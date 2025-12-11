Warszawski Jamnik Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Katowickie Osiedle Gwiazdy zyskuje ósmy budynek

Katowickie Osiedle Gwiazdy przy alei Walentego Roździeńskiego, nieopodal Spodka, doczeka się ósmej „gwiazdy”. Za realizację nowego budynku odpowiada Maciej Franta, wnuk jednego z polskich architektów – Aleksandra Franty, który wraz z Henrykiem Buszką i Tadeuszem Szewczykiem stworzył to słynne modernistyczne osiedle. Charakterystyczny układ siedmiu budynków sprawia, że z lotu ptaka całość tworzy kształt Wielkiego Wozu, a nowa „gwiazda” dopełni tę kompozycję.

i Autor: Trust Investment/ Materiały prasowe

Kompleks 364 mieszkań z siłownią, sauną infrared i designerskim lobby

Nowa Gwiazda zaoferuje 364 mieszkania, które już są dostępne w sprzedaży. Inwestycja dostarczy również lokale usługowe. Budynek liczy łącznie 27 kondygnacji – 24 nadziemne i 3 podziemne. Na przyszłych mieszkańców czekają liczne udogodnienia, takie jak strefa wellness o powierzchni ponad 150 mkw. z siłownią oraz sauną infrared, a także designerskie lobby.

Polecamy:

i Autor: Trust Investment/ Materiały prasowe

Futurystyczny taras

Ciekawym elementem projektu jest futurystyczny taras o powierzchni aż 400 mkw., zlokalizowany na dachu, zaprojektowany jako „kosmiczny szlak odkrywców”. Powierzchnię tarasu otacza metaliczna, falująca blacha, która swoją strukturą nawiązuje do statku kosmicznego.

Codzienne sprawunki w zasięgu ręki – koncepcja miasta 15-minutowego

Projekt stworzono w duchu miasta 15-minutowego, co oznacza, że mieszkańcy osiedla mogą załatwić codzienne sprawunki blisko domu. W okolicy znajdują się liczne lokale usługowe, restauracje, sklepy, szkoły i przedszkola, siłownie, przychodnie, przystanki komunikacji miejskiej oraz ścieżki rowerowe.

Inwestycja Nowe Gwiazda Lokalizacja przy alei Walentego Roździeńskiego w Katowicach Liczba budynków 1 Liczba kondygnacji 27 kondygnacji, w tym 24 nadziemne i 3 podziemne Liczba mieszkań 364 Inwestor Trust Investment

Obejrzyj film o inwestycji Nowa Gwiazda:

Wnuk architekta o Nowej Gwieździe

Nowa Gwiazda to ósmy, a zarazem ostatni budynek Osiedla Gwiazdy, zaprojektowany po 50 latach od powstania pierwotnej zabudowy. Obiekt nawiązuje do istniejących budynków, a jednocześnie wyróżnia się nowoczesną formą i zastosowanymi materiałami wykończeniowymi. Maciej Franta, architekt, tłumaczy swoje podejście do projektu, jednocześnie nawiązując do koncepcji stworzonej przez poprzednie pokolenie:

Dopełniamy przestrzeń, która od blisko pół wieku jest rozpoznawalnym punktem na mapie Katowic. Kontynuacja tego założenia urbanistycznego była dla mnie jednocześnie fascynującym i wymagającym wyzwaniem projektowym, zwłaszcza że Osiedle Roździeńskiego współtworzył mój dziadek. Zależało mi na reinterpretacji istniejącej formy i jej uwspółcześnieniu, bez wprowadzania dużych zmian, które konkurowałyby z całym zespołem zabudowy. Nowy budynek zachowuje spójność wysokościową z sąsiednimi obiektami, natomiast jego bryła stanowi ich swoisty negatyw – wchodzący z nimi w dialog przez odwrócenie proporcji i rytmu. Cieszę się, że dzięki temu udało się stworzyć spójną kompozycję całego kwartału.

Źródło: Trust Investment

Zobacz wizualizację inwestycji Nowa Gwiazda