Spis treści
Lokalizacja Osiedla Myśliborska
W sąsiedztwie terenów rekreacyjnych nad Wisłą powstaje nowa inwestycja mieszkaniowa – Osiedle Myśliborska. Atrakcyjna lokalizacja na warszawskiej Białołęce sprzyja aktywnemu trybowi życia oraz codziennemu kontaktowi z naturą. W pobliżu położona jest plaża, a także liczne ścieżki piesze i rowerowe prowadzące wzdłuż rzeki.
W okolicy osiedla funkcjonują placówki edukacyjne, takie jak Szkoła Podstawowa nr 118 i Przedszkole nr 428, a także liczne sklepy i supermarkety – m.in. Biedronka i Lidl. Miłośnicy zakupów oraz miejskiej rozrywki z pewnością docenią bliskość Galerii Północnej, oferującej szeroki wybór sklepów, restauracji, punktów usługowych oraz stref rozrywki dla całej rodziny.
Najważniejsze odległości:
- Szkoła Podstawowa nr 118 – 3 minuty pieszo,
- Przystanek autobusowy – 3 minuty pieszo,
- Przedszkole nr 428 – 8 minut pieszo,
- Poradnia Lekarzy Rodzinnych – 9 minut pieszo,
- Kanał Żerański – 5 minut samochodem,
- CH Galeria Północna – 5 minut samochodem,
- Auchan Modlińska – 6 minut samochodem
- Park Picassa/Białołęcki Ośrodek Kultury – 7 minut samochodem.
Co zaoferuje Osiedle Myśliborska?
Deweloper rozpoczął sprzedaż mieszkań, a przekazanie pierwszych lokali do użytkowania zaplanowano na drugi kwartał 2027 roku. Inwestycja obejmuje budowę dwóch kameralnych budynków o wysokości 3 i 4 pięter, w których zaprojektowano łącznie 207 mieszkań o zróżnicowanych układach i metrażach – od 32 do 94 m².
Przeczytaj:
- Czy dobudowa balkonu w bloku jest możliwa? Co wybrać – balkon dostawny czy balkon podwieszany?
- Jak prawidłowo wentylować dach skośny? Praktyczny przewodnik dla różnych typów poddaszy
- Na start, na emeryturę, na wynajem. Mieszkania dwupokojowe są dziś na topie?
Udogodnienia dla mieszkańców Osiedla Myśliborska
Części wspólne osiedla zostały zaplanowane tak, aby sprzyjały wypoczynkowi i integracji mieszkańców. Do dyspozycji lokatorów oddany zostanie dziedziniec z bezpiecznym placem zabaw oraz strefą relaksu wyposażoną w pergolę, ławki i leżaki.
Zadbano również o atrakcyjną aranżację zieleni – przestrzenie między budynkami wypełnią drzewa, krzewy oraz łąka kwietna.
W ramach inwestycji przewidziano także rozbudowaną infrastrukturę rowerową – mieszkańcy będą mieli do dyspozycji stojaki rowerowe, rowerownie oraz stacje napraw.
Części wspólne będą zasilane energią z paneli fotowoltaicznych, co pozwoli ograniczyć zużycie energii i koszty eksploatacyjne.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa zaplanowano system kontroli dostępu do całego terenu, budynków i garaży, a także pomieszczenie ochrony. W projekcie uwzględniono nowoczesne rozwiązania z zakresu tzw. inteligentnego budynku.
Źródło: Grupa Kapitałowa Dom Development S.A.
- Przejdź do galerii: Osiedle Myśliborska na warszawskiej Białołęce