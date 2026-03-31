Warszawski Jamnik Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Skala projektu gdańskiego osiedla

Na gdańskich Kokoszkach powstanie kameralne osiedle będące efektem współpracy Euro Styl z Grupy Dom Development oraz Activa Deweloper. Gdańskie Zacisze w pierwszym etapie obejmie realizację 9 kameralnych budynków 2- lub 3-piętrowych, w których znajdzie się 78 mieszkań o metrażach od 35 do 74 m² i układach 2-, 3- i 4-pokojowych oraz 9 lokali usługowych. Mieszkania na parterach będą miały duże ogródki, a te na wyższych kondygnacjach balkony. Przekazanie kluczy przyszłym mieszkańcom zaplanowano na II kwartał 2028 r. W kolejnych etapach powstać ma również zabudowa jednorodzinna szeregowa.

Projekt został zaplanowany jako przestrzeń sprzyjająca budowaniu relacji sąsiedzkich – z czytelnym układem, częścią usługową i miejscami wspólnymi, które wspierają integrację mieszkańców. Inwestycja łączy kameralną zabudowę, bliskość terenów zielonych oraz dostęp do infrastruktury miejskiej z dobrą komunikacją z pozostałymi częściami miasta.

Polecamy: Powstanie 168 mieszkań blisko Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Zatoki Puckiej

Autor: Euro Styl/ Materiały prasowe

Udogodnienia, przestrzenie wspólne i ekologia

Dla komfortu mieszkańców w budynkach zaplanowano m.in. cichobieżne windy, hale garażowe oraz rowerownie. Projekt zakłada także wykorzystanie rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój, takich jak energooszczędne oświetlenie LED, panele fotowoltaiczne i ogrody deszczowe. Ruch samochodowy wewnątrz osiedla zostanie ograniczony, a całość uzupełnią zielone nasadzenia.

Polecamy: Znika fabryka Perun na warszawskiej Pradze. W jej miejscu powstaną mieszkania

Podczas projektowania kierowano się stworzeniem samowystarczalnej przestrzeni. Na terenie osiedla znajdzie się park z alejkami spacerowymi oraz miejscem do rekreacji i wypoczynku, lokale handlowo-usługowe w parterach budynków, a także infrastruktura sprzyjająca aktywnemu trybowi życia.

Architektura osiedla opiera się na prostych, eleganckich bryłach oraz jasnej, stonowanej kolorystyce inspirowanej naturalnymi odcieniami. Układ urbanistyczny ma sprzyjać budowaniu relacji sąsiedzkich i tworzyć spójną, przyjazną przestrzeń.

Polecamy: Na północy Krakowa powstaje Przystanek Prądnik – ponad 700 nowych mieszkań

Lokalizacja i komunikacja

Osiedle zlokalizowane jest przy ul. Bysewskiej w dzielnicy Kokoszki. Oprócz bliskości terenów zielonych, takich jak Trójmiejski Park Krajobrazowy oraz jeziora i lasy, lokalizacja zapewnia dobrą komunikację – szybki dojazd do Obwodnicy Trójmiasta (3,6 km), bliskość przystanków autobusowych oraz stacji PKM i dogodny dojazd do centrum Gdańska, Gdyni i Sopotu. Od lotniska dzieli je 7,3 km.

W pobliżu dostępne są sklepy, szkoły, przedszkola, pływalnia oraz punkty usługowe. Na większe zakupy można udać się do centrów handlowych, a czas wolny spędzić w pobliskich obiektach rekreacyjnych.

Sprawdź lokalizację na mapie:

Źródło: Euro Styl z Grupy Dom Development

Przejdź do galerii: Hydroizolacja tarasu – technologie naprawy, materiały i systemy dylatacyjne

7