Bulwary Praskie wkraczają w kolejny etap. Finał robót budowlanych zaplanowano na 2028 rok

Realizacją tej fazy projektu zajmie się konsorcjum firm Think Construction oraz Kamieniarz Tadeusz Modliński. Harmonogram został nakreślony konkretnie: budowa ma zakończyć się uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie do 28 lutego 2028 roku.

Wykonawcy biorą na siebie pełną odpowiedzialność za całość prac – od postawienia konstrukcji siedmiu nowych budynków (oznaczonych jako sekcje I oraz J) i podziemnych parkingów, aż po budowę dróg dojazdowych i niezbędnych instalacji.

Co ważne dla przyszłych mieszkańców, umowa kładzie duży nacisk na jakość wykonania. Deweloper zabezpieczył się m.in. 5-procentową kaucją oraz zapisami, które przenoszą na wykonawcę finansową odpowiedzialność za ewentualne usterki w lokalach. To jasny sygnał, że priorytetem jest oddanie mieszkań bez wad technicznych.

Jaka będzie nowa zabudowa Bulwarów Praskich?

Bulwary Praskie to projekt rozpisany na lata, który docelowo stworzy kwartał złożony z 54 budynków. Architekci postawili na stopniowanie wysokości zabudowy, aby naturalnie wpisać osiedle w nadwiślański krajobraz:

Pierzeja od ul. Jagiellońskiej : Budynki o wysokości od 6 do 12 kondygnacji z parterami usługowymi, które mają tętnić miejskim życiem.

: Budynki o wysokości od 6 do 12 kondygnacji z parterami usługowymi, które mają tętnić miejskim życiem. Wewnętrzne kwartały : Spokojniejsza strefa o niższej skali (4–7 pięter), dedykowana prywatności mieszkańców.

: Spokojniejsza strefa o niższej skali (4–7 pięter), dedykowana prywatności mieszkańców. Front wodny: Kameralne obiekty najbliżej rzeki, zwieńczone dwiema 15-kondygnacyjnymi dominantami, które domkną kompozycję od strony Wisły.

Zielony łącznik: Miasto spotyka naturę

Wyróżnikiem projektu jest próba połączenia tkanki miejskiej z terenami zielonymi. Inwestycja ma stać się łącznikiem między zurbanizowanym Żeraniem a Parkiem Naturalnym Golędzinów. Zaplanowany system zielonych pasaży oraz park liniowy mają nie tylko służyć rekreacji, ale również wpisywać się w trendy retencji wód opadowych i ochrony bioróżnorodności w sąsiedztwie obszarów Natura 2000.

Ekspansja deweloperska Mennicy Polskiej

Dla Mennicy Polskiej segment nieruchomości stał się w ostatnich latach stabilnym filarem przychodowym, obok tradycyjnej produkcji monetarnej i obrotu metalami szlachetnymi. Po realizacji projektów w centrum stolicy, takich jak Mennica Residence czy Mennica Legacy Tower, inwestycja na Pradze-Północ stanowi zwrot w stronę wielkoskalowej urbanistyki. Skala kontraktu (ponad 220 mln zł) oraz prawo inwestora do jednostronnej korekty zakresu prac w trakcie trwania umowy wskazują na ostrożne, ale konsekwentne zarządzanie kapitałem w dynamicznym otoczeniu rynkowym 2026 roku.

