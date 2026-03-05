Polskie Koleje Państwowe S.A. podpisały umowy, które gwarantują potężny zastrzyk gotówki na przebudowę trzech ważnych dworców kolejowych. Na realizację projektów w Dęblinie, Otwocku i Częstochowie spółka otrzyma łącznie 155,5 mln zł. Większość tej kwoty, bo aż 132,2 mln zł, to środki pochodzące z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Miliony na modernizację dworców

Umowy o dofinansowanie zawarto 2 marca. Pierwsza z nich dotyczy dworców w województwie mazowieckim i lubelskim, czyli Otwocka i Dęblina. Na ich modernizację przeznaczono ponad 40 mln zł. Druga umowa to wsparcie dla przebudowy dworca w Częstochowie, która pochłonie 115,5 mln zł.

– Przebudowa dworców w Dęblinie, Otwocku i Częstochowie zakłada szeroki zakres prac, dlatego wsparcie ze środków unijnych i krajowych ma szczególne znaczenie dla realizacji tych inwestycji. Fundusze europejskie stanowią dziś ważny impuls do modernizacji infrastruktury dworcowej w naszym kraju. Dzięki nim możliwe jest nie tylko odnowienie historycznych obiektów i dostosowanie ich do współczesnych potrzeb użytkowników kolei, ale także zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności transportu kolejowego jako środka codziennej mobilności – podkreśla Paweł Lisiewicz, członek zarządu PKP S.A.

Historyczny dworzec w Otwocku odzyska blask

Modernizacja zabytkowego obiektu w Otwocku ma na celu przywrócenie jego historycznego charakteru, a jednocześnie wyposażenie go w nowoczesne rozwiązania. Prace obejmą m.in. wymianę okien i drzwi, remont dachu oraz odnowienie elewacji i wnętrz. Zmieni się także otoczenie dworca, gdzie powstanie parking, wiata rowerowa i nowe nasadzenia. Roboty budowlane rozpoczęły się w sierpniu 2025 r., a udostępnienie obiektu pasażerom planowane jest na początek 2027 r.

Polecamy: Budują nowy tunel w Warszawie. Pozwoli bez trudu przejechać pod torami

Dęblin czeka na wykonawcę

W Dęblinie również odnowiony zostanie zabytkowy dworzec. W planach jest modernizacja wnętrz, remont elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego. Inwestycja obejmie także zagospodarowanie terenu wokół budynku. Etap projektowy został już zakończony, a 19 lutego ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Zakończenie inwestycji planowane jest na IV kwartał 2027 r.

Częstochowa z nowym dworcem i węzłem przesiadkowym

Największe zmiany czekają dworzec w Częstochowie. Projekt zakłada rozbiórkę części wschodniej i budowę nowego obiektu. Przebudowane zostanie również przejście nad torami oraz część zachodnia, gdzie powstanie centrum przesiadkowe dla autobusów. Nowy dworzec stanie się nowoczesnym węzłem intermodalnym. Prace budowlane ruszyły w maju 2025 r., a ich zaawansowanie wynosi obecnie ok. 27%. Otwarcie pawilonu wschodniego planowane jest na III kwartał tego roku, natomiast udostępnienie całego obiektu podróżnym – do końca 2027 r.

Źródło: PKP

Artykuł stworzony z wykorzystaniem sztucznej inteligencji