Inwestycja mieszkaniowa MOSAICO

Warszawski Jamnik Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

MOSAICO – komfortowe mieszkania z balkonami, tarasami i ogródkami na wrocławskim Szczepinie

MOSAICO to nowy projekt Archicom, powstający na wrocławskim Szczepinie przy ulicy Czarnieckiego. W ośmiopiętrowym budynku mieszkalnym zaplanowano 97 mieszkań o zróżnicowanych układach – od 1- do 3-pokojowych, o powierzchniach od 26 do 67 mkw. Lokale oferowane są z dostępem do przydomowych ogródków, tarasów lub balkonów. Na parterze budynku zaprojektowano ogólnodostępne lokale handlowo-usługowe. Deweloper właśnie rozpoczął sprzedaż mieszkań.

Tym, co szczególnie przyciąga uwagę w projekcie MOSAICO, jest jego oryginalna architektura oraz elewacja z jasnymi odcieniami pomarańczowego. Budynek harmonijnie wpisuje się w otaczającą zabudowę.

i Autor: Archicom/ Materiały prasowe

Mieszkania w doskonałej lokalizacji dla startujących i inwestorów

Osiedle MOSAICO powstaje na wrocławskim Szczepinie, w sąsiedztwie terenów zielonych, szkół i dobrze skomunikowanego centrum miasta. To lokalizacja atrakcyjna zarówno dla osób szukających pierwszego mieszkania, jak i dla inwestorów, o czym bliżej opowiada Dawid Wrona, Chief Operating Officer w Archicom:

Nasza nowa propozycja we Wrocławiu powstanie w miejscu, w którym jeden adres jest odpowiedzią na wiele potrzeb. Blisko miasta, zróżnicowanej komunikacji i edukacji, pośród otaczającej zieleni oraz tuż przy licznych terenach do rekreacji. To wręcz idealna propozycja dla poszukujących mieszkania na start, a także dla przyszłych inwestorów myślących o późniejszym wynajmie lub odsprzedaży lokalu.

Szczepin to jedna z bardziej dynamicznie rozwijających się części Wrocławia, z dobrą komunikacją miejską oraz bliskością centrum. Sprawdź na mapie okolicę, w której powstaje inwestycja:

„Archicom pod klucz”, „Archicom Smart” i zarządzanie najmem w MOSAICO

Przyszli nabywcy mieszkań w inwestycji MOSAICO mogą skorzystać z programu „Archicom pod klucz”, dzięki któremu lokale będą w pełni wykończone, gotowe do zamieszkania i zaaranżowane zgodnie z indywidualnymi preferencjami.

Dodatkowo, „Archicom Smart” umożliwia zdalne sterowanie funkcjami budynku za pomocą aplikacji, takimi jak przywołanie windy czy otwarcie drzwi wejściowych.

Osoby zainteresowane zakupem mieszkania w celach inwestycyjnych mogą skorzystać z kompleksowej usługi zarządzania najmem, prowadzonej przez należącą do dewelopera spółkę RentierResidence. W ramach usługi oferowane jest m.in.:

przygotowanie mieszkania do wynajmu,

obsługa najemców,

zarządzanie techniczne i administracyjne,

wsparcie prawne.

Źródło: Archicom

Murowane starcie Płytki – przyklejać czy skuwać? MUROWANE STARCIE

Polecamy: