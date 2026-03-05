Budowa drogi do elektrowni jądrowej wkracza w decydującą fazę

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła wniosek o pozwolenie na budowę pięciokilometrowego fragmentu nowej drogi dojazdowej do elektrowni jądrowej „Lubiatowo-Kopalino”.

Ten pozornie krótki odcinek ma fundamentalne znaczenie dla całego harmonogramu projektu energetycznego. Połączy on tymczasową drogę dojazdową do placu budowy elektrowni z istniejącą siecią dróg publicznych.

- Dzięki temu odcinkowi umożliwimy łatwy transport materiałów i sprzętu na potrzeby placu budowy elektrowni jądrowej - podaje GDDKiA.

Przy sprawnym procedowaniu wniosku, decyzja pozwalająca na rozpoczęcie prac budowlanych ma zostać wydana już w drugim kwartale tego roku. Zakończenie robót dla „ostatniej mili” planowane jest na drugi kwartał 2027 roku.

Otwarcie elektrowni PGE Gryfino Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowa droga połączy S6 z elektrownią jądrową

Nowa droga krajowa, która skomunikuje elektrownię „Lubiatowo-Kopalino” z trasą ekspresową S6 na węźle Łęczyce, będzie miała łącznie 26 kilometrów. Realizację podzielono na dwa kontrakty w formule „Projektuj i buduj”, co oznacza, że wykonawcy przygotowują pełną dokumentację zanim wejdą na teren budowy.

Za realizację dłuższego, 15-kilometrowego odcinka południowego, od drogi wojewódzkiej nr 213 do węzła Łęczyce, odpowiada konsorcjum Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones. Wartość tego zadania opiewa na blisko 200 mln zł, a jego finał zaplanowano na koniec 2028 roku. Z kolei krótszy, 11-kilometrowy fragment północny, biegnący od Lubiatowa do drogi wojewódzkiej nr 213, wybuduje konsorcjum firm Polimex Infrastruktura, Polimex Mostostal i Mosty Łódź. Kontrakt o wartości ponad 177 mln zł zakłada zakończenie prac w drugim kwartale 2028 roku.

i Autor: GDDKiA/ Materiały prasowe

To strategiczna arteria dla Pomorza

Nowa trasa to nie tylko korytarz zaopatrzeniowy dla jednej z najważniejszych inwestycji energetycznych w Polsce. Jej powstanie przyniesie wymierne korzyści dla całego regionu i jego mieszkańców. Nowa arteria przejmie ciężar ruchu tranzytowego, odciążając sieć lokalnych dróg, które nie są przystosowane do tak dużego natężenia pojazdów, zwłaszcza ciężarowych.

Projektowana droga klasy GP będzie miała nośność dostosowaną do pojazdów o nacisku 11,5 tony na oś. To gwarancja bezpieczeństwa i trwałości infrastruktury. Dla lokalnej społeczności oznacza to redukcję hałasu, drgań i zanieczyszczeń.

Co więcej, inwestycja stanie się motorem napędowym dla turystyki. Nowa trasa radykalnie skróci czas dojazdu z Trójmiasta w rejon nadmorskich miejscowości gminy Choczewo, tworząc wygodną alternatywę i zwiększając atrakcyjność regionu, szczególnie w sezonie letnim.

Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.

Zobacz też: Elektrownia atomowa w Lubiatowie

8