Drugi etap inwestycji Orzechowa w dzielnicy Włochy

GH Development właśnie rozpoczyna sprzedaż drugiego etapu swojej najnowszej warszawskiej inwestycji – Orzechowa 2, zlokalizowanej w dzielnicy Włochy. W ramach projektu powstanie budynek z 120 mieszkaniami o zróżnicowanych metrażach – od jednopokojowych, 25-metrowych lokali po przestronne mieszkania cztero- i pięciopokojowe, do 92 mkw. Zaplanowano również pięć lokali usługowych, dzięki którym mieszkańcy będą mogli załatwić codzienne sprawy blisko domu.

Mieszkania z balkonami, ogródkami i nowoczesnym systemem Smart Home

Drugi etap oferuje jasne mieszkania o funkcjonalnych układach, wyposażone w przestronne balkony oraz ogródki. Zadbano również o garaż podziemny i miejsca postojowe na terenie osiedla. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji komórki lokatorskie oraz boksy rowerowe, które zapewnią dodatkową przestrzeń do przechowywania.

Osiedle będzie ogrodzone i wyposażone w system kontroli dostępu. Co więcej, system Smart Home zapewni komfort codziennego użytkowania i pozwoli m.in. na zdalne zarządzanie zużyciem energii. Efektywniejsze gospodarowanie energią wspierać będą również panele fotowoltaiczne zamontowane na dachach budynków.

Orzechowa 2 – blisko obwodnicy i lotniska

Lokalizacja osiedla w dzielnicy Włochy przy ulicy Orzechowej 1 zapewnia dostępność transportu oraz infrastruktury miejskiej. Znajdujące się w okolicy sklepy, punkty usługowe i budynki biurowe ułatwią codzienne sprawunki.

Szybki dojazd do obwodnicy zagwarantuje mieszkańcom wygodny dostęp do różnych części miasta, a bliskość lotniska (ok. 8 minut) docenią osoby często podróżujące służbowo lub prywatnie.

Dla osób lubiących spędzać czas na łonie natury szybki dojazd do pobliskich terenów zielonych jest dodatkowym atutem. W niedalekiej odległości znajdują się m.in. Park Szczęśliwicki i Park im. Marka Kotańskiego.

Sprawdź lokalizację inwestycji na mapie:

Źródło: GH Development

