisłą, a także pełną infrastrukturę miejską: szkoły, przedszkola, sklepy oraz komunikację publiczną. W ramach projektu powstaną dwa kameralne budynki o wysokości 3 i 4 pięter, w których zaplanowano 207 mieszkań o zróżnicowanych układach i metrażach – od 32 do 94 m². Pierwsze lokale mają zostać przekazane właścicielom w II kwartale 2027 roku.

Murator Remontuje #2: Montaż misy ustępowej

Lokalizacja Osiedla Myśliborska

W sąsiedztwie terenów rekreacyjnych nad Wisłą powstaje nowa inwestycja mieszkaniowa – Osiedle Myśliborska. Atrakcyjna lokalizacja na warszawskiej Białołęce sprzyja aktywnemu trybowi życia oraz codziennemu kontaktowi z naturą. W pobliżu położona jest plaża, a także liczne ścieżki piesze i rowerowe prowadzące wzdłuż rzeki.

W okolicy osiedla funkcjonują placówki edukacyjne, takie jak Szkoła Podstawowa nr 118 i Przedszkole nr 428, a także liczne sklepy i supermarkety – m.in. Biedronka i Lidl. Miłośnicy zakupów oraz miejskiej rozrywki z pewnością docenią bliskość Galerii Północnej, oferującej szeroki wybór sklepów, restauracji, punktów usługowych oraz stref rozrywki dla całej rodziny.

Najważniejsze odległości:

  • Szkoła Podstawowa nr 118 – 3 minuty pieszo,
  • Przystanek autobusowy – 3 minuty pieszo,
  • Przedszkole nr 428 – 8 minut pieszo,
  • Poradnia Lekarzy Rodzinnych – 9 minut pieszo,
  • Kanał Żerański – 5 minut samochodem,
  • CH Galeria Północna – 5 minut samochodem,
  • Auchan Modlińska – 6 minut samochodem
  • Park Picassa/Białołęcki Ośrodek Kultury – 7 minut samochodem.
Osiedle Myśliborska na warszawskiej Białołęce

i

Autor: Dom Development/ Materiały prasowe Osiedle Myśliborska na warszawskiej Białołęce

Co zaoferuje Osiedle Myśliborska?

Deweloper rozpoczął sprzedaż mieszkań, a przekazanie pierwszych lokali do użytkowania zaplanowano na drugi kwartał 2027 roku. Inwestycja obejmuje budowę dwóch kameralnych budynków o wysokości 3 i 4 pięter, w których zaprojektowano łącznie 207 mieszkań o zróżnicowanych układach i metrażach – od 32 do 94 m².

Przeczytaj:

Osiedle Myśliborska na warszawskiej Białołęce

i

Autor: Dom Development/ Materiały prasowe Osiedle Myśliborska na warszawskiej Białołęce

Udogodnienia dla mieszkańców Osiedla Myśliborska

Części wspólne osiedla zostały zaplanowane tak, aby sprzyjały wypoczynkowi i integracji mieszkańców. Do dyspozycji lokatorów oddany zostanie dziedziniec z bezpiecznym placem zabaw oraz strefą relaksu wyposażoną w pergolę, ławki i leżaki.

Zadbano również o atrakcyjną aranżację zieleni – przestrzenie między budynkami wypełnią drzewa, krzewy oraz łąka kwietna.

W ramach inwestycji przewidziano także rozbudowaną infrastrukturę rowerową – mieszkańcy będą mieli do dyspozycji stojaki rowerowe, rowerownie oraz stacje napraw.

Części wspólne będą zasilane energią z paneli fotowoltaicznych, co pozwoli ograniczyć zużycie energii i koszty eksploatacyjne.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa zaplanowano system kontroli dostępu do całego terenu, budynków i garaży, a także pomieszczenie ochrony. W projekcie uwzględniono nowoczesne rozwiązania z zakresu tzw. inteligentnego budynku.

Źródło: Grupa Kapitałowa Dom Development S.A. 

Osiedle Myśliborska na warszawskiej Białołęce
5 zdjęć
Murowane starcie
Prawdziwa cegła czy imitacje? MUROWANE STARCIE
Murowane starcie
Mediateka.pl
Murator Plus Google News