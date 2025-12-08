Warszawski Jamnik Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kameralny charakter w otulinie zieleni

Inwestycja Legionów 23 to kameralna kamienica otulona zrewitalizowanym Parkiem Centralnym w Gdyni. Przyszłym mieszkańcom zapewni bliskość zielonych terenów, morza, a jednocześnie wygody miejskiego życia.

Obiekt zaprojektowano tak, aby harmonijnie wpisał się w gdyński modernizm. Budynek ma jasną elewację, którą dopełniają ceramiczne sztukaterie nawiązujące do stylistyki lat 40. XX wieku oraz do sąsiadującego obiektu. Projektanci postawili na duże przeszklenia, zapewniające doświetlenie mieszkań naturalnym światłem i widok na wszechobecną zieleń.

Zrewitalizowany Park Centralny – zielone serce Śródmieścia

Park otulający inwestycję przeszedł rewitalizację w 2024 roku, dzięki czemu w centralnej części Śródmieścia Gdyni powstał teren rekreacyjno-wypoczynkowy, cieszący się dużą popularnością wśród mieszkańców.

Jego część położona najbliżej osiedla wypełniona jest starodrzewem oraz alejkami prowadzącymi wśród zieleni. Natomiast druga część parku została przystosowana do aktywnego spędzania czasu. Odwiedzający mogą korzystać z polany piknikowej, zimowego lodowiska, toru wielofunkcyjnego do jazdy na rolkach, plenerowych siłowni, rozległego placu zabaw oraz skateparku. Znajdują się tu również staw i fontanna. Całość dopełnia nowocześnie zaaranżowana zieleń, na którą składa się 160 nowo posadzonych drzew oraz tysiące krzewów, pnączy, kwiatów i traw. Ciekawym elementem tej przestrzeni jest również ogród sensoryczny. Wejście do parku możliwe jest bezpośrednio z terenu wspólnego obiektu.

Wnętrza przestrzeni wspólnych inspirowane modernizmem

Inwestycja obejmuje jedynie 14 apartamentów o powierzchni od 32 do 123 mkw., rozmieszczonych na sześciu kondygnacjach nadziemnych. Mieszkania na parterze dysponują prywatnymi ogródkami położonymi na skraju parku, natomiast pozostałe lokale wyposażone są w rozległe tarasy i loggie. Na jednej kondygnacji podziemnej ulokowano parking na 14 miejsc.

Częściom wspólnym nadano charakter nawiązujący do modernizmu. Zadbano o elementy, takie jak kamienne posadzki, drewniane pochwyty poręczy oraz szklane balustrady. Wykończenie wspólnych przestrzeni pozwala pozycjonować apartamentowiec w segmencie inwestycji premium.

Budynek wyposażony jest w cichobieżną windę, a strefę wejściową zdobi dekoracyjna mozaika wykonana z 30 tys. elementów przez lokalnego artystę Mirosława Miadziółko.

Lokale mają trójszybowe, aluminiowe okna o podwyższonej izolacji akustycznej i termicznej oraz indywidualne przyłącza klimatyzacji. Nietypowym rozwiązaniem zastosowanym w inwestycji jest winda samochodowa, zapewniająca wygodny dostęp do podziemnej hali garażowej. O bezpieczeństwo mieszkańców dba m.in. monitoring.

Projekt kameralnej kamienicy przygotowało gdyńskie biuro architektoniczne Kwadrat, znane m.in. z realizacji Muzeum II Wojny Światowej, zabudowy Wyspy Spichrzów w Gdańsku oraz inwestycji Marina Yacht Park w Gdyni.

Rodzinna firma z ponad 80-letnią historią

Inwestorem Legionów 23 jest Mega S.A. – rodzinna firma prowadzona dziś przez czwarte pokolenie gdynian. Jej historia sięga 1937 roku, kiedy Franciszek Szulist przyjechał z kaszubskiego Jamna, by współtworzyć rozwijającą się Gdynię. Dziś jego potomkowie realizują projekty w całym Trójmieście, mają na koncie blisko 230 mieszkań we własnych inwestycjach, ponad 1200 jako generalny wykonawca oraz liczne realizacje infrastrukturalne, biurowe, hotelowe, usługowe i publiczne.

Dbałość o detale – głos inwestora

Twórcy Legionów 23 podkreślają, że kamienica została zaprojektowana z dbałością o każdy detal – zarówno architektoniczny, jak i historyczny. O procesie powstawania budynku oraz inspiracjach stojących za projektem opowiada Andrzej Szulist, prezes zarządu Mega S.A.

Przygotowując Legionów 23, postawiliśmy sobie za cel przygotowanie doskonale dopracowanej oferty, charakterystycznej dla butikowego obiektu w segmencie premium. Z uwagi na położenie obiektu i bliskość historycznych zabudowań wszelkie prace odbywały się pod okiem konserwatora zabytków, dzięki czemu Legionów 23 w pełni oddaje ducha modernistycznego miasta. Co więcej, dołożyliśmy starań, aby także drobne detale pozwalały jego przyszłym mieszkańcom poczuć klasę i ducha dawnej Gdyni. W strefie wejściowej kamienicy przygotowaliśmy pojawiającą się w wielu przedwojennych budynkach mozaikę, na klatkach ściany pokryte są reprezentacyjnymi okładzinami ze spieków, a zewnętrzną elewację urozmaiciliśmy miką, dzięki czemu uzyskaliśmy efekt połyskującej, niejednolitej struktury zewnętrznej kamienicy. Zdobiące elewację klinkierowe płytki przygotowane zostały na indywidualne zamówienie u znanego producenta. Jestem przekonany, że oddając tak dopracowany obiekt w samym sercu Gdyni, wnosimy także swój drobny wkład w rozpoczynające się wkrótce obchody 100-lecia miasta.

