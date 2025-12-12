Spis treści
Pompa ciepła z kotłem gazowym – konfiguracje i zasada działania instalacji
Działanie pompy ciepła oraz kotła gazowego w jednej instalacji grzewczej jest możliwe w dwóch podstawowych konfiguracjach:
- System hybrydowy – pompa ciepła i kocioł gazowy pracują współzależnie, a sterownik automatycznie wybiera źródło ciepła o najwyższej wydajności w danym momencie. Priorytetowym źródłem ciepła zazwyczaj jest pompa ciepła, a kocioł gazowy jedynie wspomaga ją w okresach niskich temperatur zewnętrznych lub dużego zapotrzebowania na ciepło.
- System biwalentny – pompa ciepła i kocioł gazowy pracują niezależnie od siebie, a wybór źródła ciepła odbywa się ręcznie lub automatycznie na podstawie zadanych parametrów. System ten dzieli się dalej na: równoległy i alternatywny.
W budynkach jednorodzinnych najczęściej stosuje się systemy hybrydowe. W takim układzie oba źródła ciepła wspólnie pracują na rzecz ogrzewania budynku oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. W danym momencie działa to urządzenie, które przynosi najwięcej oszczędności. Ze względu na większą wydajność i niskie koszty eksploatacji, zazwyczaj główne źródło ciepła stanowi pompa ciepła. Taka instalacja umożliwia uzyskanie sporych łącznych mocy grzewczych. Energia z obu źródeł jest wykorzystywana efektywnie i przy optymalnym projekcie instalacyjnym.
Co ważne, poszczególne urządzenia nie są od siebie całkowicie uzależnione – awaria jednego z nich nie wyklucza pracy drugiego. W systemach hybrydowych, w których pompa ciepła i kocioł gazowy współpracują ze sobą, z reguły instalacja automatycznie decyduje o załączeniu danego urządzenia na cele ogrzewania i przygotowania c.w.u. To czy w danej chwili pracę podejmą powietrzne pompy ciepła czy kocioł gazowy jest bezpośrednio związane z aktualnymi warunkami pogodowymi na zewnątrz, chociaż zależy to również m.in. od rodzaju pompy ciepła czy od konstrukcji budynku.
W systemie biwalentnym, w którym pompa ciepła i kocioł gazowy pracują niezależnie, wyróżnia się dwa tryby:
- równoległy – oba źródła ciepła pracują równolegle, np. pompa ciepła ogrzewa wodę użytkową, kocioł gazowy ogrzewa budynek;
- alternatywny – źródła ciepła pracują na zmianę, np. pompa ciepła pracuje w dzień, a kocioł gazowy w nocy.
Ważnym parametrem w takich układach jest punkt biwalentny, inaczej punkt równowagi. Określa on wartość temperatury zewnętrznej, poniżej której moc pompy ciepła będzie niewystarczająca do ogrzania budynku i konieczne będzie uruchomienie kotła gazowego do zapewnienia dodatkowego ciepła. Znajomość punktu biwalentnego jest ważna dla doboru odpowiedniej pompy ciepła i drugiego źródła ciepła. W praktyce często przyjmuje się, że pompa ciepła powinna pokrywać 95% mocy, a drugie źródło – 5%.
Punkt biwalentny zależy od następujących czynników:
- rodzaju pompy ciepła;
- izolacji termicznej;
- położenia geograficznego;
- temperatury zadanej.
W przypadku dużych obiektów, takich jak hotele czy hale produkcyjne, stosuje się bardziej zaawansowane rozwiązania. Przykładem jest tzw. system kaskadowy, w którym kilka pomp ciepła współpracuje z kotłem gazowym.
Jakie zalety i wady ma układ pompa ciepła z kotłem gazowym?
Wiemy już, że w systemie hybrydowym pompa ciepła funkcjonuje jako główne źródło ciepła w wysokich temperaturach zewnętrznych, a kocioł gazowy wspomaga ją w okresach niskich temperatur, zapewniając maksymalną wydajność całego systemu. Wśród przykładowej konfiguracji pomp ciepła i kotłów gazowych w systemie hybrydowym dla domów jednorodzinnych można wskazać połączenie: pompa ciepła powietrze-woda + kocioł kondensacyjny.
