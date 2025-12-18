Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Komfort, prywatność i przestrzeń dla mieszkańców – tak wygląda T17

Projekt T17 obejmuje budowę dwóch kameralnych apartamentowców, z niewielką liczbą mieszkań na piętrze (3–4). Jego realizacja już się rozpoczęła i zgodnie z harmonogramem ma potrwać około dwadzieścia cztery miesiące, licząc od listopada br., a oddanie inwestycji planowane jest na drugie półrocze 2027 roku.

Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze pod wykonanie ścian szczelinowych oraz działania związane z drzewostanem – m.in. zabezpieczenie korzeni i przycięcia dendrologiczne. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy planowane jest wykonanie ścian szczelinowych, po czym rozpocznie się budowa pozostałej części konstrukcji garażu.

Projekt powstał z myślą o:

wysokiej prywatności mieszkańców,

dużych loggiach i panoramicznych przeszkleniach,

widoku na park i zieleń zamiast intensywnej zabudowy.

Przyszli mieszkańcy będą mieli do dyspozycji rozbudowaną ofertę części wspólnych, dostępnych wyłącznie dla nich. Wśród nich znajdują się:

prywatny basen infinity z widokiem na ogród,

strefa wellness z sauną i jacuzzi,

sala kinowa,

klubowa przestrzeń do pracy i spotkań,

studio fitness,

foyer pełniące funkcję reprezentacyjną i integrującą.

Mieszkania nie będą oferowane w standardzie „pod klucz”. Realizacja aranżacji wnętrz będzie prowadzona indywidualnie, według potrzeb i preferencji każdego klienta.

i Autor: Konior Studio/ Materiały prasowe

T17 w Łodzi – inwestycja z myślą o przestrzeni publicznej i dziedzictwie Księżego Młyna

Tym, co wyróżnia inwestycję T17, jest jej lokalizacja przy ul. Tymienieckiego 17, w samym sercu Księżego Młyna – jednej z najcenniejszych historycznie i urbanistycznie części Łodzi. Projekt realizowany jest w trybie „lex deweloper”, we współpracy z miastem, z myślą o realnych korzyściach dla przestrzeni publicznej. Inwestor sfinansuje budowę ogólnodostępnego skweru o powierzchni ponad 3 000 mkw., który:

stanie się nową zieloną przestrzenią Księżego Młyna,

pełnić będzie rolę naturalnej bariery akustycznej i środowiskowej,

wspomoże retencję wody opadowej oraz zwiększy bioróżnorodność.

Co więcej, projekt zakłada również:

zachowanie istniejącego szpaleru dojrzałych drzew,

nowe nasadzenia dobrane we współpracy z dendrologami,

prowadzenie urbanistycznego dialogu z planowanym przez miasto odsłonięciem rzeki Lamus oraz modernizacją parku im. Kilińskiego.

Projekt T17 wpisuje się w charakter Księżego Młyna – jego skala, forma i materiały nawiązują do przemysłowego dziedzictwa, zamiast je dominować.

Polecamy:

i Autor: Konior Studio/ Materiały prasowe

Cichy luksus w sercu Księżego Młyna – Tomasz Konior projektuje T17

Za projekt T17 odpowiada Tomasz Konior wraz z zespołem uznanego biura architektonicznego KONIOR Studio. W dorobku pracowni znajdują się m.in. NOSPR w Katowicach, Biblioteka Narodowa w Warszawie oraz siedziba Press Glass. Architektura T17 oparta jest na idei „cichego luksusu” (quiet luxury):

bez ostentacji i formalnego nadmiaru,

z naciskiem na proporcje, światło, ciszę i relację z zielenią,

z użyciem materiałów spójnych z kontekstem, takich jak cegła czy stonowane elewacje.

Pan Tomasz Konior podkreśla, że czas jest czwartym wymiarem architektury. Projekt został zaplanowany tak, aby być trwały i odporny na zmieniające się trendy, z ambicją utrzymania wysokiej jakości również w długofalowej perspektywie.

i Autor: Konior Studio/ Materiały prasowe

i Autor: Konior Studio/ Materiały prasowe

T17 w Łodzi powstaje dzięki współpracy Internity i Uniqum

T17 powstaje dzięki współpracy dwóch marek: Internity – jednego z liderów wyposażenia wnętrz klasy premium i spółki giełdowej – oraz Uniqum, doświadczonego realizatora prestiżowych kamienic i inwestycji butikowych w Łodzi. To połączenie kapitałowego, inwestycyjnego, architektonicznego i wykonawczego know-how. Internity stawia pierwszy krok na rynku deweloperskim – jest to strategiczna dywersyfikacja działalności i wejście w segment ultrapremium. Z kolei Uniqum wykorzystuje i rozwija swoje doświadczenie w realizacji oraz rewitalizacji prestiżowych obiektów, poszerzając je o projektowanie kompletnych, wysokiej klasy przestrzeni do życia. Projekt T17 realizowany jest we współpracy z miastem, firmą ANNA-BUD jako generalnym wykonawcą oraz Konior Studio jako biurem architektonicznym.

