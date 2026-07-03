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Deweloper Novdom i Miasto Olsztyn podpisały umowę, która uruchamia budowę kolejnego odcinka ulicy Kawki. Inwestycja drogowa jest bezpośrednio związana z powstającym w tej lokalizacji Osiedlem Dwa Jeziora i ma na celu zapewnienie mu obsługi komunikacyjnej. Porozumienie formalizuje współpracę publiczno-prywatną w zakresie rozbudowy miejskiej infrastruktury.

Umowę ze strony samorządu sygnował Robert Szewczyk, Prezydent Miasta Olsztyn, a ze strony inwestora Andrzej Dąbrowski, prezes zarządu Novdom. Projekt jest kontynuacją prac drogowych w tej części miasta – pierwszy etap, obejmujący m.in. skrzyżowanie z ulicą Bałtycką, znajduje się już na finiszu.

Deweloper sfinansuje drogę, chodnik i ścieżkę rowerową

Zgodnie z zawartym porozumieniem, deweloper weźmie na siebie realizację nowego fragmentu drogi wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą. Zakres prac obejmuje budowę jezdni, oświetlenia ulicznego, systemu odwodnienia, a także chodnika i ścieżki rowerowej. Kluczowym elementem zadania będzie również przebudowa ulicy Bałtyckiej w obrębie skrzyżowania z nowo powstającą ulicą Kawki.

Za wykonawstwo będzie odpowiadać spółka Novdom Construction, która zrealizuje projekt na zlecenie dewelopera. Celem inwestycji jest uzupełnienie układu drogowego i usprawnienie dojazdu do nowej zabudowy mieszkaniowej.

Infrastruktura kluczowa dla Osiedla Dwa Jeziora

Nowy odcinek ulicy Kawki powstaje w ścisłym związku z inwestycją mieszkaniową Novdom. Projekt Osiedle Dwa Jeziora zakłada docelowo budowę 8 kameralnych budynków, w których znajdzie się łącznie 180 mieszkań. Deweloper podkreśla, że integralną częścią projektu jest zagospodarowanie terenów zielonych, w tym zachowanie części istniejącego drzewostanu.

– Rozwój nowych projektów mieszkaniowych powinien iść w parze z realizacją infrastruktury, która zapewnia ich właściwą obsługę komunikacyjną. Dlatego dla miasta ważna jest współpraca z inwestorami w zakresie inwestycji drogowych i technicznych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania nowych części zabudowy. Umowa dotycząca kolejnego odcinka ulicy Kawki wpisuje się w ten kierunek działań – mówi Robert Szewczyk, Prezydent Miasta Olsztyn.

Wtóruje mu przedstawiciel dewelopera, wskazując na szersze spojrzenie na realizowane projekty.

– Na nasze inwestycje patrzymy szerzej niż tylko przez pryzmat samej zabudowy mieszkaniowej. Przy projektach tej skali ważne jest również zaplanowanie infrastruktury, która umożliwi ich prawidłowe funkcjonowanie oraz zapewni komfort mieszkańcom. Podpisana umowa dotycząca kolejnego odcinka ulicy Kawki to konkretny krok związany z rozwojem Osiedla Dwa Jeziora i jego obsługą komunikacyjną – mówi Andrzej Dąbrowski, prezes zarządu Novdom.

Artykuł powstał przy wsparciu AI.