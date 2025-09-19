Murator Remontuje #2: Montaż misy ustępowej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Lokalizacja Osiedla Myśliborska

W sąsiedztwie terenów rekreacyjnych nad Wisłą powstaje nowa inwestycja mieszkaniowa – Osiedle Myśliborska. Atrakcyjna lokalizacja na warszawskiej Białołęce sprzyja aktywnemu trybowi życia oraz codziennemu kontaktowi z naturą. W pobliżu położona jest plaża, a także liczne ścieżki piesze i rowerowe prowadzące wzdłuż rzeki.

W okolicy osiedla funkcjonują placówki edukacyjne, takie jak Szkoła Podstawowa nr 118 i Przedszkole nr 428, a także liczne sklepy i supermarkety – m.in. Biedronka i Lidl. Miłośnicy zakupów oraz miejskiej rozrywki z pewnością docenią bliskość Galerii Północnej, oferującej szeroki wybór sklepów, restauracji, punktów usługowych oraz stref rozrywki dla całej rodziny.

Najważniejsze odległości:

Szkoła Podstawowa nr 118 – 3 minuty pieszo,

Przystanek autobusowy – 3 minuty pieszo,

Przedszkole nr 428 – 8 minut pieszo,

Poradnia Lekarzy Rodzinnych – 9 minut pieszo,

Kanał Żerański – 5 minut samochodem,

CH Galeria Północna – 5 minut samochodem,

Auchan Modlińska – 6 minut samochodem

Park Picassa/Białołęcki Ośrodek Kultury – 7 minut samochodem.

i Autor: Dom Development/ Materiały prasowe Osiedle Myśliborska na warszawskiej Białołęce

Co zaoferuje Osiedle Myśliborska?

Deweloper rozpoczął sprzedaż mieszkań, a przekazanie pierwszych lokali do użytkowania zaplanowano na drugi kwartał 2027 roku. Inwestycja obejmuje budowę dwóch kameralnych budynków o wysokości 3 i 4 pięter, w których zaprojektowano łącznie 207 mieszkań o zróżnicowanych układach i metrażach – od 32 do 94 m².

Udogodnienia dla mieszkańców Osiedla Myśliborska

Części wspólne osiedla zostały zaplanowane tak, aby sprzyjały wypoczynkowi i integracji mieszkańców. Do dyspozycji lokatorów oddany zostanie dziedziniec z bezpiecznym placem zabaw oraz strefą relaksu wyposażoną w pergolę, ławki i leżaki.

Zadbano również o atrakcyjną aranżację zieleni – przestrzenie między budynkami wypełnią drzewa, krzewy oraz łąka kwietna.

W ramach inwestycji przewidziano także rozbudowaną infrastrukturę rowerową – mieszkańcy będą mieli do dyspozycji stojaki rowerowe, rowerownie oraz stacje napraw.

Części wspólne będą zasilane energią z paneli fotowoltaicznych, co pozwoli ograniczyć zużycie energii i koszty eksploatacyjne.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa zaplanowano system kontroli dostępu do całego terenu, budynków i garaży, a także pomieszczenie ochrony. W projekcie uwzględniono nowoczesne rozwiązania z zakresu tzw. inteligentnego budynku.

Źródło: Grupa Kapitałowa Dom Development S.A.

