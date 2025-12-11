Nowa Gwiazda Katowic – wnuk architekta, który współtworzył Osiedle Gwiazdy, uzupełnia je ostatnim budynkiem, który dostarczy 364 mieszkania

2025-12-11 10:10

Po 50 latach Osiedle Gwiazdy w Katowicach zyska ósmą „gwiazdę”. Maciej Franta, wnuk jednego z jego twórców, kontynuuje dzieło dziadka, tworząc nowoczesny budynek, który wkomponowuje się w istniejącą zabudowę. Nowy obiekt dostarczy 364 mieszkania oraz lokale usługowe. W budynku znajdzie się również ponad 150-metrowa strefa wellness z siłownią i sauną infrared, designerskie lobby oraz 400-metrowy taras dachowy o futurystycznym charakterze, zaprojektowany jako „kosmiczny szlak odkrywców”.

Katowickie Osiedle Gwiazdy zyskuje ósmy budynek

Katowickie Osiedle Gwiazdy przy alei Walentego Roździeńskiego, nieopodal Spodka, doczeka się ósmej „gwiazdy”. Za realizację nowego budynku odpowiada Maciej Franta, wnuk jednego z polskich architektów – Aleksandra Franty, który wraz z Henrykiem Buszką i Tadeuszem Szewczykiem stworzył to słynne modernistyczne osiedle. Charakterystyczny układ siedmiu budynków sprawia, że z lotu ptaka całość tworzy kształt Wielkiego Wozu, a nowa „gwiazda” dopełni tę kompozycję. 

Nowa Gwiazda w Katowicach

Autor: Trust Investment/ Materiały prasowe

Kompleks 364 mieszkań z siłownią, sauną infrared i designerskim lobby

Nowa Gwiazda zaoferuje 364 mieszkania, które już są dostępne w sprzedaży. Inwestycja dostarczy również lokale usługowe. Budynek liczy łącznie 27 kondygnacji – 24 nadziemne i 3 podziemne. Na przyszłych mieszkańców czekają liczne udogodnienia, takie jak strefa wellness o powierzchni ponad 150 mkw. z siłownią oraz sauną infrared, a także designerskie lobby.

Nowa Gwiazda w Katowicach

Autor: Trust Investment/ Materiały prasowe

Futurystyczny taras

Ciekawym elementem projektu jest futurystyczny taras o powierzchni aż 400 mkw., zlokalizowany na dachu, zaprojektowany jako „kosmiczny szlak odkrywców”. Powierzchnię tarasu otacza metaliczna, falująca blacha, która swoją strukturą nawiązuje do statku kosmicznego.

Codzienne sprawunki w zasięgu ręki – koncepcja miasta 15-minutowego

Projekt stworzono w duchu miasta 15-minutowego, co oznacza, że mieszkańcy osiedla mogą załatwić codzienne sprawunki blisko domu. W okolicy znajdują się liczne lokale usługowe, restauracje, sklepy, szkoły i przedszkola, siłownie, przychodnie, przystanki komunikacji miejskiej oraz ścieżki rowerowe.

Inwestycja Nowe Gwiazda
Lokalizacja przy alei Walentego Roździeńskiego w Katowicach
Liczba budynków 1
Liczba kondygnacji 27 kondygnacji, w tym 24 nadziemne i 3 podziemne
Liczba mieszkań 364
Inwestor  Trust Investment

Obejrzyj film o inwestycji Nowa Gwiazda:

Wnuk architekta o Nowej Gwieździe

Nowa Gwiazda to ósmy, a zarazem ostatni budynek Osiedla Gwiazdy, zaprojektowany po 50 latach od powstania pierwotnej zabudowy. Obiekt nawiązuje do istniejących budynków, a jednocześnie wyróżnia się nowoczesną formą i zastosowanymi materiałami wykończeniowymi. Maciej Franta, architekt, tłumaczy swoje podejście do projektu, jednocześnie nawiązując do koncepcji stworzonej przez poprzednie pokolenie:

Dopełniamy przestrzeń, która od blisko pół wieku jest rozpoznawalnym punktem na mapie Katowic. Kontynuacja tego założenia urbanistycznego była dla mnie jednocześnie fascynującym i wymagającym wyzwaniem projektowym, zwłaszcza że Osiedle Roździeńskiego współtworzył mój dziadek. Zależało mi na reinterpretacji istniejącej formy i jej uwspółcześnieniu, bez wprowadzania dużych zmian, które konkurowałyby z całym zespołem zabudowy. Nowy budynek zachowuje spójność wysokościową z sąsiednimi obiektami, natomiast jego bryła stanowi ich swoisty negatyw – wchodzący z nimi w dialog przez odwrócenie proporcji i rytmu. Cieszę się, że dzięki temu udało się stworzyć spójną kompozycję całego kwartału.

Zobacz wizualizację inwestycji Nowa Gwiazda

Nowa Gwiazda w Katowicach
8 zdjęć
