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Develia, jeden z czołowych deweloperów, zakończyła realizację wieloetapowego osiedla Słoneczne Miasteczko w krakowskiej dzielnicy Złocień. Po kilkunastu latach od rozpoczęcia budowy, na rynek trafiło łącznie 1728 mieszkań, co czyni ten projekt jednym z największych zrealizowanych w tej części miasta. Inwestycja w znacznym stopniu wpłynęła na rozwój i charakter lokalnej tkanki miejskiej.
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Ostatni etap zamyka projekt trwający ponad dekadę
Finałowy, XV etap inwestycji objął budowę trzech kameralnych, czteropiętrowych budynków. Znalazło się w nich 186 lokali mieszkalnych o zróżnicowanych metrażach, od 25 do 86 mkw., co pozwoliło na dopasowanie oferty do potrzeb zarówno singli, jak i rodzin. Lokale, w zależności od piętra, posiadają balkony, loggie, tarasy lub przydomowe ogródki.
Generalnym wykonawcą ostatniej fazy projektu była firma Krakbau.
Inwestycja, która zmieniła charakter krakowskiego Złocienia
Projekt, realizowany konsekwentnie od 2010 roku, dostarczył na rynek nie tylko mieszkania, ale także kilkanaście lokali usługowych oraz kompletną infrastrukturę osiedlową, w tym drogi wewnętrzne, place zabaw i tereny zielone. Rozwój Słonecznego Miasteczka zbiegł się w czasie z dynamiczną metamorfozą samego Złocienia, który w ciągu ostatniej dekady zyskał na znaczeniu dzięki nowym połączeniom komunikacyjnym i rozbudowie zaplecza handlowo-usługowego.
– Projekty wieloetapowe skutecznie kształtują całe kwartały miasta. Utworzone na krakowskim Złocieniu Słoneczne Miasteczko stało się ważnym elementem rozwoju okolicy jako uporządkowanej, mieszkaniowej przestrzeni. Od początku inwestycja spotkała się z dużym zainteresowaniem klientów, którzy doceniali zarówno lokalizację, jak i spójność projektu oraz standard realizacji. Dziś widzimy, że osiedle stało się naturalną częścią metamorfozy okolicy i pozytywnie wpłynęło na zainteresowanie tą częścią miasta – mówi Paweł Niedziela, kierownik działu sprzedaży w Develii.
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Dobra komunikacja i zaplecze usługowe kluczem do sukcesu
Jednym z kluczowych atutów osiedla jest jego lokalizacja. Słoneczne Miasteczko znajduje się w odległości około 600 metrów od stacji Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Kraków Złocień, co zapewnia szybkie i regularne połączenie z centrum miasta.
Ofertę transportu publicznego uzupełnia pętla autobusowa zlokalizowana zaledwie 400 metrów od inwestycji. Na terenie samego osiedla działają punkty usługowe, a w promieniu 500 metrów mieści się centrum handlowe Atut Złocień.
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Źródło: Develia
Artykuł powstał przy wsparciu AI
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