W układzie hybrydowym można zastosować dwa oddzielne urządzenia: pompę ciepła i kocioł gazowy lub zintegrowaną pompę hybrydową. W takim rozwiązaniu pompa ciepła powietrze-woda i kocioł gazowy są fabrycznie połączone w jednym urządzeniu i sterowane za pomocą jednego inteligentnego sterownika. W układzie hybrydowym najczęściej stosuje się właśnie urządzenia zintegrowane.
Do zalet systemu hybrydowego zalicza się:
- efektywność energetyczną: połączenie zalet pomp ciepła i kotłów gazowych pozwala na optymalizację zużycia energii i obniżenie kosztów;
- ograniczenie zużycia gazu ziemnego i emisji CO2;
- ekologiczność: systemy hybrydowe są bardziej ekologiczne niż tradycyjne kotły gazowe, a pompa ciepła wykorzystuje energię ze źródeł odnawialnych;
- komfort: systemy hybrydowe zapewniają komfort cieplny w budynku przez cały rok;
- możliwość chłodzenia latem;
- możliwość zastosowania w nowych oraz w modernizowanych budynkach;
- możliwość dostosowania do różnych potrzeb energetycznych i klimatów;
- niską awaryjność: pompy ciepła i kotły gazowe to urządzenia o wysokiej niezawodności;
- kompatybilność z różnymi emiterami ciepła, jak np. klimakonwektory, ogrzewanie podłogowe czy zwykłe grzejniki.
Wady układu hybrydowego pompa ciepła i kocioł gazowy:
- wyższy koszt instalacji: systemy hybrydowe są droższe w instalacji niż tradycyjne kotły gazowe;
- złożoność: systemy hybrydowe wymagają bardziej skomplikowanej instalacji i sterowania;
- potrzeba fachowej wiedzy i doświadczenia do montażu i serwisowania;
- ograniczona efektywność pomp ciepła: pompy ciepła mogą nie być tak wydajne w niskich temperaturach zewnętrznych; w ekstremalnych mrozach kocioł gazowy musi być głównym źródłem ciepła;
- należy wziąć pod uwagę zapotrzebowanie budynku na ciepło, klimat i dostępność miejsca;
- ważny jest dobór odpowiedniej pompy ciepła i kotła gazowego do danego budynku.
W porównaniu z system hybrydowym, układ biwalentny (dwa niezależne od siebie źródła ciepła) jest tańszy i prostszy w instalacji, ale może być mniej wydajny i komfortowy w użytkowaniu. W systemie biwalentnym źródła ciepła mogą być dowolne, np. pompa ciepła i kocioł gazowy, pompa ciepła i kocioł na biomasę itp.
Pompa ciepła z kotłem gazowym – kiedy to rozwiązanie się opłaca
Zarówno układ hybrydowy, jak i biwalwentny, charakteryzują się dużą uniwersalnością, co oznacza, że można je z powodzeniem wykorzystać w wielu różnych typach budynków. Dużą zaletą jest kompatybilność z różnymi emiterami ciepła, jak np. klimakonwektory, ogrzewanie podłogowe czy zwykłe grzejniki. Instalacje tego typu są jednak bardziej skomplikowane, co wiąże się z wyższymi kosztami inwestycji, a także częstszymi przeglądami i serwisowaniem. W przypadku zintegrowanych urządzeń, czyli tzw. hybrydowych pomp ciepła, istnieje bardziej ograniczony wybór – asortyment urządzeń dostępnych na rynku jest mniejszy.
Połączenie pompy ciepła i kotła gazowego jest uzasadnione przede wszystkim wtedy, gdy:
- budynek jest nowy i dobrze zaizolowany;
- istnieje możliwość podłączenia do sieci gazowej;
- ceny prądu i gazu na rynku są korzystne;
- inwestorowi zależy na bezpieczeństwie energetycznym.
A kiedy nie warto stosować systemu grzewczego z pompą ciepła i kotłem gazowym? Oto kilka przypadków:
- niewystarczająca izolacja budynku (jeśli straty ciepła będą duże, obniży to wydajność pompy ciepła i może zniwelować jej zalety);
- niewielkie zapotrzebowanie na ciepło budynku (pompa ciepła może pracować zbyt krótko, aby w pełni wykorzystać swoje możliwości).
Przed podjęciem decyzji o wyborze opisywanego systemu warto wziąć pod uwagę dostępność miejsca i warunki w danym budynku, kwestie złożoności całej instalacji i ewentualnych problemów z jej sterowaniem, a także dostępność fachowców w danym regionie. Należy też dokładnie przeanalizować potrzeby użytkowników oraz wielkość budżetu na ten cel.
