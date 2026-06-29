Nowe osiedle w Rumi. Deweloper może pominąć miesiące formalności

Dekpol, jeden z czołowych deweloperów na Pomorzu, powiększa swój bank ziemi w aglomeracji trójmiejskiej, inwestując w Rumi. Jak informuje portal propertynews.pl, spółka sfinalizowała zakup działki o powierzchni ok. 1,4 ha, na której planuje realizację nowego projektu mieszkaniowo-usługowego. Transakcja o wartości stanowiącej równowartość około 2 proc. kapitałów własnych firmy obejmuje grunt z gotowym pozwoleniem na budowę.

Klucz do szybkiego startu: gotowe pozwolenie na budowę

Najważniejszym atutem sfinalizowanej transakcji jest fakt, że deweloper nabył grunt wraz z przeniesioną na niego, ostateczną decyzją starosty wejherowskiego o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę. Takie rozwiązanie znacząco skraca proces przygotowawczy inwestycji, pozwalając na ominięcie często wielomiesięcznych procedur administracyjnych związanych z uzyskiwaniem formalnych zgód.

Dla dewelopera oznacza to mniejsze ryzyko projektowe i możliwość szybszego wprowadzenia mieszkań na rynek, co jest kluczowe w warunkach dynamicznie zmieniającego się popytu i kosztów budowy. Zakup gruntu w pełni przygotowanego pod względem formalnym staje się coraz popularniejszą strategią wśród największych graczy rynkowych.

Nowe osiedle w perspektywie kilku miesięcy

Zgodnie z zapowiedziami, rozpoczęcie realizacji inwestycji w Rumi planowane jest na trzeci kwartał 2026 roku. Projekt zakłada budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których parterach znajdą się lokale o przeznaczeniu usługowym. Taki model zabudowy wpisuje się w trend tworzenia samowystarczalnych osiedli, które zapewniają mieszkańcom dostęp do podstawowych usług w najbliższym otoczeniu.

Szczegóły dotyczące liczby mieszkań, ich metraży czy dokładnego rozkładu funkcji usługowej zostaną prawdopodobnie podane na późniejszym etapie, bliżej terminu rozpoczęcia budowy i startu sprzedaży.

Rumia jako strategiczny kierunek w aglomeracji

Inwestycja Dekpolu potwierdza rosnące znaczenie Rumi na mapie deweloperskiej Pomorza. Miasto, będące częścią tzw. Małego Trójmiasta Kaszubskiego, staje się atrakcyjną alternatywą dla droższych lokalizacji w Gdyni, Sopocie czy Gdańsku. Korzystne położenie, dobra komunikacja z centrum aglomeracji oraz systematycznie rozwijana infrastruktura przyciągają zarówno nowych mieszkańców, jak i inwestorów.

Dla deweloperów grunty w Rumi stanowią szansę na realizację projektów o większej skali w cenach, które wciąż pozwalają na zaoferowanie konkurencyjnych stawek za metr kwadratowy. Popyt na nowe mieszkania w tej części regionu utrzymuje się na stabilnym poziomie, co czyni podobne inwestycje relatywnie bezpiecznymi.

Potencjał przychodów i dalsze plany

Firma szacuje, że przychody z realizacji projektu w Rumi mogą osiągnąć równowartość około 5 proc. W komunikacie nie sprecyzowano jednak, do jakiej bazowej wartości odnosi się ten wskaźnik. Niezależnie od tego, transakcja wzmacnia pozycję Dekpolu jako jednego z kluczowych deweloperów działających w aglomeracji trójmiejskiej i pokazuje determinację firmy w dalszym rozwoju segmentu mieszkaniowego.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

https://www.propertynews.pl/mieszkania/dekpol-kupil-dzialke-w-rumi,199486.html

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