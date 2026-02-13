Nowe zasady liczenia PUM. Ytong Panel – ściany działowe, które ograniczają straty powierzchni użytkowej

W projektach mieszkaniowych ściany działowe często traktowane są jako element „drugiego planu”. Tymczasem ich grubość i sposób wykończenia mają bezpośredni wpływ na bilans powierzchni użytkowej budynku. System Ytong Panel do ścian działowych pozwala znacząco ograniczyć przestrzeń zajmowaną przez przegrody – bez kompromisów w zakresie komfortu akustycznego, bezpieczeństwa pożarowego czy trwałości.

Elementy Ytong Panel produkowane są w grubościach 7,5 cm i 10 cm, a dzięki gładkiej powierzchni nie wymagają tradycyjnego tynkowania. Ściany można wykańczać cienkowarstwowo – szpachlą, bezpośrednio naklejaną tapetą lub płytkami ceramicznymi – co dodatkowo redukuje ich finalną grubość.

W praktyce oznacza to realny zysk powierzchni użytkowej:

średnio ok. 0,6–1 m² PUM (powierzchni użytkowej mieszkalnej) na jeden lokal mieszkalny,

w skali średniej wielkości inwestycji na poziomie 120 mieszkań oznacza to dwa dodatkowe mieszkania.

Dla dewelopera to nie „parametr techniczny”, lecz konkretny, policzalny zysk.

Nowe zasady liczenia PUM: ściany działowe przestają być „niewidoczne”

Znaczenie technologii ścian działowych dodatkowo wzmacnia nowelizacja ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego, która wchodzi w życie 13 lutego 2026 r. Nowe przepisy wprost eliminują możliwość doliczania do powierzchni użytkowej mieszkań powierzchni zajętej przez ścianki działowe – praktyki, która przez lata była stosowana na rynku.

W efekcie oznacza to, że każdy centymetr grubości ściany działowej realnie zmniejsza powierzchnię użytkową lokalu wpisywaną do umowy deweloperskiej i księgi wieczystej. Tym samym technologia przegród wewnętrznych przestaje być wyłącznie zagadnieniem projektowym, a staje się istotnym elementem bilansu ekonomicznego inwestycji.

Smukłe ściany działowe z paneli Ytong Panel, wykańczane cienkowarstwowo, pozwalają ograniczyć „utracone” metry kwadratowe, których – zgodnie z nowymi przepisami – nie będzie już można przenieść do powierzchni użytkowej mieszkania.

3 razy szybsza budowa ścian działowych

Zysk powierzchni to jedno, ale Ytong Panel odpowiada także na inne kluczowe wyzwanie rynku – czas realizacji inwestycji i dostępność ekip wykonawczych.

System Ytong Panel umożliwia wznoszenie ścian działowych nawet trzykrotnie szybciej niż w technologii drobnowymiarowych bloczków. Jeden pracownik jest w stanie zamontować do 40 m² ścian dziennie, podczas gdy przy tradycyjnych bloczkach (np. o grubości 11,5 cm) jest to ok. 13 m².

Tak wysoka wydajność wynika z:

wielkoformatowych elementów: panele mają wysokość od 260 do 300 cm (stopniowane co 2 cm),

prefabrykacji na wymiar kondygnacji – wysokość elementu dostosowana do wysokości danej kondygnacji,

brak konieczności docinania paneli, ograniczona liczba odpadów,

mechanizacja montażu przy użyciu wózka ręcznego lub elektrycznego.

W efekcie czas realizacji ścian działowych może zostać skrócony nawet o 75%, a zapotrzebowanie na pracowników znacząco zmniejszone – co ma dziś kluczowe znaczenie kosztowe i organizacyjne. Jedna osoba montująca ściany Ytong Panel może osiągnąć wydajność nawet czterech ekip murujących z elementów drobnowymiarowych.

Odchudzona ściana działowa bez kompromisów technicznych

Mniejsza grubość przegrody nie oznacza pogorszenia parametrów użytkowych. Wręcz przeciwnie – ściany z Ytong Panel zapewniają bardzo dobre właściwości akustyczne:

R A1 = 41 dB dla paneli o grubości 10 cm – optymalna wartość między pokojami a pomieszczeniami sanitarnymi,

– optymalna wartość między pokojami a pomieszczeniami sanitarnymi, R A1 = 37 dB dla paneli 7,5 cm – bardzo dobra izolacyjność między pomieszczeniami mieszkalnymi.

Panele produkowane są z betonu komórkowego o gęstości 650 kg/m³, co zapewnia stabilność konstrukcji oraz możliwość bezpiecznego mocowania cięższych elementów wyposażenia. Dodatkowym atutem jest wysoka odporność ogniowa EI 60–120, istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego budynków wielorodzinnych.

Projektowanie w BIM i sprawna realizacja

System Ytong Panel jest projektowany indywidualnie pod konkretną inwestycję. Dział projektowy Xella Polska, producenta paneli, przygotowuje pełną dokumentację konstrukcyjną w technologii BIM, wraz z planami montażu i modelami 3D. Inwestorzy i generalni wykonawcy mogą również skorzystać z usługi realizacji w ramach programu Construction Services.

Prefabrykacja na wymiar ogranicza ilość odpadów, upraszcza logistykę budowy i pozwala lepiej kontrolować harmonogram prac.

Nowe zasady PUM‑u, krótszy czas, lepszy bilans inwestycji

Nowelizacja przepisów, obowiązująca od 13 lutego 2026 r., sprawia, że powierzchnia użytkowa mieszkań musi być liczona w sposób bardziej rygorystyczny i transparentny. W tych warunkach technologia ścian działowych zyskuje kluczowe znaczenie.

Ytong Panel, dzięki niewielkiej grubości elementów i cienkowarstwowemu wykończeniu, pozwala ograniczyć straty powierzchni użytkowej, a jednocześnie przyspiesza realizację inwestycji. To połączenie, które bezpośrednio wpływa na opłacalność projektów mieszkaniowych.

Czytaj więcej o technologii Ytong Panel: https://www.xella.pl/pl_PL/ytong-panel