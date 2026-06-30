Jak prawidłowo zainstalować kocioł zgazowujący drewno? Przewodnik instalatora

Przemyślane przygotowanie kotłowni

Instalację należy rozpocząć od właściwego przygotowania pomieszczenia kotłowni. Podstawą jest stabilne, równe podłoże oraz sprawna wentylacja nawiewno-wywiewna. Warto też zapewnić odpowiednią przestrzeń serwisową – tak, by użytkownik miał dostęp do wszystkich kluczowych elementów kotła, w tym dźwigni czyszczenia, zasobnika paliwa i sterownika.

Choć kotły BLAZE HARMONY zaprojektowano z myślą o kompaktowości, producent zaleca zachowanie minimalnych odstępów eksploatacyjnych od ścian i innych urządzeń – szczegóły znajdują się w dokumentacji technicznej.

Wbudowana ochrona powrotu

Kluczowym elementem układu hydraulicznego jest wbudowana ochrona powrotu – montowana fabrycznie we wszystkich modelach. Chroni on wymiennik ciepła przed zbyt niską temperaturą powracającej wody, zapobiegając kondensacji pary wodnej i powstawaniu sadzy.

Warto pamiętać, że choć kotły mogą pracować bez bufora (wybrane modele), producent zaleca ich współpracę z zasobnikiem – szczególnie przy dużych instalacjach lub w przypadku korzystania z innych źródeł ciepła (np. pompy ciepła, solarów).

Autor: BLAZE HARMONY/ Materiały prasowe

Komin i powietrze – podstawa sprawnego zgazowania

Poprawne spalanie w kotle zgazowującym drewno zależy przede wszystkim od ciągu kominowego i precyzyjnego doprowadzenia powietrza w odpowiednich proporcjach.

Kotły BLAZE HARMONY wyposażono w opatentowany, trzystopniowy system zasilania powietrzem: pierwotne, wtórne i osuszające.

Nieprawidłowy ciąg kominowy to najczęstszy powód dymienia, trudności w rozpalaniu i spadków sprawności – dlatego warto przeprowadzić pomiar ciągu jeszcze przed pierwszym rozruchem.

Autor: BLAZE HARMONY/ Materiały prasowe

Automatyka i sterowanie – nowoczesność w służbie komfortu

Instalatorzy docenią rozwiązania automatyczne w kotłach BLAZE HARMONY, które w znacznym stopniu upraszczają codzienną obsługę urządzenia. Wbudowany sterownik zarządza nie tylko temperaturą kotła, ale także pracą wentylatora, pomp i siłowników zaworów mieszających.

Na szczególną uwagę zasługuje sonda lambda, która analizuje skład spalin i na tej podstawie reguluje dopływ powietrza. Efekt? Spalanie optymalne, czyste, efektywne, a co najważniejsze – ekonomiczne.

Dodatkowym udogodnieniem jest detektor paliwa, który automatycznie wykrywa, czy w komorze znajduje się opał. Po jego wygaśnięciu, sterownik może wyłączyć wentylator i pozostawić palenisko gotowe do ponownego rozpalenia – nawet po kilkunastu godzinach.

Pierwsze rozpalenie – krok po kroku

Po podłączeniu kotła warto przeprowadzić testowy rozruch. W przypadku modeli BLAZE HARMONY jest to wyjątkowo proste – wystarczy załadować suchym drewnem komorę załadunkową i zapalić od góry (np. kawałkiem papieru). Dzięki detektorowi paliwa kocioł sam wykryje obecność opału i uruchomi wentylator dopalający gazy drzewne.

Warto obserwować temperatury, zachowanie pomp i ewentualne komunikaty błędów – choć w praktyce proces jest w pełni zautomatyzowany i bezpieczny.

Autor: BLAZE HARMONY/ Materiały prasowe

Czyszczenie i konserwacja – proste i szybkie

Konstrukcja kotłów BLAZE HARMONY została zaprojektowana tak, by obsługa serwisowa była minimalna. Dolna komora spalania jest w kształcie leja, co umożliwia samooczyszczanie się popiołu. Dodatkowo, zastosowano mechaniczne turbulatory wymiennika – wystarczy jedno pociągnięcie dźwigni, by usunąć osad ze ścianek wymiennika.

Zaleca się okresowe czyszczenie czopucha i kanałów spalinowych – zwykle raz na sezon. Dzięki temu kocioł utrzyma wysoką sprawność i nie będzie generował nadmiernych emisji.

Szkolenie i wsparcie – nie jesteś sam

Firma BLAZE HARMONY aktywnie edukuje instalatorów i użytkowników. Na oficjalnym kanale YouTube znaleźć można dziesiątki filmów instruktażowych pokazujących procesy montażu, czyszczenia, konfiguracji automatyki oraz diagnozowania usterek.

Dostępne są także prezentacje z udziałem ekspertów producenta – m.in. z targów branżowych (ENEX, INSTALACJE). Dla instalatorów BLAZE HARMONY oferuje również certyfikowane szkolenia i wsparcie techniczne w języku polskim.

Autor: BLAZE HARMONY/ Materiały prasowe

Podsumowanie: co zyskujemy?

Prawidłowo zainstalowany kocioł BLAZE HARMONY to inwestycja na lata. Dzięki unikalnemu połączeniu wysokiej sprawności, niskiej emisji, bezobsługowego spalania i automatyzacji, użytkownik otrzymuje urządzenie przyjazne dla środowiska, portfela i codziennej wygody. A instalator? Produkt, który nie wraca na reklamację.

Jeśli planujesz montaż kotła zgazowującego drewno – postaw na sprawdzone rozwiązania i korzystaj z pełni możliwości, jakie oferuje marka BLAZE HARMONY.

Dane adresowe:

Blaze Harmony Sp. Z o.o.

Ul. Bohaterów Katynia 148

42-208 CZĘSTOCHOWA

Tel. 0048 690032088

Mail: [email protected]

www.blazeharmony.com